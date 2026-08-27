Andrei Rotaru a vorbit deschis despre viața sa după despărțirea de Cristina. Fostul concurent de la „Insula Iubirii” s-a întors să locuiască alături de părinții săi.

Unde a ajuns să locuiască Andrei Rotaru după despărțirea de Cristina. Dezvăluirea făcută de fostul concurent de la Insula Iubirii | Antena 1

Andrei Rotaru a reintrat în atenția publicului după dezvăluirile făcute în cadrul emisiunii „Insula Iubirii – Reuniuni”. Fostul participant la „Insula Iubirii” a vorbit despre neînțelegerile care au apărut, în timp, între el și Cristina, dar și despre modul în care viața sa s-a schimbat în ultimul an.

Unde a ajuns să locuiască Andrei Rotaru după despărțirea de Cristina

Invitat recent într-un podcast, Andrei Rotaru a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care trece. După participarea la sezonul 8 al emisiunii „Insula Iubirii”, relația dintre el și Cristina a trecut prin numeroase suișuri și coborâșuri. Au existat împăcări, despărțiri și multe discuții care, în cele din urmă, au dus la separarea definitivă a celor doi.

Experiența din Thailanda a schimbat semnificativ dinamica relației lor. În timpul participării la emisiune, Andrei s-a apropiat de ispita Diandra, iar ceea ce s-a întâmplat ulterior a avut un impact puternic asupra mariajului său cu Cristina.

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După încheierea filmărilor, Cristina și Andrei au divorțat. Cei doi au încercat însă, la un moment dat, să își mai ofere o șansă și să își reconstruiască relația. Împăcarea nu a fost, însă, una definitivă. În 2026, cei doi au ajuns din nou la despărțire, iar perioada care a urmat a fost una dificilă pentru amândoi.

După separare, Andrei Rotaru a plecat din casa Cristinei, unde locuise alături de aceasta și de mama ei. Fostul participant la „Insula Iubirii” a fost nevoit să își reorganizeze complet viața și a ales să se întoarcă în Brașov, la părinții săi.

Andrei Rotaru s-a întors să locuiască alături de părinții săi

În cadrul podcastului în care a apărut recent, Andrei Rotaru a dezvăluit că, în prezent, locuiește din nou cu părinții săi. Acesta a mărturisit că nu consideră această situație o rușine și că sprijinul familiei a fost important într-o perioadă în care lucrurile nu au fost deloc ușoare pentru el.

„Eu am ajuns să trăiesc cu părinții. Pentru mine nu e o rușine, trăiesc foarte bine. Nu am încotro, că aș fi ajuns în șanțul ăla, de fapt, de care spuneam eu înainte. Poate din cauza asta am și tras”, a spus Andrei Rotaru în cadrul podcastului.

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În prezent, fostul participant la „Insula Iubirii” nu are un loc de muncă. Andrei a lăsat de înțeles că perioada prin care a trecut după separarea de Cristina și schimbările din viața sa personală l-au făcut să se concentreze mai puțin asupra carierei.

În ciuda dificultăților întâmpinate, acesta se bucură acum de sprijinul familiei. Părinții săi îi sunt alături și îl ajută să treacă peste această perioadă complicată, în timp ce Andrei încearcă să își găsească echilibrul și să își reorganizeze viața.