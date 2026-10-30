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Bianca, reacție dură după ce a văzut imaginile cu Marco și Gabriella la Insula Iubirii. „Sunt scârbită!”

Bianca a văzut noi imagini cu Prințul Marco și Gabriella la Insula Iubirii, iar reacția ei a fost tranșantă. Ce detaliu a deranjat-o cel mai tare și de ce a ales să aștepte bonfire-ul final?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 30 Octombrie 2026, 23:12 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 23:16
Bianca, reacție dură după ce a văzut imaginile cu Marco și Gabriella la Insula Iubirii. „Sunt scârbită!” | Antena 1
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Momente tensionate la bonfire-ul de la Insula Iubirii! Bianca a fost nevoită să urmărească noi imagini cu apropierea dintre Prințul Marco și ispita Gabriella, iar reacția ei nu a întârziat să apară. Concurenta nu și-a putut ascunde dezamăgirea și a făcut mai multe comentarii în fața lui Radu, după ce a văzut gesturile și discuțiile dintre soțul ei și ispita care pare să fi devenit tot mai importantă pentru el.

Cum a reacționat Bianca la vederea imaginilor cu Marco și Gabriella

Întrebată de Radu ce părere are despre imaginile urmărite, Bianca a vorbit deschis despre ceea ce a deranjat-o cel mai mult. Aceasta a mărturisit că apropierea dintre cei doi nu este o surpriză pentru ea, însă anumite detalii au făcut-o să reacționeze.

„Am înțeles ce am înțeles și din videoclipurile din trecut, există o chimie. M-a deranjat tot, văd că nu are haine Gabriela, văd că le poartă pe ale lui Marco. Am văzut că îi purta cămașa. O să îi dau eu haine dacă nu are posibilitatea”, a spus Bianca.

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Remarca despre hainele purtate de Gabriela a venit în contextul în care concurenta a observat că ispita îmbrăcase o cămașă care îi aparține lui Marco. Pentru Bianca, acest detaliu a fost încă un motiv de nemulțumire, mai ales în condițiile în care imaginile urmărite la bonfire au confirmat apropierea dintre cei doi.

Ce crede Bianca despre apropeirea dintre cei doi

Situația a devenit și mai dificilă în momentul în care Bianca a urmărit o discuție între Marco și Gabriella, în care cei doi au vorbit despre sentimentele pe care le au. Concurenta a fost vizibil afectată de ceea ce a văzut și nu a mai avut aceeași disponibilitate de a comenta fiecare moment.

„Simt foarte multă dezamăgire”, a mărturisit Bianca.

Deși imaginile au stârnit reacții puternice, concurenta a preferat să nu intre în mai multe detalii despre ceea ce a văzut. Aceasta a lăsat să se înțeleagă că nu mai vrea să tragă concluzii în timpul bonfire-ului și că va aștepta întâlnirea finală pentru a discuta direct cu soțul ei.

Reacția Biancăi arată cât de mult au afectat-o imaginile cu Marco și Gabriella. Dacă până acum a încercat să-și explice comportamentul soțului, de această dată dezamăgirea a fost greu de ascuns.

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