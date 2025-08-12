Ce legătură există, de fapt, între Bianca Dan și ispita Alin Simoiu. Marian Grozavu a dezvăluit totul despre iubita lui

La bonfire-ul de aseară, Maria Grozavu a văzut câteva imagini cu iubita lui, Bianca Dan.

Într-o conversație mai mult sau mai puțin codată de-a Biancăi cu Maria, s-a aflat că Bianca ar fi avut o legătură cu Alin Simoiu, ispita masculină din sezonul 8 Insula Iubirii. Bianca îi povestea Mariei că i-a plăcut mult de el și că s-a întâlnit cu el într-o perioadă în care ea și Marian erau despărțiți.

Care e legătura dintre Bianca Dan și ispita Alin Simoiu din sezonul 8 Insula Iubirii

Maria a rămas surprinsă. Bianca i-a spus că l-a plăcut pe Alin din sezonul 8 și că știe că ar fi ieșit doar cu el, dacă ar fi fost ca el să se întoarcă și în acest sezon ca ispită.

Marian era surprins de faptul că Bianca vorbește codat, având în vedere că pentru el nu era o surpriză această poveste. El a spus că într-adevăr există o legătură între Alin Simoiu și Bianca pentru că fosta ispită masculină ar fi rugat-o pe Bianca să îl ajute să își vândă apartamentul.

Marian, însă, nu știe dacă între Alin și Bianca a fost mai mult decât o relație profesională.

„Bianca s-a ocupat de apartamentul lui să îl vândă. Cumva asta a fost toată chestie. Cât timp era el plecat sezonul trecut, Alin a contactat-o pe Bianca să se ocupe de apartamentul lui să-l vândă. Nu e ca și cum am aflat prima dată că ea a vorbit cu Alin. Eu confirm și afirm. Pare ciudat din punctul ăsta de vedere pentru că nu e ceva ce mi-a ascuns și aflu pentru prima dată. Sunt niște chestii pe care nu le discutăm în public. Probabil fiecare persoană are dreptul la intimitate. Și probabil acest subiect ar fi vrut să nu-l discute în gura mare să se afle doar pentru a-l proteja pe Alin. Când ne întâlnim mi-aș dori ca aceste imagini să le comentăm împreună și atunci cu toții ne vom elucida. (...) ”, a explicat Marian la bonfire.

