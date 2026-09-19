Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Ce surpriză le-au pregătit ispitele masculine fetelor de la Insula Iubirii. Reacția neașteptată a Arminei

Ce surpriză le-au pregătit ispitele masculine fetelor de la Insula Iubirii. Reacția neașteptată a Arminei

Concurentele Insula Iubirii au avut parte de o surpriză neașteptată din partea ispitelor masculine, iar fata care a reacționat extrem de neașteptat a fosta Armina, soția lui Marcel.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Sambata, 19 Septembrie 2026, 19:11 | Actualizat Sambata, 19 Septembrie 2026, 21:12
Ce surpriză le-au pregătit ispitele masculine fetelor de la Insula Iubirii. Reacția neașteptată a Arminei | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Moment surpriză pentru concurentele de la Insula Iubirii. Ispitele masculine au pregătit un moment special pentru femeile aflate în competiție, cu ocazia zilei de 8 Martie. Bărbații au dansat în fața concurentelor și le-au oferit trandafiri, iar atmosfera de pe insulă s-a schimbat pentru câteva momente. Printre cele care s-au bucurat de surpriză s-a numărat și Armina.

Ce surpriză le-au pregătit ispitele masculine fetelor de la Insula Iubirii

Deși experiența de pe insulă este una plină de provocări și situații care pot genera tensiuni, concurentele au avut parte și de un moment dedicat lor. La momentul filmării emisiunii era luna martie, iar apropierea zilei de 8 Martie le-a oferit ispitelor masculine ocazia de a pregăti o surpriză.

Bărbații au apărut în fața concurentelor și au început să danseze pentru ele. Momentul a fost completat de un gest simbolic: fiecare dintre femei a primit un trandafir.

Articolul continuă după reclamă

Atmosfera s-a animat rapid, iar concurentele au reacționat la gestul ispitelor. Surpriza a fost primită cu zâmbete și voie bună, într-un context în care femeile au avut parte, până atunci, de numeroase situații tensionate și discuții despre relațiile lor.

Printre concurentele care au părut să se bucure în mod special de moment s-a aflat și Armina. Aceasta a fost plăcut surprinsă de gestul ispitelor și s-a lăsat purtată de atmosfera creată în jurul dansului și al florilor.

Reacția Arminei a atras atenția și pentru că, pe parcursul experienței, concurenta a avut de multe ori comentarii critice sau nemulțumiri legate de ceea ce se întâmplă în jurul ei. De această dată însă, situația a fost diferită. Armina a părut relaxată, s-a bucurat de atenția primită și a primit cu zâmbetul pe buze trandafirul oferit de ispite.

Cum au reacționat concurentele

Momentul a reprezentat o pauză de la discuțiile serioase și de la tensiunile care apar inevitabil în cadrul emisiunii. Pentru câteva minute, concurentele au avut parte de o atmosferă de sărbătoare, iar gestul ispitelor masculine le-a făcut să se simtă apreciate.

Citește și: „Bianca nu mi-a făcut niciodată asta”. Gesturile cu care Gabriela l-a surprins pe Marco, după al doilea date la Insula Iubirii

Ziua de 8 Martie a devenit astfel un prilej pentru un moment mai vesel în cadrul experienței de pe insulă. Dansul ispitelor și trandafirii oferiți concurentelor au adus o schimbare de atmosferă, iar reacția Arminei a arătat că și ea poate lăsa deoparte, măcar pentru câteva momente, comentariile negative și poate savura o surpriză pregătită special pentru ea.

Momentul urmează să fie urmărit de telespectatori în cadrul emisiunii, acolo unde fiecare gest și fiecare interacțiune pot căpăta o semnificație aparte pentru concurenții aflați în aventura de pe insulă.

Ce spune Lorenzo despre apropierea dintre Natasha și Narcis la Insula Iubirii. „O interacțiune…”... Ce ar fi fost dispusă Claudia să facă dacă venea ca ispită la Insula Iubirii. Dezvăluirea iubitei lui Mocăniță...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Laurenţiu Reghecampf, urare neaşteptată în ziua în care a împlinit 51 de ani Laurenţiu Reghecampf, urare neaşteptată în ziua în care a împlinit 51 de ani
Observatornews.ro "Facem totalul și împărțim la final". Cum scapi de calcule după vacanța cu prietenii "Facem totalul și împărțim la final". Cum scapi de calcule după vacanța cu prietenii
Antena 3 Un nepalez care lucrează în România a arătat pe TikTok câți bani a câștigat: „Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!” Un nepalez care lucrează în România a arătat pe TikTok câți bani a câștigat: „Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!”
Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
Citește și
Tachinări între Andrușca și Narcis, ispitele de la Insula Iubirii. Ce au răspuns la întrebarea:
Tachinări între Andrușca și Narcis, ispitele de la Insula Iubirii. Ce au răspuns la întrebarea: "Cine s-ar...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Remi spune adevărul despre relația lui la Insula Iubirii. Mărturisirea neașteptată: „Nu sunt pregătit pentru ceva mai mult”
Remi spune adevărul despre relația lui la Insula Iubirii. Mărturisirea neașteptată: „Nu sunt pregătit pentru...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x