În ediția din 20 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 10, Ionuț Mocăniță a aruncat colierul în foc, după ce a văzut imaginile cu iubita lui. Desoperă ce a mărturisit concurentul, cu lacrimi în ochi.

La ceremonia focului la care a participat, Ionuț Mocăniță a făcut, cu lacrimi în ochi, numeroase confesiuni dureroase și neașteptate. La final, tânărul a aruncat colierul în foc la bonfire, alegând să se despartă astfel de Claudia Ion. Descoperă ce detalii au ieșit la iveală despre acest subiect.

Ionuț Mocăniță a aruncat colierul în foc, la Insula Iubirii! Ce a spus concurentul cu lacrimi în ochi, în ediția din 20 noiembrie 2026

La ceremonia focului, Ionuț Mocăniță a privit cu durere imaginile cu apropierea dintre iubita lui, Caudia Ion, și ispita Eduard Vlădescu.

„El a înțeles care e limbajul ei de iubire. Multă atenție. Dacă asta îmi lipsește mie și nu i-am arătat…Poate să spună maxim că a fost îndeajuns, dar că nu a existat, nu există! Mă bucur pentru el că știe să se comporte. Și pentru ea că e fericită. Da, e fericită de această atenție. Ce să zic, e aceeași idee. Ea are nevoie de multă atenție”, a spus Ionuț Mocăniță.

Concurentul a comentat imaginile văzute și a spus că nu îi place să vadă cum iubita lui se îndrăgostește de ispita Eduard Vlădescu.

„Are curiozități pe care Eduard i le satisface. Dacă ești curios am să îți satisfac și eu această dorință în următoarele imagini”, a zis Radu Vâlcan.

Astfel, pe ecran au început să fie prezentate mai multe imagini cu Claudia Ion și cu refuzul concurentei de a face testul poligraf. În timp ce vedea imaginile, tânărul le comenta. Cu acest prilej, concurentul a văzut cum concurenta a aruncat colierul în flacăra de la bonfire: „Nu îl mai iubesc pe Ionuț! Uite așa au dispărut sentimentele! Să o sunați pe mama, să îmi ia lucrurile să mi le ducă la palat!”.

Ionuț Mocăniță a părut extrem de rănit când a văzut cât de mult s-a bucurat ispita Eduard Vlădescu atunci când a descoperit decizia luată de concurentă.

Rănit în orgoliu, concurentul a spus: „A renunțat pentru că m-am deschis să spun unele lucruri? De ce nu zice de toate certurile, de toate lucrurile, tot timpul, de toate discuțiile? Am încercat prin ordine să rezolvăm lucruri. Mereu am luat-o cu frumosul, cu toate modurile posibile”.

„Faptul că ați refuzat amândoi testul poligraf arată faptul că amândoi ați avut ceva de ascuns. Și e greu de construit ceva bazat pe încredere, în această situație”, a comentat Radu Vâlcan.

Totul a culminat cu momentul în care Claudia Ion a recunoscut faptul că se simte îndrăgostită.

Extrem de supărat și cu lacrimi în ochi, concurentul s-a ridicat în picioare și a aruncat colierul în foc, anunțând faptul că pune punct relației: „Asta e doar o formalitate aici. Păcat de pietricica asta”.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 20 noiembrie 2026. Vezi cele mai tari faze din Insula Iubirii sezonul 10 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.