Claudia a avut o reacție acidă la bonfire-ul de la Insula Iubirii, după ce a văzut imaginile cu Ionuț. Ce reproșuri i-a adus concurenta și de ce a refuzat să facă testul poligraf?

Claudia, replică tăioasă la adresa lui Ionuț, în timpul bonfire-ului de la Insula Iubirii. „Tu mă iei din palat și vrei să…” | Antena 1

Relația dintre Ionuț și Claudia pare să se clatine tot mai mult, iar imaginile prezentate la bonfire au scos la iveală noi tensiuni între cei doi. Concurenta și-a văzut iubitul în timp ce le povestea ispitelor despre un posibil episod de infidelitate din trecutul relației lor.

Claudia, reacție acidă față de Ionuț la bonfire

Reacția Claudiei a fost una neașteptată, iar aceasta nu s-a ferit să-și exprime nemulțumirea în fața lui Radu.

În timp ce urmărea imaginile, Claudia a pus sub semnul întrebării sinceritatea lui Ionuț și a lăsat să se înțeleagă că nu crede în suferința pe care acesta o afișa.

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„E iubitul meu, dar vouă nu vi se pare prefăcut?”, a întrebat concurenta.

Ce a spus Claudia despre Ionuț

Ulterior, aceasta a explicat de ce a ajuns să se despartă de Ionuț și a vorbit despre problemele pe care le-ar fi avut în relație. Claudia a susținut că nu reușeau să facă pași înainte deoarece iubitul ei ar fi avut anumite așteptări financiare de la ea, inclusiv în ceea ce privește plata chiriei și a cheltuielilor casei.

„Mai ceva ca la teatru ce am văzut aici, câtă suferință emană Ionuț și câtă durere și cât de nenorocită am fost eu în relația asta. Din cauza lui m-am despărțit de el. Noi nu reușeam să avansăm în relație pentru că el, dacă voiam să avansăm, își dorea să vin să plătesc chirie, mâncare, facturi, întreținere. Adică tu mă iei pe mine de la mămica mea din palat ca să vin să-ți plătesc și chirie, să fac mâncare și să-ți spăl și chiloții? Nu merge chiar așa”, a declarat Claudia la bonfire.

Concurenta a povestit apoi ce s-a întâmplat după despărțirea lor. Potrivit acesteia, în perioada în care nu mai forma un cuplu cu Ionuț, un alt bărbat a aflat că era singură și a contactat-o. Claudia a explicat că nu a considerat că a greșit atunci când a început să vorbească cu el, întrucât relația cu Ionuț era încheiată în acel moment.

„În momentul în care m-am despărțit de Ionuț, băiatul ăsta a aflat și m-a căutat. Eu, dacă eram singură, nu văd nimic greșit că am început să vorbesc cu el. Nu a mers și aia a fost, scurt. După câteva luni, eu și Ionuț ne-am împăcat. În momentul ăla am zis că amândoi uităm tot și o luăm de la zero. El a zis: «Da, iubita mea, așa facem», ca să aflu cum că el nu a trecut peste. Eu mă jur că nu am știut asta”, a mai spus concurenta.

Întrebată de Radu dacă este de acord să facă testul poligraf, Claudia a refuzat să considere că trebuie să demonstreze ceva. Aceasta a susținut că Ionuț încearcă să o facă vinovată pentru situația dintre ei, astfel încât să își protejeze propria imagine.

Discuția de la bonfire a adâncit tensiunile dintre cei doi și a readus în atenție reproșurile care par să le afecteze relația.