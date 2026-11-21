Descoperă ce alegeri au făcut concurenții la Dream Date, dar și ce dezvăluire dureroasă a făcut Prințul Marco, la Insula Iubirii.

După ce concurentele au făcut alegerile pentru Dream Date, iată că a venit și rândul băieților să anunțe pe cine au ales pentru întâlnirea de 24 de ore. Confesiunea lui Marco a adus lacrimi pentru ispitele feminine, în ediția din 21 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat.

Marco a făcut o confesiune dureros de emoționantă la alegerea pentru Dream Date, de la Insula Iubirii

Concurenții s-au întâlnit cu Radu Vâlcan și au făcut alegerile pentru ultimul date: „Ce faceți, băieți? Dragii mei, bine ați venit la ultima alegere de date. Și nu orice date, ci un dream date, așa cum îl știe toată lumea. Sper că veți face ceea ce simțiți, până la capăt”.

Ispitele feminine și-au făcut apariția. Momentul a fost unul decisiv și pentru acestea, căci cele care nu au fost alese au fost nevoite să plece din Thailanda.

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Primul care a avut ocazia să facă o alegere a fost chiar Ionuț Mocăniță. Fără să mai stea pe gânduri, concurentul a ales-o pe ispita Andrușca, motivând faptul că este evidentă conexiunea dintre ei.

Următorul care a avut ocazia să facă alegerea de date a fost Marco și acesta a fost momentul emoționant, ce a adus lacrimi tuturor: „Evident, este persoana cu care am trăit cele mai frumoase momente aici. Și îi mulțumesc pentru tot parcursul pe care l-am făcut împreună. De dat asta este alegerea ei și o voi respecta așa cum va fi și nu regret nimic din ce am făcut. Și voi respecta decizia Gabriellei”.

Concurentul nu și-a mai putut ascunde lacrimile de durere. Confesiunea acestuia a fost atât de sinceră și emoționantă încât și alte ispite au început să lăcrimeze.

Gabriella l-a privit înduioșată, apoi a spus: „M-am gândit foarte mult la ce să fac, dar cred că m-aș înșela pe mine, pentru că inima nu mă lasă să plec de aici fără să petrec ultima zi cu Marco. Nu știu dacă o să mă rup în foarte multe părți când nu o să-l mai văd, dar îmi place să risc până la sfârșit”.

„Ce frumos a zis! Superb!”, a zis Radu Vâlcan.

„Încă o zi în purgatoriu. Este o luptă continuă cu ceea ce crezi că e bine și ceea ce crezi că e rău”, a fost reacția lui Marco.

Remi a ales-o pe Daniela, în timp ce Lorenzo a ales-o pe Frankie.

Vezi cele mai tari faze din Insula Iubirii sezonul 10 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 21 noiembrie 2026.