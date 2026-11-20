22:13

Gabriella l-a confruntat pe Marco, după ce acesta a făcut-o să sufere! Ce i-a mărturisit când au rămas singuri, la Insula Iubirii

21:36

Prințul Marco a făcut un gest care a rănit-o profund pe Gabriella! Ce s-a întâmplat după bonfire, la Insula Iubirii

21:30

Insula Iubirii Sezonul 10. Prințul Marco, „lovitură” grea pentru Gabriella, imediat după ce s-a întors de la bonfire!

21:28

Ionuț a aruncat colierul în foc, după ce a văzut imaginile cu iubita lui! Discursul cu lacrimi în ochi, la Insula Iubirii

21:00

Insula Iubirii Sezonul 10. Ionuț Mocăniță a aruncat colierul în foc și a ținut un discurs cu lacrimi în ochi!

20:50

Reacția lui Ionuț când a văzut cum se comportă ispita Eduard cu iubita lui! Ce i-a arătat Radu Vâlcan la Insula Iubirii