Ella Vișan, de la Insula Iubirii sezonul 9, a aflat că nu mai poate face copii. Cum a comentat subiectul

Ella Vișan a oferit câteva detalii dureroase despre posibilitatea de a deveni mamă. Iată ce a dezvălut tânăra.

Ella Vișan a părăsit Insula Iubirii sezonul 9 alături de ispita masculină Teo Costache, după ce a rupt relația cu Andrei Lemnarul, logodnicul său. În cadrul emisiunii fenomen, tânăra s-a redescoperit și a putut spune că a încheiat show-ul fiind mai puternică decât oricând.

Ella a iscat o serie de controverse în urma parcursului său la Insula Iubirii, cu toate acestea, tânăra este hotărâtă să își asume fiecare moment petrecut în Thailanda.

Odată cu redarea show-ului la TV, viața Ellei s-a schimbat radical. Aceasta a vorbit recent despre cum a afectat-o experiența, dar a și dezvăluit unele detalii dureroase din trecut.

Ella Vișan a aflat că nu mai poate face copii. Cât de mult a afectat-o vestea

Cu doar câteva luni în urmă se vedea formând o familie cu Andrei Lemnaru, destinul a dus-o pe un alt drum pe Ella Vișan. Tânăra s-a despărțit de logodnicul ei după experiența Insula Iubirii și a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, aflând o veste grea.

În urma unor investigații medicale, Ella a primit vestea că nu mai poate face copii. Această realitate a lovit-o puternic, fiind una dintre femeile care își doresc să aibă copii pe cale naturală.

Prognosticul medical a făcut-o să-și schimbe total prioritățile și viziunea asupra viitorului. Potrivit unei surse, aceasta a declarat că în urma unor probleme medicale, i-a fost ”luat” dreptul de a mai face copii.

Vestea nu este deloc una ușoară și i-a amplificat durerea interioară pe care a resimțit-o încă din copilărie, de la vârsta de 10 ani, când a rămas fără tată. Ella și-a pierdut părintele în urma unui accident, iar durerea provocată nu s-a estompat niciodată.

„L-am pierdut la 10 ani, într-un accident de mașină. Nu am putut să merg la înmormântare”, a mărturisit ea.

De asemenea, legătura cu mama sa, dar și cu sora s-au răcit în timp, ceea ce i-a amplificat sentimentul de singurătate, lipsa unui sprijin constant în viață și de apartenență.

Toate aceste trăiri au măcinat-o profund și au lăsat o rană adâncă în sufletul Ellei, chiar dacă încearcă să arate doar latura sa puternică.