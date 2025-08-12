Insula Iubirii Plus Vila Escape, sezonul 9. Ella și Francesca, discuție privată cu subînțeles. Ce i-a scris Francesca pe un bilet

În episodul 9 de Insula Iubirii Plus, în Vila Escape, vila fetelor, atât concurentele, cât și ispitele s-au împărțit în tabere, în funcție de discuțiile comune pe care le au.

Francesca i-a scris un bilet Ellei pentru că nu știa dacă Ella se va simți confortabilă să audă tot ce are ea de spus. | Antena 1

După petrecerea de pe plajă cu tematică și după ce au făcut baie în mare cu toții, Ella și Francesca s-au retras în cameră și au continuat să vorbească.

Ella și Francesca, discuție sinceră în privat

Francesca i-a scris un bilet Ellei pentru că nu știa dacă Ella se va simți confortabilă să audă tot ce are ea de spus. Se pare că pe acea foaie, Franci i-ar fi scris Ellei ceva în legătură cu apropierea ei de Teo și dacă nu cumva crede că pe Andrei l-ar supăra imaginile pe care ar putea să le vadă.

Citește și: Insula Iubirii, 11 august 2025. Ce decizii au luat băieții după cel mai intens bonfire. Maria Avram, gest pe ascuns pentru Cătălin

Ella a spus că, în comparație cu ce a făcut Andrei pe insula băieților, ea nu a stat până la 5 dimineață cu ispitele și nici nu s-a lăsat mângâiată de Teo, așa cum Andrei a făcut cu ispita Andreea.

Ella consideră că nu a făcut nimic greșit și i-a spus Francescăi că știe că anumite imagini vor fi scoase din context și nu ar vrea ca Andrei să înțeleagă greșit unele lucruri.

În același timp, Ella părea că își asumă apropierea dintre ea și Teo, dar îi spune Francescăi că ei sunt doar prieteni și că simte că se înțelege foarte bine cu el.

Francesca a atenționat-o în legătură cu imaginile care l-ar putea deranja pe Andrei, cum ar fi cele când ea s-a ținut de mână cu Teo în mare.

Ella i-a spus că nu se teme de ce va vedea Andrei și că vor clarifica la final. De asemenea, Ella i-a povestit Francescăi cum a văzut-o pe Maria de mai multe ori că era cu ochii pe ea și Teo să vadă ce fac. A menționat că acest lucru o deranjează și nu înțelege de ce Maria e atât de curioasă și de ce nu își vede de apropierea ei cu Cătălin.

Fenomenul Insula Iubirii sezonul 9, provocări și trădări

Emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 începe pe 21 iulie 2025! Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Din 21 iulie 2025, fenomenul Insula Iubirii revine la Antena 1 și în AntenaPLAY! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

Citește și: Insula Iubirii, 11 august 2025. Andrei Lemnaru, reacție bizară la imaginile cu Ella și Teo. Ce a spus despre nuntă

În sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii, cinci cupluri curajoase au ales să-și pună relația la încercare într-unul dintre cele mai intense și provocatoare emisiuni. Fiecare pereche a venit cu propria poveste: unele aflate mai la început de drum, altele legate de ani buni de iubire, dar toate unite de aceeași întrebare: „Suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt?”

Se anunță un sezon incendiar, care va fi completat de imagini exclusive, disponibile numai în AntenaPLAY!

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA!

Citește și: Insula Iubirii, 11 august 2025. Marian Grozavu, ieșire nervoasă când credea că nu este filmat. Ce au înregistrat camerele