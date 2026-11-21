Episodul din 21 noiembrie 2026 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Claudia Ion și ispita Andrușca s-au întâlnit față în față la Bonfire, unde au discutat despre situația fostului iubit al concurentei. Claudia a oferit explicații despre relația din trecut, subiect pe care Ionuț Mocăniță l-a adus în repetate rânduri în discuție. Cele două au lămurit ce s-a întâmplat, fiecare spunându-și punctul de vedere.

Insula Iubirii Sezonul 10. Ispita Eduard îl acuză pe Ionuț Mocăniță că se victimizează!...

Sambata, 21.11.2026, 22:45

Insula Iubirii Sezonul 10. Bianca Iotu, în lacrimi după ce Narcis a pus punct apropierii dintre...

Sambata, 21.11.2026, 20:38

Insula Iubirii Sezonul 10. Ispita Gabriella a cedat! Marco a închis lavaliera, dar adevărul a...

Vineri, 20.11.2026, 23:50

Insula Iubirii Sezonul 10. Flacăra s-a aprins pentru unul dintre concurenți! Cine s-a sărutat...

Vineri, 20.11.2026, 23:20

Insula Iubirii Sezonul 10. Prințul Marco, „lovitură” grea pentru Gabriella, imediat după...

Vineri, 20.11.2026, 21:30

Insula Iubirii Sezonul 10. Ionuț Mocăniță a aruncat colierul în foc și a ținut un discurs...

Vineri, 20.11.2026, 21:00

Insula Iubirii Sezonul 10. Claudia Ion a dezvăluit ce a făcut-o să se îndrăgostească de...

Vineri, 13.11.2026, 23:43

Insula Iubirii Sezonul 10. Mărturisirile lui Marco au făcut-o pe Bianca Ghiurcă să plângă:...

Vineri, 13.11.2026, 23:30

Insula Iubirii Sezonul 10. De ce nu mai vrea Mira să fie cu Ian: „Sunt nefericită”

Vineri, 13.11.2026, 21:41

Insula Iubirii Sezonul 10. Ce a spus Bianca Ghiurcă după infidelitatea lui Marco: „S-a auzit...

Vineri, 13.11.2026, 20:55

Insula Iubirii Sezonul 10. Cum a reacționat Bianca, după ce a vazut imaginile cu Marco și...

Sambata, 07.11.2026, 23:40

Insula Iubirii Sezonul 10. Jaguarul și Mira, discuție neașteptată. Ce i-a mărturisit ispita

Sambata, 07.11.2026, 21:30