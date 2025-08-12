Antena Căutare
Ce legătură există, de fapt, între Bianca Dan și ispita Alin Simoiu. Marian Grozavu a dezvăluit totul despre iubita lui

La bonfire-ul de aseară, Maria Grozavu a văzut câteva imagini cu iubita lui, Bianca Dan.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 12 August 2025, 12:58 | Actualizat Marti, 12 August 2025, 15:22
Într-o conversație mai mult sau mai puțin codată de-a Biancăi cu Maria, s-a aflat că Bianca ar fi avut o legătură cu Alin Simoiu. | Antena 1

Într-o conversație mai mult sau mai puțin codată de-a Biancăi cu Maria, s-a aflat că Bianca ar fi avut o legătură cu Alin Simoiu, ispita masculină din sezonul 8 Insula Iubirii. Bianca îi povestea Mariei că i-a plăcut mult de el și că s-a întâlnit cu el într-o perioadă în care ea și Marian erau despărțiți.

Care e legătura dintre Bianca Dan și ispita Alin Simoiu din sezonul 8 Insula Iubirii

Maria a rămas surprinsă. Bianca i-a spus că l-a plăcut pe Alin din sezonul 8 și că știe că ar fi ieșit doar cu el, dacă ar fi fost ca el să se întoarcă și în acest sezon ca ispită.

Citește și: Insula Iubirii, 11 august 2025. Marian Grozavu, ieșire nervoasă când credea că nu este filmat. Ce au înregistrat camerele

Marian era surprins de faptul că Bianca vorbește codat, având în vedere că pentru el nu era o surpriză această poveste. El a spus că într-adevăr există o legătură între Alin Simoiu și Bianca pentru că fosta ispită masculină ar fi rugat-o pe Bianca să îl ajute să își vândă apartamentul.

Marian, însă, nu știe dacă între Alin și Bianca a fost mai mult decât o relație profesională.

„Bianca s-a ocupat de apartamentul lui să îl vândă. Cumva asta a fost toată chestie. Cât timp era el plecat sezonul trecut, Alin a contactat-o pe Bianca să se ocupe de apartamentul lui să-l vândă. Nu e ca și cum am aflat prima dată că ea a vorbit cu Alin. Eu confirm și afirm. Pare ciudat din punctul ăsta de vedere pentru că nu e ceva ce mi-a ascuns și aflu pentru prima dată. Sunt niște chestii pe care nu le discutăm în public. Probabil fiecare persoană are dreptul la intimitate. Și probabil acest subiect ar fi vrut să nu-l discute în gura mare să se afle doar pentru a-l proteja pe Alin. Când ne întâlnim mi-aș dori ca aceste imagini să le comentăm împreună și atunci cu toții ne vom elucida. (...) ”, a explicat Marian la bonfire.

Citește și: Bianca Dan de la Insula Iubirii și-a făcut o nouă intervenție estetică. De ce a apelat la medicul estetician

Fenomenul Insula Iubirii sezonul 9, provocări și trădări

Emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 a început pe 21 iulie 2025! Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Din 21 iulie 2025, fenomenul Insula Iubirii a revenit la Antena 1 și în AntenaPLAY! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

În sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii, cinci cupluri curajoase au ales să-și pună relația la încercare într-unul dintre cele mai intense și provocatoare emisiuni. Fiecare pereche a venit cu propria poveste: unele aflate mai la început de drum, altele legate de ani buni de iubire, dar toate unite de aceeași întrebare: „Suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt?”

Se anunță un sezon incendiar, completat de imagini exclusive, disponibile numai în AntenaPLAY!

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Citește și: Insula Iubirii, 4 august 2025. Cum a reacționat Marian Grozavu când a văzut imagini cu Bianca Dan. Ce a ieșit la iveală

Seara tensionată de la bonfire a captat atenția celor de acasă într-o ediție Insula Iubirii, lider de audiență!
