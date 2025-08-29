Scrisoarea anonimă pe care a primit-o Ella Vișan. Ce mesaj i-a fost transmis și de la cine cred fanii că a primit-o

Ella Vișan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9, le-a arătat urmăritorilor ei de pe Instagram că a primit o scrisoare anonimă.

Ella s-a bucurat foarte mult de cuvintele frumoase și a ținut să îi mulțumească persoanei care a făcut acest gest. | Antena 1

Ella Vișan a ales să participe la Insula Iubirii sezonul 2 alături de logodnicul ei, Andrei Lemnaru, chiar cu câteva luni înainte de nunta pe care o aveau deja programată.

Ce apare scris în scrisoarea anonimă pe care a primit-o Ella

Ella și Andrei aveau deja toate lucrurile pregătite pentru nuntă, iar acum, după tot ce s-a întâmplat în episoadele de până acum de Insula Iubirii, telespectatorii se întreabă dacă nunta va mai avea loc pe 13 septembrie sau nu.

Concurenta de la Insula Iubirii a fost prima dintre fete care a căzut în ispită, asumându-și o relație cu ispita Teo. Ea a povestit în testimoniale că alături de Teo simte că și-a găsit liniștea și fericirea de care avea nevoie și că în sfârșit este înțeleasă și apreciată, așa cum și-ar fi dorit să facă și Andrei.

De cealaltă parte, Andrei a căzut și el în ispită cu ispita feminină Andrușcă, după ce a văzut imaginile cu Ella în care aceasta avea apropieri intime cu Teo.

Andrei și-a dat și el voie să facă ce simte după ce a decis să rupă relația și logodna cu Ella. Telespectatorii care au urmărit cu sufletul la gură emisiunea au părere împărțite când vine vorba de felul Ellei de a acționa.

Mulți o apreciază că a avut curajul și și-a asumat că începe să aibă sentimente pentru tine, iar alții o critică pentru faptul că l-a uitat pe Andrei și nunta pe care o aveau plănuită.

Pe rețelele de socializare, Ella ține legătura cu comunitatea pe care și-a format-o și postează adesea imagini din emisiune, promovare la diferite produse după ce a început să se dezvolte și pe zona de influencing, dar și noi detalii din viața personală.

În urmă cu puțin timp, Ella le-a arătat urmăritorilor săi că a primit o scrisoare anonimă și a postat filmarea pe Insta Story.

Pe scrisoare, scria în engleză „Bună, Ella. Îmi pare rău că greutatea lumii este puțin cam grea pentru a o ține acum în brațe. Îți trimit îmbrățișări și iubire”. Iar la interior, expeditorul a ales să îi transmită următorul mesaj: „Să ții minte – Lumea e făcută din mai mult decât hateri! Învață să folosești critica drept combustibil și nu vei rămâne niciodată fără energie”.

Pe partea din stânga, este și imaginea unui leu, ceea ce pe mulți i-a dus cu gândul la ispita George Jaguarul pentru că el are un tatuaj cu un leu. Chiar dacă nu știe exact de la cine a primit această scrisoare, Ella s-a bucurat foarte mult de cuvintele frumoase și a ținut să îi mulțumească persoanei care a făcut acest gest.

