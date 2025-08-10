Reacția lui Narcis Bujor după ce a fost comparat cu Teo Costache. Ce relație au cele două ispite masculine de la Insula Iubirii

Narcis Bujor a dat cărțile pe față și a spus tot despre relația pe care o are cu Teo Costache. Iată cum le-a răspuns celor care îi compară.

Narcis Bujor este una dintre ispitele masculine de la Insula Iubirii sezonul 9 care s-au remarcat încă de la prima lor apariție, captivându-le atât pe fetele din emisiune, cât și pe cele care îl privesc de acasă.

Deși până la acest moment între el și concurentele sezonului 9 se mențin relații strict de prietenie, acesta a știut cum să se facă plăcut în fața lor încă de la început.

Cu o atitudine relaxată și cu un zâmbet larg, Narcis reușește întotdeauna să le binedispună pe cele care au venit să își testeze relațiile în cadrul show-ului fenomen difuzat în fiecare luni, marți și miercuri de 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Reactia lui Narcis Bujor dupa ce a fost comparat în online cu Teo Costache. Ce relație au cele două ispite masculine de la Insula Iubirii

Pentru că a reușit să atragă atenția încă de la primele episoade, Narcis Bujor a ajuns să fie considerat unul dintre cei mai capabili bărbați de pe insulă când vine vorba să ispitească o femeie. El nu doar că dovedește că știe ce atitudine să abordeze în preajma fetelor, ci demonstrează că are parte de o educație aparte care îi face cinste atât în emisiune, cât și în viața de zi cu zi.

La fel s-a întâmplat și recent, în momentul în care o internaută i-a mărturisit că este mai „mișto” decât Teo, fâcând inclusiv o comparație subtil jignitoare la adresa ispitei masculine care s-a apropiat incredibil de mult de Ella.

„Ești de 1000 de ori mai mișto decât Teo și mai educat! Ispita favorită a sezonului 9” a scris aceasta la ultimul videoclip postat de Narcis pe TikTok, determinându-l pe bărbat să revină cu un răspuns elaborat, prin care a reușit din nou să impresioneze.

„Teo este Teo, eu sunt eu... suntem doi bărbați diferiți .. nu înseamnă ca unul este mai sus sau altul mai jos... ci doar că suntem diferiți... tu poate mă apreciezi pe mine și altcineva pe Teo și este perfect normal....” a răspuns acesta, urmând să puncteze și un lucru foarte important: „Noi nu ne comparăm ... suntem prieteni și ne respectăm...”.

Reacția lui a determinat-o pe internaută să revină și să îi adreseze din nou complimente, dar de data aceasta atât lui, cât și mamei sale: „Elegant ca de obicei....”, „Cinste mamei tale pentru educația dată!!!!”.

Așadar, se pare că între cei doi există o relație de prietenie bazată pe respect, deși multe persoane au recunoscut în mediul online că au avut impresia existenței unei rivalități.

De asemenea, în online curg postările în care utilizatorii platformei sunt provocați să aleagă între cele două ispite masculine, fapt care demonstrează că ambii sunt apreciați și iubiți de o țară întregă.

