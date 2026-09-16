Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Marcel s-a lăsat pe mâna lui Ionuț Mocăniță pentru o transformare de look. Rezultatul l-a surprins: „Zici că sunt pui”

Marcel s-a lăsat pe mâna lui Ionuț Mocăniță pentru o transformare de look. Rezultatul l-a surprins: „Zici că sunt pui”

Marcel Andrei de la Insula Iubirii și-a schimbat radical look-ul. Cum arată acum concurentul și ce a mărturisit despre reacțiile din online.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 16 Septembrie 2026, 14:12 | Actualizat Miercuri, 16 Septembrie 2026, 14:29
Marcel s-a lăsat pe mâna lui Ionuț Mocăniță pentru o transformare de look. Rezultatul l-a surprins: „Zici că sunt pui” | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Marcel Andrei de la Insula Iubirii s-a lăsat pe mâna colegului său, Ionuț Mocăniță, pentru o transformare de look. Schimbarea a fost una neașteptată, iar rezultatul l-a surprins chiar și pe concurent. Marcel a publicat pe contul său de Instagram un videoclip în care le-a arătat urmăritorilor momentul în care a ajuns la salon și s-a lăsat tuns de colegul său.

Marcel s-a lăsat pe mâna lui Ionuț Mocăniță pentru o transformare de look

Marcel și Ionuț Mocăniță participă în sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii pentru a-și testa relațiile și pentru a vedea dacă sentimentele dintre ei și partenerele lor pot rezista provocărilor din Thailanda.

Marcel a venit în emisiune alături de soția sa, Armina, în timp ce Ionuț Mocăniță participă alături de iubita sa, Claudia. Cei doi au devenit rapid cunoscuți în rândul telespectatorilor, iar aparițiile lor din cadrul emisiunii au stârnit numeroase reacții în mediul online.

Articolul continuă după reclamă

De această dată, Marcel a atras atenția nu printr-un moment din emisiune, ci printr-o schimbare de look. Concurentul a decis să renunțe la părul lung și a apelat la colegul său pentru o tunsoare complet diferită.

„Surprise, surprise. M-a zăpăcit toată lumea și pe live, și în comentarii. Vă pup și vă iubesc. Vreau să mă tund din nou buzz cut”, a spus Marcel înainte de transformare.

În timp ce Ionuț Mocăniță se ocupa de noul său look, Marcel a comentat schimbarea și a recunoscut că întreținerea părului lung nu este tocmai ușoară.

„Să nu-mi ridici ceafa mai mult. Nu e ușor să întreții părul lung”, a spus Marcel în timp ce se lăsa tuns.

La final, rezultatul l-a făcut să aibă o reacție amuzantă. Concurentul și-a privit noul look și a făcut o comparație neașteptată.

„Zici că sunt pui din ăla”, a mai spus Marcel.

Citește și: De unde o cunoaște, de fapt, Ionuț Mocăniță pe ispita Rebecca Toma. Ce legătură exista între ei

https://www.instagram.com/reel/DdVodq8ofpg/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA==

Marcel, despre experiența de la Insula Iubirii

În timp ce se afla la salon, Marcel a vorbit și despre participarea sa la Insula Iubirii și despre reacțiile pe care le-a primit după apariția în emisiune. Concurentul a explicat că ceea ce telespectatorii văd într-un reality show nu reprezintă întotdeauna întreaga realitate din spatele camerelor.

„Fac o mică paranteză. În sezonul 8, am fost să admir. Ce vrea lumea să vadă, în viața reală e cu totul altceva. Un reality show e un reality show”, a spus Marcel.

Concurentul a mărturisit că nu este deranjat neapărat de reacțiile negative îndreptate către el, însă spune că îl afectează faptul că familia sa ajunge să primească mesaje din cauza participării lui la emisiune.

„Apropo, singurul lucru care mă deranjează este față de familia mea, atâta tot. Familia mea nu înțelege hate-ul ăsta. Într-adevăr, o afectează cel mai mult pe mama. Nu înțeleg de ce lumea îi scrie mesaje și așa mai departe, că mama nu are nicio vină în asta. Că este un reality show. Asta mă deranjează... de familie. În rest, nu am treabă, cu mine personal”, a mai spus Marcel.

Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii poate fi urmărit la Antena 1 vinerea, de la ora 20:30, și sâmbăta, de la ora 20:00. Episoadele pot fi urmărite și online, în AntenaPLAY.

+1
Mai multe fotografii

Citește și: Marcel, pus la zid de ispite! Ce părere au avut Oana Rusu și celelalte fete despre concurent

Francesca Sarao de la Insula Iubirii, la spital după ce i s-a rupt apa. Anunțul făcut de fosta concurentă...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea
Observatornews.ro În ce stare se află interlopul Viorel Oarză, după ce ar fi încercat să se sinucidă în pădure În ce stare se află interlopul Viorel Oarză, după ce ar fi încercat să se sinucidă în pădure
Antena 3 A fost ridicat de jandarmi liderul instigatorilor de la protestul fermierilor. Cine este Ciprian Pamfile A fost ridicat de jandarmi liderul instigatorilor de la protestul fermierilor. Cine este Ciprian Pamfile
Comentarii


Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
Citește și
Francesca Sarao de la Insula Iubirii, la spital după ce i s-a rupt apa. Anunțul făcut de fosta concurentă
Francesca Sarao de la Insula Iubirii, la spital după ce i s-a rupt apa. Anunțul făcut de fosta concurentă
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Bianca Iotu, declarații fără perdea despre relația cu Remi. Ce a spus în filmările care nu s-au difuzat la TV
Bianca Iotu, declarații fără perdea despre relația cu Remi. Ce a spus în filmările care nu s-au difuzat la TV
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x