Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce s-a întâmplat, de fapt, după ce Teo și Ella au plecat de la bonfire-ul final

În interviul acordat după încheierea difuzării Insulei Iubirii sezonul 9, Teo Costache ne-a povestit ce s-a întâmplat cu el și Ella și de ce relația lor s-a rupt brusc.

Ispita Teo Costache a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat între el și Ella după bonfire-ul final, când au ajuns la hotel. Se pare că fericirea nu a durat mult și cei doi au ajuns să se certe.

Ce s-a întâmplat între Ella și Teo la hotel, după bonfire-ul final

„Noi am avut un bonfire undeva spre dimineață, eu am stat treaz toată noaptea. Eram foarte, foarte obosit. În ziua respectivă s-au închis camerele, voiam neapărat să dorm. Simțeam foarte mare nevoie să dorm pentru că efectiv nu mai puteam.

Am mers către hotel și după ce s-au încheiat filmările aveam nevoia de a sta singur. Am spus-o și producției, i-am spus-o și Ellei, am fost destul de sincer, (...) dar ulterior am ajuns la hotel cu ea și m-am pus să dorm. Ea știind că îmi doresc să fiu singur, să stau singur (...), ea acolo nu m-a înțeles. Ea a crezut că nu vreau să stau cu ea. A vrut să plece la Maria în camera de hotel, Maria stând singură. Și i-am zis nu, dacă voiam în momentul în care noi am ajuns aici la hotel, eu îmi cumpăram singur altă cameră. (...)

Acolo a urmat o mică ciondăneală între noi doi pentru că ea nu a înțeles lucruri ăsta, că nu voiam să părăsească camera, ci doar să mă lase să mă odihnesc. Între timp pe mine m-a luat somnul, ea și-a luat bagajul și a ieșit din cameră, neascultând ceea ce eu i-am spus deja. Și apoi eu m-am enervat foarte tare, i-am zis «băi, faci mișto de mine? Vorbesc singur? Dacă eu ți-am zis să rămâi în cameră, păi rămâi în cameră, că nu vorbesc cu pereții, nu vorbesc singur». Nu-mi place când cineva nu mă ascultă. (...) De-acolo s-au cam răcit puțin lucrurile între noi”, a povestit ispita Teo Costache.

Teo a văzut-o pe Ella că se distanțează de el și i-a părut foarte rău că nu s-au mai văzut în România.

„Eu apoi am interacționat cu familia, m-am conectat cu lumea de acasă, aveam niște probleme la muncă și nu mai puteam în momentele alea să îi ofer aceeași atenție pe care eu i-o ofeream pe insulă. Și ne-am mai distanțat puțin, apoi am plecat spre aeroport, în aeroport la fel, eu stăteam mai mult singur, adică nici cu băieții, chiar aveam nevoie de o pauză pentru că a fost foarte obositor anul ăsta pentru mine, mai ales că noi dormeam undeva la 3 ore pe noapte”, a mai povestit Teo.

Ispita masculină a mai povestit că atunci când a ajuns în țară el s-a luat cu munca și Ella s-a întors foarte repede în Londra. Chiar dacă au păstrat legătura prin mesaje și la telefon, Teo a spus că nu s-au mai văzut. La un moment dat, vorbiseră ca el să plece la ea în vizită la Londra, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Deși relația lor s-a destrămat, Teo a mărturisit că are un mare respect pentru Ella și că s-ar întâlni oricând cu ea să discute, dacă și ea este de acord.

