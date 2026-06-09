Furnicuțele 2026. Cum a fost prima întâlnire a actriței Elenei Mogîldea cu mama lui Bubu, celebra Crina Mardare
Episodul 37 din data de 9 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Elena Mogîldea-Cernea povestește cu multă căldură despre cum a fost, în realitate, prima întâlnire cu celebra sa soacră, Crina Mardare. Nora renumitei profesoare de canto dezvăluie detalii neștiute despre primele lor interacțiuni, mărturisind că legătura dintre ele s-a legat instantaneu: „Mi-a plăcut din prima!”.
Marti, 09.06.2026, 18:32