Descoperă ce surprize aduce ediția din 30 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii.

Au fost convinși că știu exact fiecare pas pe care îl vor face în Thailanda și că vor putea controla orice sentiment care îi va încerca. Au vrut să afle răspunsul la întrebări, dar s-au trezit față în față cu unele dintre cele mai apăsătoare trăiri. Insula Iubirii le-a demonstrat că relațiile lor nu sunt exact cum s-au așteptat, iar acum trebuie să înceapă să ia decizii importante, care ar putea să le schimbe tot viitorul. De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, toți cei care au decis să se deschidă, fac noi pași înspre ultima parte a celui mai dificil test.

Insula Iubirii, 30 octombrie 2026. Un nou bonfire aduce dezvăluiri dureroase. Ce vor afla fetele despre partenerii lor

Seara va începe cu finalul întâlnirii dintre Narcis și Remi! După ce au discutat deja problemele existente în relația dintre Bianca și partenerul ei, conversația rămâne la fel de puternică, când se trag concluziile. Un lucru este cert – adevărul încă nu a ieșit la iveală, iar Narcis va puncta că este decis să afle cine a mințit.

În timp ce ziua va fi marcată de alegerile de date și de sentimentele lăsate la vedere de unii dintre participanți, venirea nopții va fi marcată de un nou bonfire!

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De acestă dată, fetele vor afla că distracția s-a încheiat și că toate vor merge la o întâlnire cu Radu Vâlcan! ”Gândul că face ceva greșit, mă tulbură”, va spune, imediat, una dintre participante, anticipând imaginile pe care le va vedea.

Nici celelalte nu sunt deloc liniștite. Deși în primele zile, siguranța pe povestea de iubire era foarte mare, toate întâmplările din ultima vreme au adus schimbări pentru una dintre fete: ”pe el l-am ridicat în slăvi. aseară, a fost primul moment când am vorbit de relația noastră.”

Ce discuții se vor isca la ceremonia focului? Ce le va arăta Radu Vâlcan și ce reacții va stârni? Descoperim în doar câteva ore, de la 20:30, într-o seară care va sublinia încă o dată cât de multe se pot schimba în doar 21 de zile.

Nu ratați Insula Iubirii, la Antena 1! În plus, materiale în exclusivitate pot fi urmărite pe platforma AntenaPLAY, acolo unde duminică este disponibil un nou episod din Fierți pe Insulă, cu Speak și Ristei, iar Insula Iubirii – Parodia vine cu ediții noi în fiecare săptămână!