Cum au reacționat părinții Francescăi după finalul ei și al lui Cristi la Insula Iubirii 2025. Imaginile amuzante cu mama ei

Francesca și Cristi s-au filmat alături de mama fetei după finalul lor la Insula Iubirii 2025. Cei trei i-au amuzat pe urmăritori, iar mulți au observat și asemănarea tinerei cu cea care i-a dat viață.

Alexandra Tudose
Miercuri, 03 Septembrie 2025, 14:38
Francesca și Cristi s-au filmat alături de mama fetei după finalul lor la Insula Iubirii 2025 | Antena 1 & Instagram

Francesca și Cristi au avut parte de un final unic în istoria reality show-ului din Thailanda. După ce au rămas singuri, fiecare în vila sa, Radu Vâlcan și-a făcut apariția în casa băieților și i-a dat acestuia vestea pe care o aștepta încă din primele zile ale testului. Concurentul a aflat că vila fetelor se află la doar 2 kilometri distanță de el așa că a pornit în alergare spre iubita lui. Francesca se afla pe plajă și a fost extrem de surprinsă, dar și fericită să îl vadă pe Cristi, în carne și oase, lângă ea. Francesca și Cristi au aflat că experienta Insula Iubirii 2025 a ajuns la final pentru ei, iar așa cum au văzut telespectatorii, relația lor continuă și în prezent.

Imaginile amuzante cu Francesca și Cristi, alături de mama fetei, după finalul lor la Insula Iubirii 2025

După difuzarea ediției 20 de la Insula Iubirii sezonul 9 din 2 septembrie 2025, Francesca și Cristi au publicat o serie de mesaje în mediul online. Cuplul de la Insula Iubirii 2025 a fost asaltat cu mesaje de felicitări, ala cum au dezvăluit chiar cei doi, printr-o serie de story-uri, pe Instagram.

De asmenea, Francesca a distribuit și o postare alături de textul: „Nimic nu se compară cu sentimentul de a îți știi părinții mândri”. În postarea din mediul online pe care fata a redistribuit-o scria: „Sunt mândru de voi. Vă iubesc”.

Citește și: Mesajele transmise de Francesca și Cristi după ce au părăsit Insula Iubirii sezonul 9 mai devreme

Ulterior, Francesca și Cristi de la Insula Iubirii 2025 au publicat și un videoclip în care apar alături de mama fetei. În imagini aceștia sunt extrem de fericiți, râd cu gura până la urechi, semn că sunt foarte apropiați cu toții.

La fel ca și concurenta, mama acesteia este extrem de pozitivă și glumește alături de ei. Mai mult internauții au remarcat și asemănarea dintre cele două.

În videoclip, mama Francescăi îi reproșează acesteia, în glumă, că nu o postează și pe ea, să fie „vedetă”.

„Deci ea este supărată că nu am văzut că a postat la story-ul ei și nu i-am dat repost”, explică Francesca.

„Da, dar lui tac-tu i-ai dat repost”, completează mama ei. „Vreau să fiu vedetă”, mai completează ea.

„Cu așa soacră, nu-ți mai tebuie dușmani”, glumește și Cristi.

Chiar dacă marea finală Insula Iubirii sezonul 9 are loc pe 3 septembrie, de la 20.30, când telespectatorii vor putea urmări bonfirele finale cu fiecare cuplu, Insula Iubire nu se oprește acolo.

Insula Iubirii continuă și după marea finală pentru că urmează Interviurile exclusive Insula Iubirii.

Toamna începe cu exclusivități în AntenaPLAY! Din 4 septembrie, Insula Iubirii continuă cu episoade speciale dedicate participanților sezonului 9. Fanii show-ului fenomen pot afla cum sunt în prezent concurenții și ispitele, dar și dezvăluiri inedite despre viața lor după încheierea filmărilor.

Citește și: Insula Iubirii Plus Vila Escape, sezonul 9. Ella și Francesca, discuție privată cu subînțeles. Ce i-a scris Francesca pe un bilet

Telespectatorii vor putea afla cum au continuat și dacă au continuat poveștile cuplurilor din sezonul 9, cu detalii nedifuzate din culisele show-ului fenomen.

Cum arată sora ispitei Naba Salem de la Insula Iubirii sezonul 9. Cât de bine seamănă cele două și ce meserie are Dina...
