Interviurile Insula Iubirii, sezon 9. Narcis Bujor regretă că nu a refuzat date-ul cu Bianca Dan. Ce a ieșit la iveală abia acum

În seria de Interviuri Insula Iubirii, sezonul 9, Narcis Bujor a recunoscut că ar fi trebuit să refuze date-ul cu Bianca. Ispita masculină a vorbit despre lucrurile care nu se văd la televizor și a dezvăluit dacă și-ar dori sau nu să participe și în sezonul următor.

Narcis Bujor, una dintre marile surprize ale sezonului 9 Insula Iubirii, este prima ispită care ia parte la interviurile exclusive, unde fanii show-ului fenomen pot afla cum sunt în prezent participanții emisiunii, dar și ce detalii neașteptate au ieșit la iveală după încheierea filmărilor.

Ispita masculină a continuat să îi surprindă pe cei de acasă cu sinceritatea de care a dat dovadă pe tot parcursul sezonului și nu a ezitat nicio secundă să răspundă celor mai mari curiozități ale celor de acasă și nu numai.

Iată ce dezvăluiri nebănuite a făcut Narcis Bujor la Interviurile Insula Iubirii disponibile exclusiv în AntenaPLAY!

Ispita Narcis Bujor regretă că nu a refuzat date-ul cu Bianca Dan. Ce a ieșit la iveală abia acum

Narcis Bujor s-a deschis din nou în fața camerelor și a povestit despre experiența sa din Thailanda așa cum nu a mai făcut-o până acum. Cu zâmbetul pe buze și cu multă recunoștință pentru tot ce a trăit la Insula Iubirii alături de cele șase concurente și alături de celelalte ispite masculine, el a dezvăluit că a avut parte de o redescoperire a sinelui, dar și de multe schimbări pe plan personal.

„În Thailanda... acolo e o experiență schimbătoare de vieți. Cred că pentru toți a fost la fel. Ne-am dus acolo cineva și ne-am întors altcineva. (...) E o experiență pentru care nu te pregătește nimeni. Știam că hype-ul e mare, dar... băi băieți!” a spus acesta, exclamând la final pentru a-i face pe cei care îl privesc să înțeleagă cât de intens a fost totul.

Deși pentru el s-au schimbat multe lucruri după această experiență, ispita a recunoscut că din anumite puncte de vedere va rămâne la fel, chiar dacă privitorii l-au judecat la început, așa cum i se întâmplă aproape de fiecare dată și în viața de zi cu zi.

„Datorită aspectului. Sunt și o fire serioasă. Acum că am tatuaje, că fac sport... Îți dai seama când vezi că sunt tatuator de ce am tatuaje și că fac sport... na. Combinate în România, chestiile astea poartă o etichetă: că ești bombardier” a răspuns acesta, fiind întrebat despre ce crede el că i-au făcut pe cei de acasă și inițial pe fete să creadă că este altfel decât a demonstrat.

Ulterior, el a vorbit și despre interacțiunile pe care le-a avut cu fetele, dezvăluind că a avut un singur criteriu de selecție.

„Pe interacțiune naturală. Dacă mă simt confortabil în a vorbi cu tine și vine natural, da. Dacă tot timpul este un efort, acolo nu poți să te prefaci. (...) Am căutat să vorbesc și să interacționez cu cineva cu care aș fi putut fi natural și să vină de la sine. Să-mi placă și fizic și cum gândește sau măcar să mă provoace într-o anumită direcție” a explicat acesta.

Narcis a continuat să ofere detalii despre interacțiunile sale cu fiecare fată în parte, iar dacă despre Maria a spus că ea a venit în emisiune „înarmată să răspundă”, fapt care l-a îndepărtat, despre Bianca a avut cu totul o altă părere.

„Chestia asta la televizor nu se vede, fiindcă din 24 de ore au fost difuzate 2 ore plus intro... nici 2 ore. Cum relaționam eu cu Bianca: erau chestii foarte subtile între noi (...) ea îmi dădea semne mereu, dar Bianca s-a și jucat foarte mult. Și cu mine, s-a jucat și cu Mattia și cu Tavi... Tavi s-a trezit târziu să-și dea seama ce se întâmplă de fapt (...) S-a debarasat de el imediat ce și-a găsit direcția” a mărturisit el.

„Gesturile ei față de mine... îmi trimitea pupici, priviri și faptul că se interesa mereu dacă întreb eu de ea (...) De ce lași niște semne de întrebare că te-ar interesa? Când întrebi de o persoană e clar că te interesează. Ea îmi și spunea (pentru că noi mergem la aceeași sală) << lasă că noi o să vorbim mai multe afară, eu sunt sigură că o să ne cunoaștem mai bine, că o să ne întâlnim, că o să vorbim. Sunt sigură că eu cu tine o să fim apropiați în afara Insulei >> chestii care nu s-au întâmplat.” a mai explicat Narcis.

Mai mult decât atât, el a mărturisit că trebuia să acționeze diferit în momentul în care Bianca l-a ales la date:

„Îmi pare rău că nu am avut secunda, surprinderea de care am avut parte mi-a furat secunda, fiindcă eu trebuia să refuz date-ul ăla. După aceea mi-a părut rău că nu am refuzat. Nu trebuia să merg la acel date cu Bianca. Eu trebuia să o forțez pe Bianca să se ducă cu Mattia! Pe mine m-a surprins și când m-a surprins nu m-am așteptat să iau în calcul chestia asta, să fac un plan să o refuz”.

