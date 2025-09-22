Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce s-a întâmplat, de fapt, după ce Teo și Ella au plecat de la bonfire-ul final

Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce s-a întâmplat, de fapt, după ce Teo și Ella au plecat de la bonfire-ul final

În interviul acordat după încheierea difuzării Insulei Iubirii sezonul 9, Teo Costache ne-a povestit ce s-a întâmplat cu el și Ella și de ce relația lor s-a rupt brusc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 22 Septembrie 2025, 12:50 | Actualizat Luni, 22 Septembrie 2025, 13:05

Ispita Teo Costache a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat între el și Ella după bonfire-ul final, când au ajuns la hotel. Se pare că fericirea nu a durat mult și cei doi au ajuns să se certe.

Ce s-a întâmplat între Ella și Teo la hotel, după bonfire-ul final

„Noi am avut un bonfire undeva spre dimineață, eu am stat treaz toată noaptea. Eram foarte, foarte obosit. În ziua respectivă s-au închis camerele, voiam neapărat să dorm. Simțeam foarte mare nevoie să dorm pentru că efectiv nu mai puteam.

Citește și: Ispita Teo Costache pune capăt speculațiilor! Ce spune despre legătura cu presupusa lui iubită. "Teodora nu este iubita mea"

Am mers către hotel și după ce s-au încheiat filmările aveam nevoia de a sta singur. Am spus-o și producției, i-am spus-o și Ellei, am fost destul de sincer, (...) dar ulterior am ajuns la hotel cu ea și m-am pus să dorm. Ea știind că îmi doresc să fiu singur, să stau singur (...), ea acolo nu m-a înțeles. Ea a crezut că nu vreau să stau cu ea. A vrut să plece la Maria în camera de hotel, Maria stând singură. Și i-am zis nu, dacă voiam în momentul în care noi am ajuns aici la hotel, eu îmi cumpăram singur altă cameră. (...)

Acolo a urmat o mică ciondăneală între noi doi pentru că ea nu a înțeles lucruri ăsta, că nu voiam să părăsească camera, ci doar să mă lase să mă odihnesc. Între timp pe mine m-a luat somnul, ea și-a luat bagajul și a ieșit din cameră, neascultând ceea ce eu i-am spus deja. Și apoi eu m-am enervat foarte tare, i-am zis «băi, faci mișto de mine? Vorbesc singur? Dacă eu ți-am zis să rămâi în cameră, păi rămâi în cameră, că nu vorbesc cu pereții, nu vorbesc singur». Nu-mi place când cineva nu mă ascultă. (...) De-acolo s-au cam răcit puțin lucrurile între noi”, a povestit ispita Teo Costache.

Teo a văzut-o pe Ella că se distanțează de el și i-a părut foarte rău că nu s-au mai văzut în România.

Citește și: Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși

„Eu apoi am interacționat cu familia, m-am conectat cu lumea de acasă, aveam niște probleme la muncă și nu mai puteam în momentele alea să îi ofer aceeași atenție pe care eu i-o ofeream pe insulă. Și ne-am mai distanțat puțin, apoi am plecat spre aeroport, în aeroport la fel, eu stăteam mai mult singur, adică nici cu băieții, chiar aveam nevoie de o pauză pentru că a fost foarte obositor anul ăsta pentru mine, mai ales că noi dormeam undeva la 3 ore pe noapte”, a mai povestit Teo.

Ispita masculină a mai povestit că atunci când a ajuns în țară el s-a luat cu munca și Ella s-a întors foarte repede în Londra. Chiar dacă au păstrat legătura prin mesaje și la telefon, Teo a spus că nu s-au mai văzut. La un moment dat, vorbiseră ca el să plece la ea în vizită la Londra, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Deși relația lor s-a destrămat, Teo a mărturisit că are un mare respect pentru Ella și că s-ar întâlni oricând cu ea să discute, dacă și ea este de acord.

Urmărește integral Interviurile Insula Iubirii în AntenaPLAY!

colaj teo costache
+12
Mai multe fotografii

Citește și: Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Detaliile dezvăluite de Ella Vișan despre momentele intime cu ispita Teo

Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. De ce regretă ispita Teo Costache că a ales să plece cu Ella Vișan la bonfire-ul...
Înapoi la Homepage
AS.ro Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa
Observatornews.ro O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
E timpul pentru sezonul 10 de Insula Iubirii! Cupluri pregăite de test și ispite decise să întoarcă priviri, așteptate la casting!
E timpul pentru sezonul 10 de Insula Iubirii! Cupluri pregăite de test și ispite decise să întoarcă priviri,...
Horoscopul săptămânii 22 septembrie – 28 septembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 22 septembrie – 28 septembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele Catine.ro
Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Teodora Racoș, detalii neștiute despre apropierea dintre ispita Diandra și Marian
Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Teodora Racoș, detalii neștiute despre apropierea dintre ispita Diandra și...
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Micul București” din Germania, „locul terorii”: „Clanuri criminale din România fraudează statul cu miliarde de dolari”
„Micul București” din Germania, „locul terorii”: „Clanuri criminale din România fraudează statul cu... Libertatea.ro
Sfaturi de supraviețuire pe vreme de inflație. La ce cheltuieli trebuie să renunțăm și unde putem fi mai flexibili: „Nu trebuie să fii drastic cu tot”
Sfaturi de supraviețuire pe vreme de inflație. La ce cheltuieli trebuie să renunțăm și unde putem fi mai... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 23 septembrie 2025. Peștii caută armonie în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 septembrie 2025. Peștii caută armonie în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Târgul oierilor din nordul Dâmboviței concurează cu Târgul de Fete de pe Muntele Găina
Târgul oierilor din nordul Dâmboviței concurează cu Târgul de Fete de pe Muntele Găina Jurnalul
Cine este și cu ce se ocupă Mayra, fiica preferată a lui Ilie Dumitrescu: Sunt extrem de mândru de ea...
Cine este și cu ce se ocupă Mayra, fiica preferată a lui Ilie Dumitrescu: Sunt extrem de mândru de ea... Kudika
Elena Udrea, pe patul de spital! Internauţii s-au emoţionat profund când au văzut imaginea, detaliul la care nu poţi să nu fii atent
Elena Udrea, pe patul de spital! Internauţii s-au emoţionat profund când au văzut imaginea, detaliul la care nu... Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată CanCan
Modalități de a te conecta cu copilul tău
Modalități de a te conecta cu copilul tău DeParinti
Noul film cu Margot Robbie a fost primit cu recenzii dure din partea criticilor: „O mare plictiseală”
Noul film cu Margot Robbie a fost primit cu recenzii dure din partea criticilor: „O mare plictiseală” ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x