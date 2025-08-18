Insula Iubirii, 18 august 2025. Doar doi concurenți au fost aleși la un date special. Ella și Maria, schimb de replici acide

Antena Căutare
În ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9, ispitele masculine au ales ce concurentă va fi trimisă la un date special, ce va dura până a doua zi.

Publicat: Luni, 18 August 2025, 21:50 | Actualizat Luni, 18 August 2025, 22:11
În ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9, Radu Vâlcan a dat ispitelor șansa de a alege doi concurenți pentru date special.

Acesta a fost momentul în care camerele de filmat au surprins momentul în care între Maria și Ella a avut loc un schimb acid de replici. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția 13 din 18 august 2025 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9.

Concurentele s-au întâlnit cu Radu Vâlcan și au avut parte de o surpriză pe cinste, în ediția 13 din 18 august 2025 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9.

„Va începe azi și se va termina mâine. Nu toate veți avea parte de acest date, ci doar una dintre voi va merge acolo. Am să îi rog pe băieți să facă această alegere. O să îi rog să se retragă, să analizeze și să decidă care dintre fete ar avea nevoie de acest date pentru a-și pune gândurile în ordine, pentru a se analiza mai bine, pentru a se ajuta pe sine”, a fost vestea dată de Radu Vâlcan.

Citește și: Insula Iubirii, 18 august 2025. Ispita Cătălin i-a dat Mariei un bilet cu un mesaj neașteptat. Ce cred ispitele despre Bianca Dan

„Pe mine m-a luat prin surprindere, chiar nu mă așteptam. Imediat m-am gândit că aș putea să fiu eu și imediat m-am panicat”, a zis Bianca.

Ispitele masculine nu au avut nevoie de mult timp ca să discute și să ia o decizie, ca și când toți știau care e cea mai bună variantă. Așadar, Ella a fost aleasă să meargă la date cu Teo. Explicația dată de Narcis a fost că „le-ar prinde bine să petreacă timp împreună și departe de grup”.

„Mulțumesc pentru oportunitate, însă aș vrea să vă contrazic, băieți. Eu pot avea o conexiune cu Teo și în grup. Mi-aș fi dorit să plec, dar aseară pentru prima dată Maria a fost reală și umană. Din punctul meu de vedere, Maria ar trebui să primească acest privilegiu”, a zis Ella, spre marea surpriză a tuturor.

Maria a părut extrem de deranjată de afirmațiile concurentei și între cele două a avut loc un schimb de replici acide.

La final, Ella a acceptat să meargă la date-ul special cu Teo. Camerele de filmat au surprins și ce reacție au avut ispitele, după schimbul acid de replici dintre cele două concurente.

A venit apoi rândul băieților să afle vestea cu date-ul de la Radu Vâlcan. Nici ispitele nu au avut nevoie să discute prea mult ca să îl aleagă pe Marius pentru date-ul special, pe care îl va petrece cu Oana Monea. Concurentul a fost mai mult decât încântat de vestea primită.

Insula Iubirii sezonul 9 se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Insula PLUS și Insula EXTRA se văd în AntenaPLAY

În iulie, platforma AntenaPLAY le aduce abonaților nu doar episoade integrale din sezonul 9 al show-ului lor favorit, Insula Iubirii, ci și imagini pe care aceștia nu au ocazia să le vadă la televizor.

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA.

