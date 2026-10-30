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Claudia, avertisment pentru Ionuț la Insula Iubirii. Ce i-a transmis iubitului ei: „Dacă tu vrei să ne spălăm rufele în public…”

Claudia i-a transmis un avertisment lui Ionuț la Insula Iubirii, după declarațiile acestuia. Ce a spus concurenta și ce propunere a făcut el?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 30 Octombrie 2026, 20:44 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 20:44
Claudia, avertisment pentru Ionuț la Insula Iubirii. Ce i-a transmis iubitului ei: „Dacă tu vrei să ne spălăm rufele în public…” | Antena 1
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Declarațiile făcute de Ionuț la Insula Iubirii au stârnit nemulțumirea Claudiei, care nu și-a mai putut ascunde reacția.

Claudia, amenințări fără perdea la adresa lui Ionuț

Concurenta le-a mărturisit fetelor din vilă că nu intenționează să lase lucrurile neclarificate și că este pregătită să spună tot ce are pe suflet despre relația cu partenerul ei.

Vizibil deranjată de cele întâmplate, Claudia a transmis un mesaj direct către Ionuț, lăsând să se înțeleagă că nu se va feri să vorbească deschis despre problemele dintre ei, dacă acesta alege să facă același lucru în fața camerelor.

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„Dacă Ionuț vrea să ne spălăm rufele în public, treaba ta, Ionuț”, a spus concurenta, în timp ce a făcut cu ochiul către cameră.

Replica ei a ridicat semne de întrebare cu privire la lucrurile pe care Claudia le-ar putea dezvălui despre relația lor. Gestul și tonul folosit au sugerat că tânăra nu este dispusă să treacă peste declarațiile partenerului fără să ofere, la rândul său, propria versiune a poveștii.

Ce își dorește Ionuț de la experiența Insula Iubirii

În timp ce Claudia își exprima nemulțumirile în vila fetelor, pe insula băieților, Ionuț vorbea despre dorința de a ajunge cât mai repede la bonfire-ul final. Concurentul a mărturisit că nu mai vrea să prelungească incertitudinea și că își dorește să o întâlnească pe partenera sa față în față, pentru a discuta lucrurile care au rămas nespuse.

Mai mult, acesta a venit și cu o propunere neașteptată: vrea ca amândoi să facă testul poligraf, pentru a afla dacă au fost sinceri unul cu celălalt.

„Vreau direct la bonfire-ul final, să-i zic două-trei chestii, aia e, și să vedem direct ce facem. Vreau să vorbesc cu ea, nu mai vreau să vorbesc aici, vreau să o văd și să-i spun. Vreau să facem amândoi testul ăla poligraf”, a declarat Ionuț pe insula băieților.

Atât Claudia, cât și Ionuț par să-și dorească o confruntare directă, în care să lămurească problemele din relația lor. Amândoi așteaptă întâlnirea de la bonfire-ul final care le va aduce răspunsurile pe care le caută. Cei doi vor afla dacă dezvăluirile făcute pe insulă vor adânci și mai mult tensiunile dintre ei.

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