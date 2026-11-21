În ediția din 21 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, Ionuț Mocăniță s-a întâlnit cu ispita Eduard Vlădescu. Cei doi și-au aruncat replici dure la bonfire.

După ce au avut parte de ultima petrecere din vila fetelor și a băieților, concurenții au început să se simtă din ce în ce mai gânditori, semn că finalul experienței din Thailanda se apropie cu pași repezi. Al doilea concurent care s-a întâlnit cu Radu Vâlcan la o nouă ceremonie a focului a fost Ionuț Mocăniță, care a avut ocazia să discute cu pilotul Eduard Vlădescu. Între cei doi au ieșit scântei, la ceremonia focului de la Insula Iubirii.

Ionuț Mocăniță și ispita Eduard Vlădescu, întâlnire cu scântei la ceremonia focului de la Insula Iubirii! Ce și-au reproșat

În ediția din 21 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, Ionuț Mocăniță s-a dus încrezător la ceremonia focului și curios să vadă ce va zice ispita despre iubita lui, Claudia Ion.

Radu Vâlcan l-a întâmpinat pe concurent și a întrebat concurentul cum se simte și ce face.

„Sunt bine. Înțeleg de ce am venit aici, cred. Pentru că trebuie să mă văd cu băiatul care a stat cu Claudia. Cu Eduard”, a zis el, chiar în timp ce pilotul și-a făcut apariția.

Eduard Vlădescu a lăudat-o pe concurentă și a spus cum aceasta a spus la început că are o relație perfectă. Apoi, acesta a povestit cum o filmare a dat-o peste cap și a determinat-o să se deschidă mai mult față de ispitele masculine din casă.

Ionuț Mocăniță a ascultat atent, apoi a început să își spună versiunea lui de poveste. Supărat că tânărul are tendința să dea vina pe Claudia Ion, tânăra de care s-a îndrăgostit, acesta a avut replici dure și l-a pus la punct pe Mocăniță.

„Nu prea înțelegi ce vorbește, aberează”, a zis la testimonial ispita.

La un moment dat, chiar și Radu Vâlcan a intervenit în discuție și a dorit să afle adevărul despre faptele lui Mocăniță. Concurentul a fost nevoit să recunoască dacă a înșelat-o pe Claudia Ion: „Zi adevărul!”.

A evitat, a găsit scuze, apoi a spus că a fost infidel, oferind chiar detalii despre cum s-a întâmplat. Totuși, Eduard Vlădescu a simțit că nu a fost pe deplin sincer.

„Josnic! Nu ai cum să faci așa ceva!”, a zis ispita la testimonial, cu referire la faptul că Ionuț a încercat să dea toată vina pe fosta iubită, Claudia Ion.

Vezi cele mai tari faze din Insula Iubirii sezonul 10 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 21 noiembrie 2026.