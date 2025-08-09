Andreea Aurică a publicat o imagine rară înainte de a apela la operația de implant fesier. Iată cât de sexy era ispita de la Insula Iubirii și fără această procedură.

Sezonul 9 Insula Iubirii a adus în fața telespectatorilor unele dintre cele mai frumoase ispite feminine, care nu doar că îi cuceresc zi de zi pe concurenți, ci îi și impresionează și pe cei care urmăresc show-ul fenomen din confortul casei.

Printre prezențele feminine care s-au făcut remarcate încă de la primele episoade se numără și Andreea Aurică aka Andrușca, care a stârnit mult interes și curiozitate, mai ales în cazul lui Marius Avram.

Formele ei sexy și trupul de invidiat l-au făcut pe bărbatul însurat să recunoască că ispita arată foarte bine și că este atras de ea, drept dovadă fiind faptul că majoritatea timpului și-l petrece în preajma ei.

Cum arăta ispita Andrușca înainte să își pună implant fesier. Imagine rară cu ea înainte de intervenția estetică

Andrușca, este, într-adevăr una dintre ispitele care au atras atenția concurenților și telespectatorilor încă de la prima apariție cu formele sale perfecte pe care nimeni nu are cum să le treacă cu vederea. Ispita de la Insula Iubirii a primit zeci de complimente atât din partea celor cinci concurenți, cât și din partea ispitelor femine alături de care a intrat în marea aventură.

Totuși, nu mulți sunt cei care știu că ea a apelat la o intervenție chirurgicală în scop estetic pentru a avea un posterior mai bine conturat, chiar dacă și înainte de a apela la această procedură, Andrușca era extrem de atrăgătoare din acest punct de vedere.

Recent, aceasta a răspuns unor curiozități din partea fanilor în mediul online și nu s-a ferit să recunoască că a apelat la ajutorul medicilor esteticieni atât pentru fațete dentare, cât și pentru implantul fesier despre care vă spuneam anterior.

Întrebată dacă are BBL (Brazilian Butt Lift - o procedură de remodelare și mărire a posteriorului) sau dacă a apelat la injectare, aceasta a răspuns că a optat pentru „implant fesier, Doc Petit Francois - Paris” fără pic de rețineri.

Mai mult decât atât, ispita nu s-a sfiit să le arate internauților și o fotografie rară cu ea în care apare înainte de intervenția chirurgicală.

Iată cât de frumoasă era și ce corp superb avea și înainte de implantul fesier Andrușca de la Insula Iubirii!

Ce a spus Andrușca de la Insula Iubirii sezonul 9 imediat după întoarcerea din Thailanda

În exclusivitate pentru a1.ro, Andreea Aurica a mărturisit că toată experiența din emisiune a fost de-a dreptul spectaculoasă. Ea s-a bucurat din plin de timpul petrecut în Thailanda, admirând priveliștile și destinația exotică, dar și luând parte la unele dintre cele mai intense momente din acest sezon.

„Emisiunea m-a dus pentru prima oară în Thailanda, așa că peisajele, în primul rând, m-au captivat. În al doilea rând, activitățile pe care le-am avut o să îi facă și pe cei de acasă să își dorească să meargă în vizită în această țară plină de surprize, dar și de senzații tari. Pot să spun doar că m-am simțit foarte bine și nu aș zice nu la o vacanță acolo!”, a dezvăluit aceasta.

Mai mult, ispita a recunoscut că experiența sezonului 9 Insula Iubirii a fost „unică, specială și vindecătoare”: „Experiența m-a ajutat, chiar și pe mine, să mă regăsesc!”.

