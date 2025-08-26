Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Astăzi, la Insula Iubirii, „ceremonie a focului, chiar specială, pentru că ar putea fi ultima sau nu”. Show-ul, lider de audiență

Astăzi, la Insula Iubirii, „ceremonie a focului, chiar specială, pentru că ar putea fi ultima sau nu”. Show-ul, lider de audiență

După o seară încărcată de tensiunea confruntărilor directe, astăzi, la Insula Iubirii urmează o seară specială, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Marti, 26 August 2025, 12:26 | Actualizat Marti, 26 August 2025, 12:37
Galerie
Ceremonie a focului „chiar specială” la Insula Iubirii, în această seară. Ce urmează în cel mai dur test al relațiilor | Antena 1

O scrisoare care a schimbat totul pentru singurul cuplu căsătorit din emisiune. Un sărut furat pe plajă, care a deschis drumul spre un viitor total diferit. Un show în care emoția a fost ridicată la rang de artă. Un sezon în care tensiunea a fost mereu prezentă, chiar și-n clipele în care toată lumea părea de nemișcat. Insula Iubirii a oferit o nouă imagine autentică asupra vieții, ieri, la Antena 1 și pe AntenaPLAY într-o ediție lider de audiență. De la 20:30, confruntarea dintre Maria și Oana va ajunge la final, însă urmările vor fi cât se poate de interesante!

Ceremonie a focului „chiar specială” la Insula Iubirii, în această seară. Ce urmează în cel mai dur test al relațiilor

Marius a avut parte de o surpriză imensă, reușind să obțină informații chiar de la Cătălin, ispita care a făcut-o pe Maria să-și găsească locul în vilă și să se simtă în largul ei. Însă, acele lucruri aflate l-au făcut să ia o decizie clară: este pregătit să meargă mai departe, fără ea! Și această decizie s-a transpus într-un pas următor făcut alături de Oana Monea – un sărut oficial. Este bărbatul pregătit să-și refacă viața? Sau trecutul îi calcă pe umbre?

Citește și: Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Marius, dezvăluiri despre îndoielile față de fidelitatea Mariei. "I-a trimis o poză în sutien"

Articolul continuă după reclamă

Prima ediție din această săptămână a fost una privită și comentată, și de această dată, de către întreaga țara, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:29 – 24:27, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției sezonului 9 a înregistrat 5.6 puncte de rating şi 25.3% cotă de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:52, aproape 1.1 milioane de telespectatori trăiau cu emoție fiecare întâmplare a emisiunii.

Seara aceasta va fi marcată de o apropiere care va surprinde pe toată lumea! După o serie de discuții aprinse, una dintre fete și o ispită masculină vor reuși să se lase purtați de magia Insulei. Unde-i va conduce, rămâne de văzut!

Tot atunci, bărbații vor ajunge față în față cu Radu Vâlcan, după o zi lungă de date-uri. Acolo vor avea parte de o veste care le va reaminti cât de aproape de final sunt: ”urmează o ceremonie a focului chiar specială, pentru că ar putea fi ultima aici pe Insula Iubirii... sau nu”. Ce imagini vor vedea și ce reacții vor avea, aflăm în doar câteva ore!

Citește și: Insula Iubirii, 25 august 2025. Ella Vișan și Teo Costache, scene fierbinți în cameră. Apropierea celor doi nu a putut fi difuzată

Nu ratați, în această seară și mâine, de la 20:30, cel mai așteptat show al verii – Insula Iubirii, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile: 21-54 Urban și Național

colaj foto bonfire baieri si maria avram la insula iubirii 2025

Perioada: 25 august 2025

Motivul pentru care fosta ispita Lala de la Insula Iubirii, sezonul 8 a purtat la nuntă rochie de mireasă la fel ca a na... Mesajul tranșant pe care Ella Vișan l-a transmis după imaginile de aseară cu ispita Teo. "Nu vă lăsați păcăliți&quo...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
Observatornews.ro Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică" Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. Privirile ispitei Teo Costache către animatoare au declanșat lacrimile Ellei Vișan
Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. Privirile ispitei Teo Costache către animatoare au declanșat lacrimile Ellei Vișan Luni, 25.08.2025, 21:43
Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Adin, după critica băieților: Mie îmi place de Samina! Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Adin, după critica băieților: Mie îmi place de Samina! Marti, 26.08.2025, 15:18 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 25 august 2025. Eliza Natanticu, Olga Gutanu și Ecaterine dezvăluie: ce observă prima dată la un bărbat Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 25 august 2025. Eliza Natanticu, Olga Gutanu și Ecaterine dezvăluie: ce observă prima dată la un bărbat Luni, 25.08.2025, 19:00 Super Neatza, 26 august 2025. Cum ne menținem bronzul frumos timp îndelungat Super Neatza, 26 august 2025. Cum ne menținem bronzul frumos timp îndelungat Marti, 26.08.2025, 10:57
Mai multe
Citește și
Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Marius, dezvăluiri despre îndoielile față de fidelitatea Mariei.
Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Marius, dezvăluiri despre îndoielile față de fidelitatea Mariei. "I-a trimis o...
Zoë Kravitz și Harry Styles au fost surprinși în Londra într-o ipostază tandră. Se zvonește că ar forma un cuplu
Zoë Kravitz și Harry Styles au fost surprinși în Londra într-o ipostază tandră. Se zvonește că ar forma un... Catine.ro
Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Maria Avram i-a dezvăluit lui Cătălin ce a făcut cu biletul pe care îl căuta Marius
Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Maria Avram i-a dezvăluit lui Cătălin ce a făcut cu biletul pe care îl căuta...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european Libertatea.ro
Guvernul pregătește taxarea inversă pentru piețari, dar nu se atinge de comerțul transfrontalier. Ce ar închide realist gaura bugetară făcută de frauda de TVA
Guvernul pregătește taxarea inversă pentru piețari, dar nu se atinge de comerțul transfrontalier. Ce ar... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ei formează cel mai nou cuplu de vedete! Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși de fani în timp ce se plimbau pe străzile din Roma. Foto
Ei formează cel mai nou cuplu de vedete! Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși de fani în timp ce se plimbau... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de vinete cu iaurt și usturoi. Rețeta unui aperitiv cremos și răcoritor
Salată de vinete cu iaurt și usturoi. Rețeta unui aperitiv cremos și răcoritor HelloTaste.ro
Secretara primarului din Iași avea un salariu mai mare decât edilul. Primea 120 de euro pentru fiecare minut de ședință și alte sporuri
Secretara primarului din Iași avea un salariu mai mare decât edilul. Primea 120 de euro pentru fiecare minut de... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 27 august 2025. Leii au nevoie de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 august 2025. Leii au nevoie de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an Jurnalul
Kilogramele în plus sau în minus pot afecta fertilitatea! Care sunt șansele să rămâi gravidă dacă ajungi la greutatea ideală
Kilogramele în plus sau în minus pot afecta fertilitatea! Care sunt șansele să rămâi gravidă dacă ajungi la... Kudika
Până când mai este valabil buletinul clasic pentru călătoriile în Uniunea Europeană
Până când mai este valabil buletinul clasic pentru călătoriile în Uniunea Europeană Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă Observator
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Țoiu și Muraru se contrazic pe excluderea din Visa Waiver. Țoiu: „Ne-au exclus pentru că am anulat alegerile”/Muraru: „SUA nu ne-au reproșat nimic”
Țoiu și Muraru se contrazic pe excluderea din Visa Waiver. Țoiu: „Ne-au exclus pentru că am anulat... Gandul
Românii nu mai pot călători în UE cu buletinele vechi! Data limită până la care o să mai fie acceptate acestea
Românii nu mai pot călători în UE cu buletinele vechi! Data limită până la care o să mai fie acceptate acestea CanCan
Ce să faci când copilul nu vrea să socializeze
Ce să faci când copilul nu vrea să socializeze DeParinti
Jennifer Lopez arată senzațional în primul trailer oficial al viitorului ei film, „Kiss Of The Spider Woman”. Când va fi lansată pelicula
Jennifer Lopez arată senzațional în primul trailer oficial al viitorului ei film, „Kiss Of The Spider Woman”.... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Chec cu caise și nuci. Un desert parfumat, cu texturi surprinzătoare
Chec cu caise și nuci. Un desert parfumat, cu texturi surprinzătoare Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x