Gabriella Barbu este una dintre ispitele care au atras atenția în sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii. Cu o apariție spectaculoasă și o personalitate puternică, tânăra a reușit să stârnească numeroase reacții.

Puțini știu însă cum arăta înainte să devină cunoscută publicului din România. Imaginile din urmă cu cinci ani dezvăluie o Gabriella destul de diferită de cea din prezent.

Cum arăta Gabriella Barbu în urmă cu cinci ani. Transformarea ispitei de la Insula Iubirii

În prezent, Gabriella Barbu are 28 de ani și este recunoscută pentru părul lung, brunet, și aparițiile sale îndrăznețe. În trecut însă, tânăra avea un stil diferit, după cum arată fotografiile și videoclipurile publicate chiar de ea pe rețelele sociale.

În imaginile din 2021, Gabriella avea părul până la umeri, într-o nuanță de șaten, și purta aparat dentar. La acea vreme, tânăra prefera machiajul discret și apărea frecvent în mediul online cu un look natural. Nu lipseau însă ținutele îndrăznețe, care fac parte și astăzi din stilul ei vestimentar.

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De-a lungul anilor, Gabriella a trecut prin mai multe schimbări de imagine, inclusiv intervenții estetice care i-au modificat silueta.

Fotografiile din trecut arată cât de mult a evoluat înfățișarea ei, mai ales că tânăra era activă pe rețelele sociale și înainte de a deveni cunoscută în televiziune.

În urmă cu cinci ani, Gabriella publica frecvent videoclipuri amuzante și imagini din viața de zi cu zi, fiind urmărită în special de un public din Spania.

Gabriella Barbu a atras atenția și în România, după participarea la Insula Iubirii

Înainte să participe la sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii din România, Gabriella Barbu a avut o experiență și în versiunea spaniolă a show-ului, unde a fost remarcată pentru apropierea de celebrul Montoya. În România, Gabriella a atras atenția prin relația apropiată pe care a dezvoltat-o cu Prințul Marco. Cei doi au depășit limitele unei simple apropieri, iar comportamentul concurentului a stârnit numeroase reacții.

Unul dintre momentele importante ale sezonului a fost întâlnirea dintre Gabriella și Bianca Ghiurcă, soția lui Marco. Deși situația putea duce la o confruntare tensionată, cele două au ales să discute civilizat despre cele întâmplate în emisiune.

Cu un trecut în televiziunea din Spania și cu o popularitate tot mai mare în România, Gabriella Barbu continuă să atragă atenția publicului.

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