Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Insula Iubirii, 11 august 2025. Marian Grozavu, ieșire nervoasă când credea că nu este filmat. Ce au înregistrat camerele

Insula Iubirii, 11 august 2025. Marian Grozavu, ieșire nervoasă când credea că nu este filmat. Ce au înregistrat camerele

Deși s-a arătat nederanjat de imaginile cu iubita lui pe care le-a văzut la bonfire, Marian Grozavu a dezvăluit ceea ce crede cu adevărat, atunci când nu știa că este înregistrat. Ce a spus acesta despre Bianca.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Luni, 11 August 2025, 22:45 | Actualizat Luni, 11 August 2025, 22:48
Galerie
Bianca Dan de la Insula Iubirii 2025 a dezvăluit ce legătură există între ea și o fostă ispită masculină | Antena 1

Marian Grozavu de la Insula Iubirii sezonul 8 a fost surprins într-o ipostază în care telespectatorii nu l-au mai văzut până acum. După ce a văzut imagini cu Bianca și ispita Octavian în care erau destul de apropiați, acesta a spus că nu i se pare ceva exagerat. Cu toate acestea, atunci când crede că nu este filmat și-a spus adevărata părere despre ipostazele în care a apărut iubita lui.

Cum a reacționat Marian Grozavu când a văzut imagini cu Bianca Dan la bonfire, la Insula Iubirii sezonul 9 ediția 10 din 11 august 2025

În imaginile urmărite de Marian au ieșit la iveală detalii inedite despre legătura dintre Bianca și o fostă ispită de la Insula Iubirii. Fata i-a mărturisit Mariei, într-o discuție greu de descifrat, că ar fi vorbit cu ispita Alin, în timp ce ea și Marian erau despărțiți.

Deși iubitul ei a spus că știa că Bianca i-a vândut apartamentul lui Alin, după ce acesta s-a întors din Thailanda, faptul că a povestit totul în șoaptă a dat de înțeles că între ei ar fi fost mai mult.

Citește și: Insula Iubirii, 11 august 2025. Ispitele masculine au ales fetele pentru următorul date. De ce au apărut tensiuni între băieți

În timpul ceremoniei de bonfire de la Insula Iubirii sezon 9 ediția 10 din 11 august 2025, Marian Grozanu și-a arătat o altă latură. Chiar dacă până acum a fost extrem de cumpătat și nu a recunoscut că îl deranjează imaginile cu iubita lui, o presupusă pauzăi l-a făcut să dezvăluie ce crede cu adevărat.

„Chiar și aceste atingeri sau compasiuni din partea cuiva... știi cum e... când ești într-o situație mai tristă sau poate îi era dor de mine...”, declara Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025 la testimonial.

„Încerc eu să trec cu vederea... Cu atingerea, dar... Au noroc că sunt în fața camerelor”, a spus acesta când credea că nu este înregistrat.

„Explică-mi și mie situația pentru care ai nevoie de compasiune, să te țină cineva de mână. Eu dacă plâng nu cred că a venit nimeni să mă țină de mână. Și dacă nu are un subiect foarte bun îi zic << Foarte bine, mă bucur că ți-au găsit pe cineva pe compasiune. Rămâi în continuare cu el, plecăm separați. Când ajungi acasă, îți iei hainele și să pleci! Te duci înapoi la mă-ta! >>”, a răbufnit el.

„Zici că-i proastă câteodată! Cine e ăla să stau eu să discut despre ce relație am eu?! Când ai avut nevoie de vreo chestie l-ai sunat pe ăla să-ți dea sfaturi? Ți-a lipsit ție ceva? Cine a fost acolo? Marian! Stai să te plângi la ăla”, a mai adăugat iubitul Biancăi de la Insula Iubirii 2025.

„Calmează-te! Ești puțin agitat, impulsiv. Și vorbește după. Pot fi folosite împotriva ta”, l-au sfătuit ceilalți.

„Acum mi-am dat seama că tocmai acum e camera pusă exact pe noi”, a mai precizat el.

Fenomenul Insula Iubirii sezonul 9, provocări și trădări

Emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 a început pe 21 iulie 2025! Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Din 21 iulie 2025, fenomenul Insula Iubirii a revenit la Antena 1 și în AntenaPLAY! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

În sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii, cinci cupluri curajoase au ales să-și pună relația la încercare într-unul dintre cele mai intense și provocatoare emisiuni. Fiecare pereche a venit cu propria poveste: unele aflate mai la început de drum, altele legate de ani buni de iubire, dar toate unite de aceeași întrebare: „Suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt?”

Citește și: Bianca Dan de la Insula Iubirii și-a făcut o nouă intervenție estetică. De ce a apelat la medicul estetician

Se anunță un sezon incendiar, completat de imagini exclusive, disponibile numai în AntenaPLAY!

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

colaj foto marian grozavu si bianca dan la insula iubirii 2025
+6
Mai multe fotografii

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA!

Insula Iubirii, 11 august 2025. Ispitele masculine au ales fetele pentru următorul date. De ce au apărut tensiuni între ... Insula Iubirii, 11 august 2025. Andrei Lemnaru, reacție bizară la imaginile cu Ella și Teo. Ce a spus despre nuntă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce salariu poate avea Gino Iorgulescu, milionarul despre care Dan Şucu a spus că e “plătit regeşte” Ce salariu poate avea Gino Iorgulescu, milionarul despre care Dan Şucu a spus că e &#8220;plătit regeşte&#8221;
Observatornews.ro Noua propunere la pensiile private: rentă viageră, toată viaţa, însă fără a putea moşteni banii Noua propunere la pensiile private: rentă viageră, toată viaţa, însă fără a putea moşteni banii

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
Video recomandate
Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Discuții acide între fete, în liniștea nopții
Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Discuții acide între fete, în liniștea nopții Luni, 11.08.2025, 16:10
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Duminica, 03.08.2025, 20:00 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 8 august 2025. Ce își doresc cu adevărat bărbații de la partenere Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 8 august 2025. Ce își doresc cu adevărat bărbații de la partenere Vineri, 08.08.2025, 18:58 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Miercuri, 06.08.2025, 23:54
Mai multe
Citește și
Insula Iubirii, 11 august 2025. Ispitele masculine au ales fetele pentru următorul date. De ce au apărut tensiuni între băieți
Insula Iubirii, 11 august 2025. Ispitele masculine au ales fetele pentru următorul date. De ce au apărut tensiuni...
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații Catine.ro
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată HelloTaste.ro
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă Kudika
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie ilegală”
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie... ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x