Insula Iubirii, 11 august 2025. Marian Grozavu, ieșire nervoasă când credea că nu este filmat. Ce au înregistrat camerele

Deși s-a arătat nederanjat de imaginile cu iubita lui pe care le-a văzut la bonfire, Marian Grozavu a dezvăluit ceea ce crede cu adevărat, atunci când nu știa că este înregistrat. Ce a spus acesta despre Bianca.

Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 a dezvăluit ce legătură există între ea și o fostă ispită masculină | Antena 1

Marian Grozavu de la Insula Iubirii sezonul 8 a fost surprins într-o ipostază în care telespectatorii nu l-au mai văzut până acum. După ce a văzut imagini cu Bianca și ispita Octavian în care erau destul de apropiați, acesta a spus că nu i se pare ceva exagerat. Cu toate acestea, atunci când crede că nu este filmat și-a spus adevărata părere despre ipostazele în care a apărut iubita lui.

Cum a reacționat Marian Grozavu când a văzut imagini cu Bianca Dan la bonfire, la Insula Iubirii sezonul 9 ediția 10 din 11 august 2025

În imaginile urmărite de Marian au ieșit la iveală detalii inedite despre legătura dintre Bianca și o fostă ispită de la Insula Iubirii. Fata i-a mărturisit Mariei, într-o discuție greu de descifrat, că ar fi vorbit cu ispita Alin, în timp ce ea și Marian erau despărțiți.

Deși iubitul ei a spus că știa că Bianca i-a vândut apartamentul lui Alin, după ce acesta s-a întors din Thailanda, faptul că a povestit totul în șoaptă a dat de înțeles că între ei ar fi fost mai mult.

Citește și: Insula Iubirii, 11 august 2025. Ispitele masculine au ales fetele pentru următorul date. De ce au apărut tensiuni între băieți

În timpul ceremoniei de bonfire de la Insula Iubirii sezon 9 ediția 10 din 11 august 2025, Marian Grozanu și-a arătat o altă latură. Chiar dacă până acum a fost extrem de cumpătat și nu a recunoscut că îl deranjează imaginile cu iubita lui, o presupusă pauzăi l-a făcut să dezvăluie ce crede cu adevărat.

„Chiar și aceste atingeri sau compasiuni din partea cuiva... știi cum e... când ești într-o situație mai tristă sau poate îi era dor de mine...”, declara Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025 la testimonial.

„Încerc eu să trec cu vederea... Cu atingerea, dar... Au noroc că sunt în fața camerelor”, a spus acesta când credea că nu este înregistrat.

„Explică-mi și mie situația pentru care ai nevoie de compasiune, să te țină cineva de mână. Eu dacă plâng nu cred că a venit nimeni să mă țină de mână. Și dacă nu are un subiect foarte bun îi zic << Foarte bine, mă bucur că ți-au găsit pe cineva pe compasiune. Rămâi în continuare cu el, plecăm separați. Când ajungi acasă, îți iei hainele și să pleci! Te duci înapoi la mă-ta! >>”, a răbufnit el.

„Zici că-i proastă câteodată! Cine e ăla să stau eu să discut despre ce relație am eu?! Când ai avut nevoie de vreo chestie l-ai sunat pe ăla să-ți dea sfaturi? Ți-a lipsit ție ceva? Cine a fost acolo? Marian! Stai să te plângi la ăla”, a mai adăugat iubitul Biancăi de la Insula Iubirii 2025.

„Calmează-te! Ești puțin agitat, impulsiv. Și vorbește după. Pot fi folosite împotriva ta”, l-au sfătuit ceilalți.

„Acum mi-am dat seama că tocmai acum e camera pusă exact pe noi”, a mai precizat el.

Fenomenul Insula Iubirii sezonul 9, provocări și trădări

Emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 a început pe 21 iulie 2025! Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Din 21 iulie 2025, fenomenul Insula Iubirii a revenit la Antena 1 și în AntenaPLAY! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

În sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii, cinci cupluri curajoase au ales să-și pună relația la încercare într-unul dintre cele mai intense și provocatoare emisiuni. Fiecare pereche a venit cu propria poveste: unele aflate mai la început de drum, altele legate de ani buni de iubire, dar toate unite de aceeași întrebare: „Suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt?”

Citește și: Bianca Dan de la Insula Iubirii și-a făcut o nouă intervenție estetică. De ce a apelat la medicul estetician

Se anunță un sezon incendiar, completat de imagini exclusive, disponibile numai în AntenaPLAY!

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA!