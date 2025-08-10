Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Reacția lui Narcis Bujor după ce a fost comparat cu Teo Costache. Ce relație au cele două ispite masculine de la Insula Iubirii

Reacția lui Narcis Bujor după ce a fost comparat cu Teo Costache. Ce relație au cele două ispite masculine de la Insula Iubirii

Narcis Bujor a dat cărțile pe față și a spus tot despre relația pe care o are cu Teo Costache. Iată cum le-a răspuns celor care îi compară.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 10 August 2025, 07:00 | Actualizat Joi, 07 August 2025, 17:18
Galerie
Reacția lui Narcis Bujor după ce a fost comparat cu Teo Costache. | Antena 1

Narcis Bujor este una dintre ispitele masculine de la Insula Iubirii sezonul 9 care s-au remarcat încă de la prima lor apariție, captivându-le atât pe fetele din emisiune, cât și pe cele care îl privesc de acasă.

Deși până la acest moment între el și concurentele sezonului 9 se mențin relații strict de prietenie, acesta a știut cum să se facă plăcut în fața lor încă de la început.

Cu o atitudine relaxată și cu un zâmbet larg, Narcis reușește întotdeauna să le binedispună pe cele care au venit să își testeze relațiile în cadrul show-ului fenomen difuzat în fiecare luni, marți și miercuri de 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Citește și: Narcis Bujor a apelat la o intervenție estetică. Ce își dorește ispita de la Insula Iubirii să îmbunătățească la înfățișarea sa

Articolul continuă după reclamă

Reactia lui Narcis Bujor dupa ce a fost comparat în online cu Teo Costache. Ce relație au cele două ispite masculine de la Insula Iubirii

Pentru că a reușit să atragă atenția încă de la primele episoade, Narcis Bujor a ajuns să fie considerat unul dintre cei mai capabili bărbați de pe insulă când vine vorba să ispitească o femeie. El nu doar că dovedește că știe ce atitudine să abordeze în preajma fetelor, ci demonstrează că are parte de o educație aparte care îi face cinste atât în emisiune, cât și în viața de zi cu zi.

La fel s-a întâmplat și recent, în momentul în care o internaută i-a mărturisit că este mai „mișto” decât Teo, fâcând inclusiv o comparație subtil jignitoare la adresa ispitei masculine care s-a apropiat incredibil de mult de Ella.

„Ești de 1000 de ori mai mișto decât Teo și mai educat! Ispita favorită a sezonului 9” a scris aceasta la ultimul videoclip postat de Narcis pe TikTok, determinându-l pe bărbat să revină cu un răspuns elaborat, prin care a reușit din nou să impresioneze.

„Teo este Teo, eu sunt eu... suntem doi bărbați diferiți .. nu înseamnă ca unul este mai sus sau altul mai jos... ci doar că suntem diferiți... tu poate mă apreciezi pe mine și altcineva pe Teo și este perfect normal....” a răspuns acesta, urmând să puncteze și un lucru foarte important: „Noi nu ne comparăm ... suntem prieteni și ne respectăm...”.

Citește și: Insula Iubirii Plus Vila Escape, sezonul 9. Destăinurile neașteptate ale Ellei către Narcis despre discuția cu o clarvăzătoare

Reacția lui a determinat-o pe internaută să revină și să îi adreseze din nou complimente, dar de data aceasta atât lui, cât și mamei sale: „Elegant ca de obicei....”, „Cinste mamei tale pentru educația dată!!!!”.

Așadar, se pare că între cei doi există o relație de prietenie bazată pe respect, deși multe persoane au recunoscut în mediul online că au avut impresia existenței unei rivalități.

De asemenea, în online curg postările în care utilizatorii platformei sunt provocați să aleagă între cele două ispite masculine, fapt care demonstrează că ambii sunt apreciați și iubiți de o țară întregă.

Colaj Narcis Bujor și Teo Costache.
+11
Mai multe fotografii

Citește și: Insula Iubirii, sezonul 9. Cum arăta ispita Narcis Bujor de la Insula Iubirii înainte să se umple de mușchi și tatuaje

Cum arăta ispita Andrușca înainte să își pună implant fesier. Imagine rară cu ea înainte de intervenția estetică...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Mă cunoaște lumea, mă iubește!” Ce prețuri are Rică Răducanu la restaurantul din Neptun: “Am față comercială” &#8220;Mă cunoaște lumea, mă iubește!&#8221; Ce prețuri are Rică Răducanu la restaurantul din Neptun: &#8220;Am față comercială&#8221;
Observatornews.ro 30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni 30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Liviu Vârciu, într-o comedie românească de neratat! "Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc" e acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Liviu Vârciu, într-o comedie românească de neratat! "Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc" e acum în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Duminica, 03.08.2025, 20:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 8 august 2025. Ce își doresc cu adevărat bărbații de la partenere Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 8 august 2025. Ce își doresc cu adevărat bărbații de la partenere Vineri, 08.08.2025, 18:58 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Miercuri, 06.08.2025, 23:54 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Miercuri, 06.08.2025, 23:20
Mai multe
Citește și
Cum arăta ispita Andrușca înainte să își pună implant fesier. Imagine rară cu ea înainte de intervenția estetică
Cum arăta ispita Andrușca înainte să își pună implant fesier. Imagine rară cu ea înainte de intervenția...
Ce înseamnă dacă transpiri în exces
Ce înseamnă dacă transpiri în exces Catine.ro
Oana Monea a făcut o semipareză. Ispita supremă de la Insula Iubirii a vorbit despre clipele dificile prin care a trecut
Oana Monea a făcut o semipareză. Ispita supremă de la Insula Iubirii a vorbit despre clipele dificile prin care a...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Incursiunea Ucrainei în Rusia, un „Kursk” modern: pierderi mari, fără câștiguri strategice importante
Incursiunea Ucrainei în Rusia, un „Kursk” modern: pierderi mari, fără câștiguri strategice importante Libertatea.ro
Măsurile disperate ale antreprenorilor: renunță la firme, se angajează, deschid firme în alte țări sau se orientează spre off-shore-uri
Măsurile disperate ale antreprenorilor: renunță la firme, se angajează, deschid firme în alte țări sau se... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum...”
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Mazăre cu baby morcovi și carne de porc, pentru un prânz delicios
Mazăre cu baby morcovi și carne de porc, pentru un prânz delicios HelloTaste.ro
O tânără cu o ascensiune rapidă în lumea bogaților a murit în condiții misterioase. A fost descoperită pe o barcă de lux
O tânără cu o ascensiune rapidă în lumea bogaților a murit în condiții misterioase. A fost descoperită pe o... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 10 august 2025. Peștii retrăiesc trecutul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 august 2025. Peștii retrăiesc trecutul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Pe ultimul drum spre „U.M Ghencea III”: „...tot cu militari, ca și Ceaușescu”
Pe ultimul drum spre „U.M Ghencea III”: „...tot cu militari, ca și Ceaușescu” Jurnalul
Majorat de vis pentru Sarah Serea! Anca Serea și Adi Sînă, petrecere de neuitat pentru fiica lor
Majorat de vis pentru Sarah Serea! Anca Serea și Adi Sînă, petrecere de neuitat pentru fiica lor Kudika
Reguli noi pentru șoferi: permis suspendat dacă nu plătești amenda în termen de 90 de zile
Reguli noi pentru șoferi: permis suspendat dacă nu plătești amenda în termen de 90 de zile Playtech
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu Redactia.ro
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Un turist a comandat „meniul zilei” la 30 de lei, într-o autoservire din Eforie Nord. Ce a primit, de fapt
Un turist a comandat „meniul zilei” la 30 de lei, într-o autoservire din Eforie Nord. Ce a primit, de fapt Gandul
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de... CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Louis Tomlinson și Zara McDermott și-au oficializat relația. Diva a postat o imagine adorabilă pe Instagram
Louis Tomlinson și Zara McDermott și-au oficializat relația. Diva a postat o imagine adorabilă pe Instagram ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Clafoutis cu caise. Un desert rustic, simplu și ușor de preparat
Clafoutis cu caise. Un desert rustic, simplu și ușor de preparat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x