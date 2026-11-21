Insula Iubirii Sezonul 10. Claudia Ion, față în față cu ispita Andrușca la Bonfire! Ce au încercat să lămurească
Episodul din 21 noiembrie 2026 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Claudia Ion și ispita Andrușca s-au întâlnit față în față la Bonfire, unde au discutat despre situația fostului iubit al concurentei. Claudia a oferit explicații despre relația din trecut, subiect pe care Ionuț Mocăniță l-a adus în repetate rânduri în discuție. Cele două au lămurit ce s-a întâmplat, fiecare spunându-și punctul de vedere.
Sambata, 21.11.2026, 22:00