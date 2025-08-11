Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două

Puțini știu că Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, și Claudia Florescu sunt prietene. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a povestit despre cum a ajuns să o cunoască pe Claudia Iosif.

Participarea la Insula Iubirii sezonul 7 a adus o mulțime de schimbări în viața Claudiei Florescu. Frumoasa brunetă a renunțat la poveste de iubire alături de fostul partener și a cunoscut oameni noi, legând prietenii puternice.

De curând, tânăra a povestit despre relație de prietenie pe care o are cu Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa. Se pare că cele două se înțeleg foarte bine, chiar dacă s-au cunoscut de puțin timp.

Cum au ajuns să devină prietene Claudia Iosif (Babs) și Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii

Acestea au început să vorbească după terminarea emisiunii Insula Iubirii. Claudia Iosif (Babs) i-a trimis Claudiei Florescu un mesaj de apreciere. În cele din urmă, cele două au reușit să devină prietene foarte bune, având chiar multe lucruri în comun.

„Prietenia mea cu Babs a început, practic, printr-un mesaj după terminarea emisiunii, unde m-a felicitat pentru parcursul meu. Apoi ne-am întâlnit și ne-am conectat imediat, pentru că avem caractere similare, amândouă suntem persoane sincere, puternice și cu valori clare.

Babs este o femeie cu un caracter frumos și o inimă mare, o persoană pe care o respect mult. Sinceritatea, bunătatea și sprijinul ei m-au impresionat și ne-au legat, iar această prietenie îmi aduce multă energie pozitivă.”, a povestit fosta concurentă a reality show-ului, potrivit viva.ro.

Mai mult, cele două împart și o pasiune comună: iubirea pentru animale. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Babs și Claudia Florescu au prieteni blănoși pe care îi iubesc enorm.

„Pe lângă prietenia noastră ne leagă iubirea față de animale. Uneori îl las pe Boy (n.r.: cățelul ei) la ea, este fericit și Boy, și ea este fericită când sunt împreună. Îl iubește exact așa cum îl iubesc eu și sunt fericită.”, a mai adăugat bruneta, conform sursei citate mai sus.

Cum s-a schimbat viața Claudiei Florescu după participarea la Insula Iubirii

Participarea la Insula Iubirii sezonul 7 a avut un impact uriaș asupra Claudiei Florescu. Tânăra a reușit să își schimbe viața odată cu aparițiile sale din Thailanda. Se pare că experiența de pe insulă a ajutat-o să își înțeleagă deciziile.

„Viața mea după Insula iubirii a însemnat claritate mai profundă. A fost o experiență care m-a forțat să mă privesc dincolo de aparențe și să-mi înteleg alegerile. Am lăsat în urmă ce nu mă mai definește si am ales să construiesc, nu să explic.

Nu regret nimic, pentru că fiecare etapă m-a adus mai aproape de cine sunt cu adevărat. Acum sunt într-o etapă în care mă focusez pe mine, pe liniștea și echilibrul meu interior.”, a mai zis Claudia Florescu.

De asemenea, bruneta a dezvăluit că mai ține legătura cu foștii concurenți și fostele ispite din sezonul 7 Insula Iubirii. Acesta are în continuare o relație de prietenie cu fostele sale colege din Thailanda.