Insula Iubirii Sezonul 10. Bianca Iotu, în lacrimi după ce Narcis a pus punct apropierii dintre ei! Ispita a refuzat Dream Date-ul

Episodul din 21 noiembrie 2026 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Povestea dintre Bianca și ispita Narcis pare să se fi încheiat. Vizibil afectată, Bianca a izbucnit în lacrimi și le-a spus fetelor că totul s-a terminat, mărturisind că își dorește să plece acasă. Cu toate acestea, la alegerea pentru Dream Date, ea l-a ales tot pe Narcis. Ispita a refuzat întâlnirea: „Știu că doare”, a declarat.

Sambata, 21.11.2026, 20:38