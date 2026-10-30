Antena Căutare
Home Insula Iubirii Insula Iubirii, 30 octombrie 2026. Un nou bonfire aduce dezvăluiri dureroase. Ce vor afla fetele despre partenerii lor

Insula Iubirii, 30 octombrie 2026. Un nou bonfire aduce dezvăluiri dureroase. Ce vor afla fetele despre partenerii lor

Descoperă ce surprize aduce ediția din 30 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 30 Octombrie 2026, 10:35 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 10:43
Descoperă ce se întâmplă în ediția de vineri, 30 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Au fost convinși că știu exact fiecare pas pe care îl vor face în Thailanda și că vor putea controla orice sentiment care îi va încerca. Au vrut să afle răspunsul la întrebări, dar s-au trezit față în față cu unele dintre cele mai apăsătoare trăiri. Insula Iubirii le-a demonstrat că relațiile lor nu sunt exact cum s-au așteptat, iar acum trebuie să înceapă să ia decizii importante, care ar putea să le schimbe tot viitorul. De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, toți cei care au decis să se deschidă, fac noi pași înspre ultima parte a celui mai dificil test.

Insula Iubirii, 30 octombrie 2026. Un nou bonfire aduce dezvăluiri dureroase. Ce vor afla fetele despre partenerii lor

Seara va începe cu finalul întâlnirii dintre Narcis și Remi! După ce au discutat deja problemele existente în relația dintre Bianca și partenerul ei, conversația rămâne la fel de puternică, când se trag concluziile. Un lucru este cert – adevărul încă nu a ieșit la iveală, iar Narcis va puncta că este decis să afle cine a mințit.

În timp ce ziua va fi marcată de alegerile de date și de sentimentele lăsate la vedere de unii dintre participanți, venirea nopții va fi marcată de un nou bonfire!

Articolul continuă după reclamă

De acestă dată, fetele vor afla că distracția s-a încheiat și că toate vor merge la o întâlnire cu Radu Vâlcan! ”Gândul că face ceva greșit, mă tulbură”, va spune, imediat, una dintre participante, anticipând imaginile pe care le va vedea.

Nici celelalte nu sunt deloc liniștite. Deși în primele zile, siguranța pe povestea de iubire era foarte mare, toate întâmplările din ultima vreme au adus schimbări pentru una dintre fete: ”pe el l-am ridicat în slăvi. aseară, a fost primul moment când am vorbit de relația noastră.”

Ce discuții se vor isca la ceremonia focului? Ce le va arăta Radu Vâlcan și ce reacții va stârni? Descoperim în doar câteva ore, de la 20:30, într-o seară care va sublinia încă o dată cât de multe se pot schimba în doar 21 de zile.

masă de pomenire cu colivă și colaci
+1
Mai multe fotografii

Nu ratați Insula Iubirii, la Antena 1! În plus, materiale în exclusivitate pot fi urmărite pe platforma AntenaPLAY, acolo unde duminică este disponibil un nou episod din Fierți pe Insulă, cu Speak și Ristei, iar Insula Iubirii – Parodia vine cu ediții noi în fiecare săptămână!

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales Cătălina, fosta soție a lui Gabi Balint. Cum arată la 52 de ani și din ce face bani Ce s-a ales Cătălina, fosta soție a lui Gabi Balint. Cum arată la 52 de ani și din ce face bani
Observatornews.ro Satul cu 1.500 de locuitori unde un apartament de 55 mp costă 16.000 de euro. Tinerii lasă Capitala pentru el Satul cu 1.500 de locuitori unde un apartament de 55 mp costă 16.000 de euro. Tinerii lasă Capitala pentru el
Antena 3 O tânără de 24 de ani, femeie de afaceri, a fost omorâtă de iubitul de 62 de ani, după ce l-a anunțat că îl părăsește O tânără de 24 de ani, femeie de afaceri, a fost omorâtă de iubitul de 62 de ani, după ce l-a anunțat că îl părăsește
Comentarii


George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
La ce oră începe Insula Iubirii astăzi, 30 octombrie 2026, la Antena 1. Ce se întâmplă în noua ediție
La ce oră începe Insula Iubirii astăzi, 30 octombrie 2026, la Antena 1. Ce se întâmplă în noua ediție
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce vezi diseară, 30 octombrie 2026, la Insula Iubirii. Încă o concurentă se lasă pradă ispitei: „Sentimentele trebuie eliberate”
Ce vezi diseară, 30 octombrie 2026, la Insula Iubirii. Încă o concurentă se lasă pradă ispitei: „Sentimentele...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x