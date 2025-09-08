Antena Căutare
Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce ar fi făcut Andreea Crăciun dacă ar fi fost la bonfire-ul final cu Andrei Lemnaru

Ispita Andreea Crăciun a dezvăluit mai multe detalii despre experiența ei de la Insula Iubirii la interviul acordat după difuzarea emisiunii.

Publicat: Luni, 08 Septembrie 2025, 11:57

Andreea a vorbit deschis despre apropierea dintre ea și Andrei Lemnaru, spunând că el a fost cel care i-a atras atenția din prima clipă. Cu toate acestea, și Claudiu, cu firea lui misterioasă i-a atras atenția ispitei feminine.

Ce a dezvăluit ispita Andreea Crăciun despre apropierea dintre ea și Andrei Lemnaru

Andreea a mai dezvăluit că dacă nu ar fi fost să se apropie de Andrei, ar fi încercat să se apropie din prima de Marian Grozavu, încercând să îi câștige încrederea.

Frumoasa ispită de la Insula Iubirii a dezvăluit că această experiență a ajutat-o să se cunoască mai bine pe ea, să își dea seama că este mândră de caracterul ei și chiar s-a bucurat că nu a făcut nimic forțat pe insulă, ci doar ceea ce a simțit.

Ea a recunoscut că și-ar fi dorit un sărut cu Andrei, dar nu ar fi ajuns niciodată la relații intime acolo pentru că ea nu se îndrăgostește așa ușor și știa că el nu avea cum să depășească așa rapid despărțirea de Ella.

Andreea Crăciun a mai dezvăluit că și-ar dori să mai participe și în sezonul următor ca ispită pentru că se imaginează cum ajunge la bonfire-ul final în fața iubitei bărbatului pe care l-a ispitit. De asemenea, ea a dezvăluit că singurul scenariu în care ar veni în cuplu la Insula Iubirii ar fi dacă viitorul ei iubit ar fi o ispită masculină, dar nu a dat niciun nume.

De asemenea Andreea a povestit și că Andrei Lemnaru a căutat-o după ce s-au încheiat filmările. Ea a dezvăluit că el i-a scris, iar ea a încercat să îl facă să regrete faptul că între ei nu a avut loc nimic mai mult decât o apropiere.

Chiar dacă lucrurile ar fi avansat între ei pe insulă, Andreea a spus că nu ar fi plecat acasă cu Andrei, ci doar și-ar fi jucat rolul de ispită. Ea nu și-ar fi dorit o relație reală cu Andrei în afara emisiunii pentru că nu îl consideră suficient de matur, având în vedere că ea este mamă și vrea să aibă alături un bărbat puternic care o va iubi și pe ea, și pe fiica ei.

Interviurile Insula Iubirii sezonul 9 sunt disponibile și pot fi urmărite integral în AntenaPLAY.

