În ediția din 21 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, Claudia Ion s-a întâlnit cu ispita Andrușca și ceea ce a urmat a fost complet neașteptat.

După ce au avut parte de ultima petrecere din vila fetelor și a băieților, concurenții au început să se simtă din ce în ce mai gânditori, semn că finalul experienței din Thailanda se apropie cu pași repezi. Prima care s-a întâlnit cu Radu Vâlcan la o nouă ceremonie a focului a fost Claudia Ion, care a avut ocazia să se întâlnească și să discute cu ispita Andrușca.

Claud Ion a plâns la ceremonia focului! Cum a reacționat când a văzut-o pe ispita Andrușca și de ce a râs Radu Vâlcan

Prima care a mers la o ceremonie a focului ca să confrunte ispita a fost chiar Claudia Ion, în ediția din 21 noiembrie 2026.

„Ce faci, Claudia?”, a întâmpinat-o îndrăgitul prezentator.

„Sunt foarte emoționată. Mă așteptam la ceremonia finală, dar nu la încă una. Asta voiam, un bonfire final și atât”, a zis concurenta.

„Aștept să merg acasă. Să fiu eu prioritară pentru mine. Și să fiu fericită. Nu doar să cred că sunt fericită. Să și fiu. Eram convinsă că sunt fericită, atunci când am venit aici. Aici am avut timp să mă gândesc mai mult la ce am primit, am avut parte de oameni frumoși, care s-au comportat exemplar. M-am gândit de multe ori acasă că mă mint că am relația perfectă”, a fost confesiunea făcută de concurentă, cu lacrimi în ochi.

Un moment surprinzător a fost atunci când și-a făcut apariția Andrușca, ispita de care s-a atașat Ionuț Mocăniță, iubitul ei. Detaliul observat de mulți a fost acela că cele două s-au întâmpinat frumos, dând dovadă de respect. Discuția dintre cele două s-a purtat pe un ton destul de calm la început, dar apoi atmosfera a devenit mai tensionată, pe măsură ce fiecare dintre cele două a prezentat o altă latură a lui Ionuț Mocăniță.

Claudia Ion l-a acuzat pe Ionuț de minciuni și infidelitate, în timp ce ispita Andrușca a părut că îi ține partea bărbatului, prin faptul că evidențiază greșelile concurentei. Radu Vâlcan a râs atunci când a auzit ceea ce se întâmplă între cele două.

Vezi cele mai tari faze din Insula Iubirii sezonul 10 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 21 noiembrie 2026.