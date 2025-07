Ce au facut, de fapt, Florin Ristei și Speak în Thailanda când au asistat la filmările pentru Insula Iubirii sezonul 9

În perioada februarie-martie, atunci când s-a filmat noul sezon Insula Iubirii, Florin Ristei și Speak au fost și ei prezenți la filmări în Thailanda.

Florin Ristei și Speak erau nerăbdători să înceapă sezonul 9 de Insula Iubirii pentru că asta înseamnă că începe sezonul 2 de Fiertzi pe Insula Iubirii, show în care ei doi comentează ce se întâmplă în show-ul care supune la test relațiile celor 5 cupluri.

Ce au filmat Florin Ristei și Speak în Thailanda

Atunci când au ajuns în Thailanda, cu propria lor echipă de filmare, Ristei și Speak au filmat un sezon special din Strigați Ura, vlog-ul lor. Ei au transformat experiența din Thailanda în una plină de umor, întâmplări neașteptate și au descoperit noi detalii din culisele emisiunii.

Ei au filmat o mulțime de video-uri amuzante în Phuket și sunt nerăbdători să le arate tuturor celor care îi urmăresc ce au trăit ei în Thailanda și cum s-au distrat.

Dacă inițial, la plecare, au crezut că vor filma doar pentru podcaast-ul lor Fiertzi pe Insula Iubirii, acolo au profitat de oportunitate pentru a filma mai multe materiale.

„Plecăm în aventură! (…) M-am înhămat cu niște derbedei, cu niște golani, că na…El, aici de față, șeful golanilor! Dar eu voi face față cu brio! Trebuie să pregătim sculele, să vedem cum filmăm și ce filmăm, în ce fel filmăm! Trebuie să începem să filmăm de dinainte. (…) Ai văzut ce se întâmplă pe acolo? Am primit niște filmări”, a spus Speak atunci, înainte de plecarea în Thailanda.

Pentru vlogul Strigați Ura, Speak și Florin Ristei au filmat 7 episoade cu mâncare ciudată din Thailanda, plaje, scutere și replici neașteptate.

„Nu beau cafea, dar am energie cât să trag un concert, să filmez un podcast și să renovez studioul, toate în aceeași zi. Pregătesc un nou podcast de muzică, ceva bombă pe YouTube, cu invitați tari, sound bun și povești din backstage. Abia aștept! Ne-am dus pentru Fiertzi, dar ne-am trezit că facem sezonul trei din Strigați Ura, varianta Phuket. Pe lângă episoadele clasice cu analiză de sâni și păreri necerute, avem 7 episoade de haos cu noi prin Thailanda: plaje, scutere, mâncare ciudată, aventură și replici pe care nu știu dacă le mai putem da jos de pe net. Real, funny și cu câteva momente în care am zis cu Speak: „Gata, nu mai filmăm”… Și tot am filmat”, a spus Florin Ristei pentru okmagazine.ro.

Florin Ristei a mărturisit că a profitat din plin de zilele în Phuket pentru că iubește această țară din Asia și, pe lângă muncă, și-a făcut timp și pentru relaxare la plajă.

„Da (n.r.: îi place Thailanda), mi se pare că acolo ai tot: liniște (dacă vrei), haos (dacă vrei), plajă dimineața, bubuială seara, mâncare senzațională la orice oră. E genul ăla de loc unde poți face orice, oricând, și nimeni nu te judecă. Mie-mi place. Clar mă întorc”, a mai adăugat artistul.

