Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Cum arăta Claudia Florescu de la Insula Iubirii sezonul 7 fără extensii și acid în buze. Transformare neașteptată

Cum arăta Claudia Florescu de la Insula Iubirii sezonul 7 fără extensii și acid în buze. Transformare neașteptată

Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 7, a apelat la câteva schimbări de look care i-a surprins pe urmăritorii ei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Octombrie 2025, 12:44 | Actualizat Joi, 09 Octombrie 2025, 15:01
Galerie
Claudia s-a concentrat mai mult pe cariera ei de antrenor personal și propria sa dezvoltare, căutând să fie în echilibru cu ea însăși și înconjurându-se de prieteni. | Antena 1

Frumoasa brunetă a decis să își pună și mai mult în valoare trăsăturile și a ales să renunțe la unele trucuri de frumusețe la care apelase în trecut.

Fosta concurentă Insula Iubirii mereu a pus aspectul ei fizic pe primul loc, fiind foarte atentă la felul în care arată, la alimentația ei și nu a neglijat niciodată orele de fitness.

Cum arăta Claudia Florescu cu părul scurt și fără acid în buze

Claudia a fost dintotdeauna pasionată de sport și de un stil de viață sănătos și tocmai de aceea a devenit instructor de fitness. Pe lângă asta, ea a avut mereu grijă să aibă un ten perfect, părul mereu coafat și machiajul impecabil.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Claudia Florescu de la Insula Iubirii, primele declarații despre noul iubit. În ce relații este cu Bogdan Cârlan, fostul partener

Ea a recunoscut că a apelat în trecut de mai multe ori la medicul estetician, dar se pare că de puțin timp și-a dorit să se întoarcă la trăsăturile ei naturale.

Claudia a apărut recent pe rețelele de socializare fără acid în buze și fără extensii, iar fanii s-au bucurat să cunoască această nouă versiune a ei. Fotografia era una mai veche, de când ea avea 20 de ani.

Cu un look fresh și extrem de zâmbitoare, Claudia și-a surprins urmăritorii pe rețelele de socializare, iar aceștia au complimentat-o în secțiunea de comentarii.

Claudia Florescu a participat la Insula Iubirii sezonul 7 alături de Bogdan Cîrlan, iubitul ei de la acea vreme. Având o relație marcată de divergențe și tensiuni, cei doi au avut nevoie de testul insulei pentru a realiza dacă sunt sau nu în relația potrivită. Pentru ei bonfire-ul final a venit cu o cerere în căsătorie, o cerere pe care Claudia a acceptat-o.

Chiar dacă cei doi au plecat împreună spre România și au decis că își vor rezolva disensiunile, se pare că iubirea nu a fost suficientă. Ei au decis să pună punct relației lor și au rupt logodna.

Citește și: Cine e și cum arată noua iubită a lui Bogdan Cîrlan, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 7

De când a ales să se pună pe ea pe primul loc, fanii au observat că frumoasa brunetă strălucește și că se vede că este mult mai fericită și împlinită cu felul în care este astăzi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Recent, Claudia Florescu a postat pe rețelele de socializare o imagine cu ea din 2014, de pe vremea când nu avea tatuaje și avea părul mai scurt. Frumusețea ei naturală a atras atenția fanilor care au apreciat imediat imaginea.

“În 2014 – mai tânără, cu mai puține tatuaje, dar cu același zâmbet care spune tot”, a scris Claudia în dreptul imaginii postate pe contul ei de socializare.

Claudia s-a concentrat mai mult pe cariera ei de antrenor personal și propria sa dezvoltare, căutând să fie în echilibru cu ea însăși și înconjurându-se de prieteni.

colaj claudia florescu
+10
Mai multe fotografii

Citește și: Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două

Înapoi la Homepage
AS.ro FCSB redevine Steaua? Anunţul lui Gigi Becali. Ce pregăteşte pentru fani FCSB redevine Steaua? Anunţul lui Gigi Becali. Ce pregăteşte pentru fani
Observatornews.ro Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia" Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Motivul pentru care Andrei a ales să plece cu Andrușca de la Insula Iubirii
Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Motivul pentru care Andrei a ales să plece cu Andrușca de la Insula Iubirii
Cum îți recunoști sufletul pereche, în funcție de data nașterii. Află ce îți rezervă astrele
Cum îți recunoști sufletul pereche, în funcție de data nașterii. Află ce îți rezervă astrele Catine.ro
Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce emoții l-au încercat pe Andrei Lemnaru când a conștientizat că a fost înșelat de Ella
Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce emoții l-au încercat pe Andrei Lemnaru când a conștientizat că a fost...
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul soț al faimoasei Demet Ozdemir
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator țara noastră
Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator... Libertatea.ro
Autostrăzile și drumurile expres gata în 2025. Numărul de kilometri recepționați, potrivit CNAIR. „Sezonul lucrărilor”, la final
Autostrăzile și drumurile expres gata în 2025. Numărul de kilometri recepționați, potrivit CNAIR.... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a... Elle
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea Spynews.ro
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă rustică cu pere și nuci caramelizate. O poveste parfumată de toamnă
Tartă rustică cu pere și nuci caramelizate. O poveste parfumată de toamnă HelloTaste.ro
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 10 octombrie 2025. Peștii sunt asumați în tot ceea ce fac. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 octombrie 2025. Peștii sunt asumați în tot ceea ce fac. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Inspectorii ANAF, trimiși să rupă firmele cu amenzi. Cine vine fără bani e concediat
Inspectorii ANAF, trimiși să rupă firmele cu amenzi. Cine vine fără bani e concediat Jurnalul
Andreea Răducan, la 25 de ani de la Sydney. Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta mare gimnastă
Andreea Răducan, la 25 de ani de la Sydney. Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta mare gimnastă Kudika
Inspectorii ANAF, uluiţi de ce au găsit în casa lui Klaus Iohannis! Au intrat cu forţa în imobil, fostul preşedinte a fost prins în fapt
Inspectorii ANAF, uluiţi de ce au găsit în casa lui Klaus Iohannis! Au intrat cu forţa în imobil, fostul... Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială Observator
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume” ProSport
Șoferii care riscă să își piardă permisul de conducere, chiar dacă plătesc amenda de 435 lei și circulă cu 49 de kilometri pe oră în localitate
Șoferii care riscă să își piardă permisul de conducere, chiar dacă plătesc amenda de 435 lei și circulă cu... Gandul
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt CanCan
Igiena intimă la băieței
Igiena intimă la băieței DeParinti
Mentora lui Liam Payne a dezvăluit ultima conversație pe care a avut-o cu artistul înainte de moartea lui: „Știam că era în Argentina”
Mentora lui Liam Payne a dezvăluit ultima conversație pe care a avut-o cu artistul înainte de moartea lui:... ZUTV
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  UseIT
Pandișpan cu gutui și mac. Desert pufos cu note fine de toamnă
Pandișpan cu gutui și mac. Desert pufos cu note fine de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x