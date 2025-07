Insula Iubirii, 28 iulie 2025. Cristina Scarlevschi, confesiuni dureroase despre copilul pe care l-a pierdut: „s-a născut bolnav”

În ediția 4 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 28 iulie 2025, Cristina Scarlevschi s-a deschis în fața lui Claudiu și i-a povestit despre moartea băiețelului ei. Ispita a trecut printr-o experiență care a marcat-o pe viață: „Credeam că o să-mi rup părul din cap”.

Ediția 4 din sezonul 9 Insula Iubirii din 28 iulie 2025, a scos la iveală o mulțime de experiențe marcante și cu adevărat dureroase, trăite atât de concurente, cât și de ispite.

Deși nimeni nu se aștepta la o astfel de întâlnire, primul date dintre Claudiu și Cristina s-a dovedit a fi unul extrem de emoționant, mai ales după ce concurentul a atins un subiect sensibil, iar ea nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

Ispita a vorbit cu durere în suflet despre o traumă pe care o are și care nu se va vindeca niciodată, în timp ce acesta a încercat să o liniștească și să o ajute să fie puternică.

Cristina Scarlevschi a făcut confesiuni dureroase despre copilul său în ediția 4 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 28 iulie 2025

Claudiu și Cristina au petrecut timp împreună încă din prima zi, iar între ei au avut loc mai multe discuții care au rămas neîncheiate. Pentru că el, încă de când a cunoscut-o, a întrebat-o dacă are copii, aceasta a rămas marcată, motiv pentru care la date și-a dorit să readucă subiectul în atenție, mai ales în contextul în care au rămas lucruri nespuse.

Ispita i-a mărturisit că întrebarea pe care a pus-o a fost destul de neașteptată:

„M-ai luat așa de repede... Tu m-ai întrebat << ai copii? >>” a spus aceasta, izbucnind în plâns.

„Chiar am uitat pentru un moment. Nu m-am așteptat să mă întrebi. A fost ceva oribil, am trecut niște perioade foarte, foarte grele. Eu lucrez asupra mea, lucrez să fiu puternică și să merg înainte, doar că știi... acest sentiment când tu m-ai întrebat și eu am uitat că nu e... Înțelegi?” a adăugat după câteva momente în care a încercat să se liniștească.

Claudiu a început să își ceară scuze și să o facă pe ispită să se liniștească: „Îmi pare rău, îmi pare extraordinar de rău să aud lucrul ăsta. Sincer, eu ca tată, cred că ar fi cel mai oribil lucru care mi s-ar putea întâmpla. Nu vreau să îmi imaginez ca mamă”.

„El s-a născut bolnav și după un an și patru luni numai în spitale, numai medicamente, avea crize epileptice. Credeam că o să-mi rup părul din cap când vezi cum se chinuie și... pleacă”.

„Chiar în prima zi, cum am ajuns în vilă, noi am intrat în mare și nu m-am așteptat la întrebarea lui. M-a întrebat << Copii ai? >>. Mă jur, în secunda aia eu am uitat. I-am spus <<da>>, dar de fapt nu am copil. Adică am avut (...) N-am vrut să deschid subiectul acesta aici pentru că nu este vorba despre drame (...) Dar uite că m-a întrebat atât de rapid și eu am răspuns << Da, am copil >>. Eu atunci m-am blocat, << băiețel, dar din păcate, cu 10 luni în urmă eu l-am înmormântat >>” a mai povestit ispita la testimonial.

