Concurentele au făcut alegerile pentru Dream Date și acesta a fost momentul în care Narcis Bujor a făcut o confesiune dureroasă, cu lacrimi în ochi, la Insula Iubirii.

Concurentele s-au întâlnit cu Radu Vâlcan și au făcut alegerile pentru ultimul date. Cu lacrimi în ochi și tremurând, fiind chiar roșu la față, ispita Narcis Bujor a ținut un discurs dureros de emoționant. Descoperă ce i-a zis Biancăi Iotu, de față cu toți.

Ispita Narcis Bujor, discurs cu lacrimi în ochi, în timp ce tremura. Ceazis la Insula Iubirii

Radu Vâlcan s-a întâlnit cu concurentele pentru a afla care sunt alegerile pentru Dream Date, adică ultimul date.

„Sunt convins că v-a prins bine această experiență, că v-ați distrat. Fetelor, iată-ne aici într-un cadru frumos, mai mult decât exotic, pentru că urmează alegerile pentru dream date, adică ultimul date, de 24 de ore. Iată că am ajuns aici, aproape de finalul experienței voastre, de finalul testului la care ați fost încântate să participați. Așa că astăzi, fetelor, veți alege bărbatul, omul, partenerul alături de care v-ați simțit cel mai bine în această perioadă și cu care ați creat o conexiune aparte pentru a petrecer un ultim date împreună”, a fost anunțul făcut de Radu Vâlcan.

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Prima care a avut ocazia să aleagă a fost chiar Claudia Ion, care i-a ținut puțin pe toți în suspans, dar apoi a anunțat faptul că îl alege pe Eduard Vlădescu, pilotul de care s-a îndrăgostit.

Bibi, adică Bianca Iotu, a anunțat că îl alege pe Narcis Bujor pentru dream date, însă acest a fost momentul în care ceva complet neașteptat s-a întâmplat. Cu lacrimi în ochi și tremurând din tot corpul, acesta a ținut un discurc dureros de emoționant. A fost o ipostază în care ispita Narcis Bujor nu a mai fost văzută vreodată de fanii Insula Iubirii:

„Eu am vorbit și cu Bianca ieri că în viață apar oameni care vin cu o lecție, vin să te învețe ceva, ceva care poate avea nevoie să învețe. Că este frumoasă, că este puternică și că merită mai mult decât ce are acasă, dar cel mai important, să se iubească pe sine, să se pună pe primul loc, să nu mai lase oamenii să profite de bunătatea ei și să îi manipuleze inima. A fost ca un dar pentru noi toți pe listă, cu zâmbetul și energia ei ne-a bucurat pe toți. Am fost eu în povestea ei, am vorbit, am crescut împreună, am trăit momente frumoase și ne-am lăsat duși de val. Însă, povestea ei de aici înainte va continua fără mine de aici mai departe, fiindcă nue ste vorba despre noi, este vorba despre ea, despre povestea ei, despre drumul ei, despre lupta ei. Cred că este pregătită și am mare încredere în ea. Am vrut să fiu prezent lângă ea atâta timp cât prezența mea îi face bine, simt că dacă voi continua îi voi face mai mult rău decât bine și nu pot face asta. Înseamnă că nu voi merge la acest dream date, din păcate. Și sper că ea înțelege de ce”, a fost confesiunea dureroasă făcută de Narcis Bujor cu multă emoție.

„Înseamnă că s-a terminat povestea”, a zis concurenta.

„Nu s-a terminat povestea. Abia acum începe, e povestea ta”, a completat ispita.

Prințesa Bianca Ghiurcă l-a ales pe Alberto la Dream Date și acesta a refuzat.

Nattasha l-a ales pe Daniel, iar acesta a acceptat, lucru ce i-a uimit pe toți.

„Am o surpriză frumoasă, o să îi place”, a zis ispita la testimonial.

Vezi cele mai tari faze din Insula Iubirii sezonul 10 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 21 noiembrie 2026.