Ce mesaj a transmis Andrei Lemnaru, după Marea Finală Insula Iubirii sezonul 9. Concurentul a rupt tăcerea: „Viața merge înainte”

Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii sezonul 9 a transmis un mesaj în mediul online, după Marea Finală a emisiunii.

Publicat: Vineri, 05 Septembrie 2025, 12:41 | Actualizat Vineri, 05 Septembrie 2025, 13:00
Ce mesaj a transmis Andrei, după Marea Finală Insula Iubirii sezonul 9. Concurentul a rupt tăcerea și a făcut declarații sincere | Antena 1

Andrei Lemnaru, care a venit în emisiune alături de Ella Vișan, cea cu care avea planuri concrete de nuntă, și-a dat seama pe parcurs că nu este în relația potrivită. Deși a fost o experiență dură pentru el, concurentul a demonstrat că este un bărbat matur, care reușește să țină capul sus chiar și în cele mai grele momente.

După apropierea iubitei sale de ispita Teo, la bonfire-ul final, așa cum era de așteptat și cum a menționat fiecare dintre ei cu câteva zile înainte de reîntâlnire, Andrei Lemnaru și Ella Vișan au ales să nu plece împreună de pe insulă.

Ella a mărturisit că a făcut ce a simțit cu Teo și că nu regretă absolut nimic, pentru că acum a descoperit ce fel de bărbat vrea lângă ea și a învățat să se pună pe ea pe primul loc. Andrei, pe de altă parte, a trăit o decepție majoră după ce a văzut ipostazele intime dintre Ella și ispita masculină.

Într-un mesaj transmis în mediul online, concurentul a vorbit cu sinceritate despre lecțiile învățate pe insulă. Iată mai jos mesajul său!

Mesajul lui Andrei Lemnaru după Marea Finală Insula Iubirii sezonul 9

La câteva zile după încheierea ultimului episod din sezobul 9, Andrei Lemnaru le-a trimis pe Instagram un mesaj tuturor celor care au urmărit emisiunea și care au fost alături de el în această experiență schimbătoare de vieți.

Concurentul a mărturisit că a ales să intre în acest test cu inima deschisă și cu dorința sinceră de a se descoperi mai profund, atât ca om, cât și ca partener de viață. La finalul experienței, Andrei simte că a învățat ce vrea cu adevărat în viață, dar și ce merită și cât e dispus să ofere înapoi.

„Am ales să intru în această experiență cu inima deschisă și cu dorința sinceră de a mă descoperi mai profund, ca om, ca partener, ca bărbat. Timp de 21 de zile, insula a fost pentru mine un loc de introspecție, de provocări, de sinceritate dusă până la capăt.

Pentru mine, Insula Iubirii nu a fost doar un test de cuplu, ci și o oportunitate reală de a mă vedea așa cum sunt cu bune și cu rele, fără mască, fără filtru. Am învățat mult despre mine și am realizat ce vreau cu adevărat în viață, ce merit și ce sunt dispus să ofer mai departe.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut, care mi-au trimis mesaje, care m-au înțeles chiar și în momentele în care poate n-am fost cel mai ușor de înțeles. Sprijinul vostru m-a ajutat enorm și m-a motivat să fiu mai bun, mai autentic și mai conștient de cine sunt.

Insula a fost o etapă, viața merge înainte. Cu lecții, cu recunoștință, cu ochii deschiși și cu inima la fel. Respect, Andrei”, a fost mesajul sincer al lui Andrei, transmis în mediul online.

Chiar dacă Marea Finală Insula Iubirii sezonul 9 are loc, astăzi, pe 3 septembrie, de la 20:30, când telespectatorii vor putea urmări Bonfirele finale cu fiecare cuplu, Insula Iubirii nu se oprește aici, pentru că urmează interviurile exclusive.

Toamna începe cu exclusivități în AntenaPLAY! Din 4 septembrie, Insula Iubirii continuă cu episoade speciale dedicate participanților sezonului 9. Fanii show-ului fenomen pot afla cum sunt în prezent concurenții și ispitele, dar și dezvăluiri inedite despre viața lor după încheierea filmărilor.

Telespectatorii vor putea afla cum au continuat și dacă au continuat poveștile cuplurilor din sezonul 9, cu detalii nedifuzate din culisele show-ului fenomen.

