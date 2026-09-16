Marcel Andrei de la Insula Iubirii și-a schimbat radical look-ul. Cum arată acum concurentul și ce a mărturisit despre reacțiile din online.

Marcel s-a lăsat pe mâna lui Ionuț Mocăniță pentru o transformare de look. Rezultatul l-a surprins: „Zici că sunt pui” | Instagram

Marcel Andrei de la Insula Iubirii s-a lăsat pe mâna colegului său, Ionuț Mocăniță, pentru o transformare de look. Schimbarea a fost una neașteptată, iar rezultatul l-a surprins chiar și pe concurent. Marcel a publicat pe contul său de Instagram un videoclip în care le-a arătat urmăritorilor momentul în care a ajuns la salon și s-a lăsat tuns de colegul său.

Marcel s-a lăsat pe mâna lui Ionuț Mocăniță pentru o transformare de look

Marcel și Ionuț Mocăniță participă în sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii pentru a-și testa relațiile și pentru a vedea dacă sentimentele dintre ei și partenerele lor pot rezista provocărilor din Thailanda.

Marcel a venit în emisiune alături de soția sa, Armina, în timp ce Ionuț Mocăniță participă alături de iubita sa, Claudia. Cei doi au devenit rapid cunoscuți în rândul telespectatorilor, iar aparițiile lor din cadrul emisiunii au stârnit numeroase reacții în mediul online.

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De această dată, Marcel a atras atenția nu printr-un moment din emisiune, ci printr-o schimbare de look. Concurentul a decis să renunțe la părul lung și a apelat la colegul său pentru o tunsoare complet diferită.

„Surprise, surprise. M-a zăpăcit toată lumea și pe live, și în comentarii. Vă pup și vă iubesc. Vreau să mă tund din nou buzz cut”, a spus Marcel înainte de transformare.

În timp ce Ionuț Mocăniță se ocupa de noul său look, Marcel a comentat schimbarea și a recunoscut că întreținerea părului lung nu este tocmai ușoară.

„Să nu-mi ridici ceafa mai mult. Nu e ușor să întreții părul lung”, a spus Marcel în timp ce se lăsa tuns.

La final, rezultatul l-a făcut să aibă o reacție amuzantă. Concurentul și-a privit noul look și a făcut o comparație neașteptată.

„Zici că sunt pui din ăla”, a mai spus Marcel.

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https://www.instagram.com/reel/DdVodq8ofpg/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA==

Marcel, despre experiența de la Insula Iubirii

În timp ce se afla la salon, Marcel a vorbit și despre participarea sa la Insula Iubirii și despre reacțiile pe care le-a primit după apariția în emisiune. Concurentul a explicat că ceea ce telespectatorii văd într-un reality show nu reprezintă întotdeauna întreaga realitate din spatele camerelor.

„Fac o mică paranteză. În sezonul 8, am fost să admir. Ce vrea lumea să vadă, în viața reală e cu totul altceva. Un reality show e un reality show”, a spus Marcel.

Concurentul a mărturisit că nu este deranjat neapărat de reacțiile negative îndreptate către el, însă spune că îl afectează faptul că familia sa ajunge să primească mesaje din cauza participării lui la emisiune.

„Apropo, singurul lucru care mă deranjează este față de familia mea, atâta tot. Familia mea nu înțelege hate-ul ăsta. Într-adevăr, o afectează cel mai mult pe mama. Nu înțeleg de ce lumea îi scrie mesaje și așa mai departe, că mama nu are nicio vină în asta. Că este un reality show. Asta mă deranjează... de familie. În rest, nu am treabă, cu mine personal”, a mai spus Marcel.

Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii poate fi urmărit la Antena 1 vinerea, de la ora 20:30, și sâmbăta, de la ora 20:00. Episoadele pot fi urmărite și online, în AntenaPLAY.

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