Astăzi, la Insula Iubirii, „ceremonie a focului, chiar specială, pentru că ar putea fi ultima sau nu”. Show-ul, lider de audiență

După o seară încărcată de tensiunea confruntărilor directe, astăzi, la Insula Iubirii urmează o seară specială, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

O scrisoare care a schimbat totul pentru singurul cuplu căsătorit din emisiune. Un sărut furat pe plajă, care a deschis drumul spre un viitor total diferit. Un show în care emoția a fost ridicată la rang de artă. Un sezon în care tensiunea a fost mereu prezentă, chiar și-n clipele în care toată lumea părea de nemișcat. Insula Iubirii a oferit o nouă imagine autentică asupra vieții, ieri, la Antena 1 și pe AntenaPLAY într-o ediție lider de audiență. De la 20:30, confruntarea dintre Maria și Oana va ajunge la final, însă urmările vor fi cât se poate de interesante!

Ceremonie a focului „chiar specială” la Insula Iubirii, în această seară. Ce urmează în cel mai dur test al relațiilor

Marius a avut parte de o surpriză imensă, reușind să obțină informații chiar de la Cătălin, ispita care a făcut-o pe Maria să-și găsească locul în vilă și să se simtă în largul ei. Însă, acele lucruri aflate l-au făcut să ia o decizie clară: este pregătit să meargă mai departe, fără ea! Și această decizie s-a transpus într-un pas următor făcut alături de Oana Monea – un sărut oficial. Este bărbatul pregătit să-și refacă viața? Sau trecutul îi calcă pe umbre?

Prima ediție din această săptămână a fost una privită și comentată, și de această dată, de către întreaga țara, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:29 – 24:27, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției sezonului 9 a înregistrat 5.6 puncte de rating şi 25.3% cotă de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:52, aproape 1.1 milioane de telespectatori trăiau cu emoție fiecare întâmplare a emisiunii.

Seara aceasta va fi marcată de o apropiere care va surprinde pe toată lumea! După o serie de discuții aprinse, una dintre fete și o ispită masculină vor reuși să se lase purtați de magia Insulei. Unde-i va conduce, rămâne de văzut!

Tot atunci, bărbații vor ajunge față în față cu Radu Vâlcan, după o zi lungă de date-uri. Acolo vor avea parte de o veste care le va reaminti cât de aproape de final sunt: ”urmează o ceremonie a focului chiar specială, pentru că ar putea fi ultima aici pe Insula Iubirii... sau nu”. Ce imagini vor vedea și ce reacții vor avea, aflăm în doar câteva ore!

Nu ratați, în această seară și mâine, de la 20:30, cel mai așteptat show al verii – Insula Iubirii, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile: 21-54 Urban și Național

Perioada: 25 august 2025