În cadrul date-ului, Lorenzo a fost extrem de sincer cu ispita Florina și i-a făcut o mărturisire care a luat-o prin surprindere, asta pentru că ea nu a fost de aceeași părere.

Ce i-a mărturisit Lorenzo ispitei Florina la Insula Iubirii. „Noi doi avem o…” | antena 1

Un moment de flirt și replici directe între Lorenzo și Florina, una dintre ispitele feminine, a avut loc în timpul unei întâlniri.

Ce i-a mărturisit Lorenzo ispitei Florina la Insula Iubirii. „Noi doi avem o…”

Cei doi au stat de vorbă despre apropierea dintre ei, iar Lorenzo a recunoscut că simte că între ei există o conexiune. Florina a avut însă o reacție mai rezervată și nu pare convinsă că această apropiere se va transforma în ceva mai mult.

În cadrul date-ului, Lorenzo și Florina au avut ocazia să petreacă timp împreună și să discute fără ceilalți concurenți în jurul lor. Atmosfera dintre cei doi a fost una relaxată, însă conversația a ajuns rapid la modul în care fiecare percepe relația care se conturează între ei.

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Lorenzo a fost cel care a făcut primul pas și i-a spus Florinei că simte o apropiere între ei. Concurentul a folosit o metaforă sugestivă pentru a descrie ceea ce se întâmplă între cei doi.

„Noi doi avem o flacără aprinsă”, i-a spus Lorenzo Florinei.

Cei doi s-au plimbat cu o barcă în formă de mașină, iar la un moment dat, Lorenzo a căzut peste Florina care era la volan.

Părerea Florinei despre declarația lui Lorenzo

Florina nu a părut însă la fel de convinsă. Deși a continuat conversația cu Lorenzo și a rămas deschisă interacțiunii, răspunsul ei a fost unul care a temperat entuziasmul concurentului.

„Nu cred că se aprinde”, a spus ispita.

Replica Florinei arată că, cel puțin în acel moment, ea nu vedea aceeași evoluție pe care o vedea Lorenzo. Dacă el considera că între ei există deja o „flacără”, Florina a preferat să păstreze o anumită doză de prudență și să nu dea o semnificație prea mare apropierii dintre ei.

Pentru Lorenzo, întâlnirea cu Florina pare să fi fost suficient de intensă încât să vorbească despre o „flacără” între ei. Florina, în schimb, nu a confirmat aceeași percepție și a lăsat lucrurile într-o zonă mai degrabă incertă.

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Rămâne de văzut dacă această diferență de perspectivă se va schimba pe parcursul experienței sau dacă „flacăra” despre care vorbește Lorenzo va rămâne doar o impresie de moment.