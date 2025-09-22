Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. De ce regretă ispita Teo Costache că a ales să plece cu Ella Vișan la bonfire-ul final

Antena Căutare
În cel mai nou interviu acordat de ispita Teo Costache după difuzarea show-ului Insula Iubirii sezonul 9, tânărul vorbește deschis despre cunoașterea dintre el și Ella Vișan.

Publicat: Luni, 22 Septembrie 2025, 11:00
Galerie
Ispita Teo Costache a vorbit deschis și sincer despre conexiunea lui cu Ella Vișan și decizia de a pleca împreună de la Insula Iubirii sezonul 9. | Antena 1

Teodor Costache, ispita masculină secretă din acest sezon de Insula Iubirii, a atras atenția concurentelor și, cu siguranță, și a telespectatoarelor încă din primele episoade.

Cu stilul lui șarmant și misterios și cu zâmbetul său larg, Teo a cucerit-o pe Ella și între ei a început o cunoaștere încă din primele zile la Insula Iubirii.

Ispita Teo a vorbit deschis despre decizia lui de la ultimul bonfire

În acest sezon, el a povestit că doar o singură persoană a reușit să îl descopere fix așa cum este el, și aceea este Ella. Între el și Ella Vișan, venită în cuplu pe insulă cu logodnicul ei Andrei Lemnaru, a apărut o conexiune din primele zile, când ei au început să petreacă mai mult timp împreună, să se cunoască, să afle ce fel de relații își doresc și să pună apoi bazele unui început de relație.

Teo Costache a mărturisit că nu s-a așteptat nicio secundă ca lucrurile dintre el și Ella să evolueze la un asemenea nivel, dar, în același timp se bucură că s-au lăsat purtați de val și Ella a dat dovadă că e matură și asumată.

Chiar dacă din conexiunea cu Ella Teo a reușit să învețe multe lucruri, el a dezvăluit că au fost și unele schimbări ale ei de comportament care i-au displăcut. Cu toate acestea, el era dispus să lupte pentru relația lor și să o facă să funcționeze.

La final, la ultimul bonfire, Teo spune că decizia lui de a pleca cu Ella era deja pregătită pentru că s-a gândit cu mai multe zile înainte că o să aleagă acest lucru. Acum, după ce a vizionat emisiunea la TV, ispita masculină și-a dat seama că nu a fost cea mai bună decizie pentru că Ella nu putea începe o nouă relație și avea nevoie de vindecare.

„Alegerea mea deja se știa cu câteva zile înainte, și cu încredere în Ella, nu totală, dar parțială. Din punctul meu de vedere, nu a fost un final corect pentru că ea avea nevoie de timp cu ea, să se regăsească, să-și rezolve anumite probleme, schimbările astea de comportament pe care le avea. Vezi tu, acolo eu eram doctorul care pansa rana, doar că Dumnezeu vindecă. Deci ea avea nevoie de timp”, a povestit Teo.

Ispita masculină și-a amintit și de zilele mai puțin bune pe care le-a avut pe insulă, când i-a fost foarte rău și a trebuit să meargă la spital chiar în timpul unui date cu Ella. Teo a povestit că s-a simțit norocos și recunoscător să o aibă pe Ella lângă el, care l-a îngrijit și i-a fost alături în cele mai dificile momente.

colaj teo costache
+12
Mai multe fotografii

