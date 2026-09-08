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Cristina Petre de la Insula Iubirii, pe patul de spital! Urmează să fie operată: „Faceți-mi o rugăciune!”

Cristina Petre de la Insula Iubirii s-a filmat pe patul de spital și le-a cerut oamenilor care o urmăresc să se roage pentru ea. Fosta soție a lui Andrei Rotaru a anunțat că urmează să se opereze.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 08 Septembrie 2026, 09:44 | Actualizat Marti, 08 Septembrie 2026, 09:51
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Cristina Petre de la Insula Iubirii, pe patul de spital! | TikTok
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Înainte de operație, Cristina s-a filmat ridicându-se de pe patul de spital și dansând cu zâmbetul pe buze: „Uneori viața te oprește din tot ce faci ca să-ți amintească să ai grijă și de tine. Mâine o iau de la capăt, dar până atunci dansez”, a transmis Cristina pe rețelele sociale.

Fosta soție a lui Andrei nu a dat deocamdată detalii despre natura operației, însă s-a arătat optimistă și i-a rugat pe oameni să se roage pentru ea.

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Cristina Petre de la Insula Iubirii, pe patul de spital! Ce se întâmplă cu fosta soție a lui Andrei Rotaru

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„Da, sunt în spital. Da, mâine mă operez.
Dar astăzi aleg să dansez, să zâmbesc și să fiu recunoscătoare.
Dacă vreți să-mi fiți alături, faceți-mi o rugăciune pentru mâine.
Ne vedem după operație”, a mai spus Cristina Petre.

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Cristina Petre a fost prezentă de curând la Insula Iubirii: Reuniuni, unde și-a spus partea de poveste în legătură cu despărțirea de Andrei.

„Sincer nu mă gândeam să mai vin aici, împovărată de aceeași situație din trecut, dar am înțeles că fosta mea consoartă a participat și până la urmă am vrut să-mi înfrâng și eu o temere pentru că am rămas cu un capitol neîncheiat și cred că astăzi a venit momentul să-mi spun și eu povestea din perspectiva mea. Am avut mari emoții, mai ales că am văzut mărturiile lui Andrei, m-am destabilizat, dar știu că Dumnezeu mă întărește e acolo cu mine ca de fiecare dată și o să depășesc cu brio și ziua de astăzi”, a spus Cristina Petre la Insula Iubirii: Reuniuni.

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Cristina Petre, la spital
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