Insula Iubirii Sezonul 10. Ionuț Mocăniță a aruncat colierul în foc și a ținut un discurs cu lacrimi în ochi!
Episodul din 20 noiembrie 2026 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. La ceremonia focului la care a participat, Ionuț Mocăniță a făcut, cu lacrimi în ochi, numeroase confesiuni dureroase și neașteptate. La final, tânărul a aruncat colierul în foc la bonfire, alegând să se despartă astfel de Claudia Ion. Descoperă ce detalii au ieșit la iveală despre acest subiect.
Vineri, 20.11.2026, 21:00