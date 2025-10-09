Cum arăta Claudia Florescu de la Insula Iubirii sezonul 7 fără extensii și acid în buze. Transformare neașteptată

Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 7, a apelat la câteva schimbări de look care i-a surprins pe urmăritorii ei.

Claudia s-a concentrat mai mult pe cariera ei de antrenor personal și propria sa dezvoltare, căutând să fie în echilibru cu ea însăși și înconjurându-se de prieteni. | Antena 1

Frumoasa brunetă a decis să își pună și mai mult în valoare trăsăturile și a ales să renunțe la unele trucuri de frumusețe la care apelase în trecut.

Fosta concurentă Insula Iubirii mereu a pus aspectul ei fizic pe primul loc, fiind foarte atentă la felul în care arată, la alimentația ei și nu a neglijat niciodată orele de fitness.

Cum arăta Claudia Florescu cu părul scurt și fără acid în buze

Claudia a fost dintotdeauna pasionată de sport și de un stil de viață sănătos și tocmai de aceea a devenit instructor de fitness. Pe lângă asta, ea a avut mereu grijă să aibă un ten perfect, părul mereu coafat și machiajul impecabil.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Claudia Florescu de la Insula Iubirii, primele declarații despre noul iubit. În ce relații este cu Bogdan Cârlan, fostul partener

Ea a recunoscut că a apelat în trecut de mai multe ori la medicul estetician, dar se pare că de puțin timp și-a dorit să se întoarcă la trăsăturile ei naturale.

Claudia a apărut recent pe rețelele de socializare fără acid în buze și fără extensii, iar fanii s-au bucurat să cunoască această nouă versiune a ei. Fotografia era una mai veche, de când ea avea 20 de ani.

Cu un look fresh și extrem de zâmbitoare, Claudia și-a surprins urmăritorii pe rețelele de socializare, iar aceștia au complimentat-o în secțiunea de comentarii.

Claudia Florescu a participat la Insula Iubirii sezonul 7 alături de Bogdan Cîrlan, iubitul ei de la acea vreme. Având o relație marcată de divergențe și tensiuni, cei doi au avut nevoie de testul insulei pentru a realiza dacă sunt sau nu în relația potrivită. Pentru ei bonfire-ul final a venit cu o cerere în căsătorie, o cerere pe care Claudia a acceptat-o.

Chiar dacă cei doi au plecat împreună spre România și au decis că își vor rezolva disensiunile, se pare că iubirea nu a fost suficientă. Ei au decis să pună punct relației lor și au rupt logodna.

Citește și: Cine e și cum arată noua iubită a lui Bogdan Cîrlan, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 7

De când a ales să se pună pe ea pe primul loc, fanii au observat că frumoasa brunetă strălucește și că se vede că este mult mai fericită și împlinită cu felul în care este astăzi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Recent, Claudia Florescu a postat pe rețelele de socializare o imagine cu ea din 2014, de pe vremea când nu avea tatuaje și avea părul mai scurt. Frumusețea ei naturală a atras atenția fanilor care au apreciat imediat imaginea.

“În 2014 – mai tânără, cu mai puține tatuaje, dar cu același zâmbet care spune tot”, a scris Claudia în dreptul imaginii postate pe contul ei de socializare.

Claudia s-a concentrat mai mult pe cariera ei de antrenor personal și propria sa dezvoltare, căutând să fie în echilibru cu ea însăși și înconjurându-se de prieteni.

Citește și: Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două