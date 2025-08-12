Insula Iubirii Plus Vila Escape, sezonul 9. Ella și Francesca, discuție privată cu subînțeles. Ce i-a scris Francesca pe un bilet

Antena Căutare
În episodul 9 de Insula Iubirii Plus, în Vila Escape, vila fetelor, atât concurentele, cât și ispitele s-au împărțit în tabere, în funcție de discuțiile comune pe care le au.

Publicat: Marti, 12 August 2025, 08:03
După petrecerea de pe plajă cu tematică și după ce au făcut baie în mare cu toții, Ella și Francesca s-au retras în cameră și au continuat să vorbească.

Ella și Francesca, discuție sinceră în privat

Francesca i-a scris un bilet Ellei pentru că nu știa dacă Ella se va simți confortabilă să audă tot ce are ea de spus. Se pare că pe acea foaie, Franci i-ar fi scris Ellei ceva în legătură cu apropierea ei de Teo și dacă nu cumva crede că pe Andrei l-ar supăra imaginile pe care ar putea să le vadă.

Ella a spus că, în comparație cu ce a făcut Andrei pe insula băieților, ea nu a stat până la 5 dimineață cu ispitele și nici nu s-a lăsat mângâiată de Teo, așa cum Andrei a făcut cu ispita Andreea.

Ella consideră că nu a făcut nimic greșit și i-a spus Francescăi că știe că anumite imagini vor fi scoase din context și nu ar vrea ca Andrei să înțeleagă greșit unele lucruri.

În același timp, Ella părea că își asumă apropierea dintre ea și Teo, dar îi spune Francescăi că ei sunt doar prieteni și că simte că se înțelege foarte bine cu el.

Francesca a atenționat-o în legătură cu imaginile care l-ar putea deranja pe Andrei, cum ar fi cele când ea s-a ținut de mână cu Teo în mare.

Ella i-a spus că nu se teme de ce va vedea Andrei și că vor clarifica la final. De asemenea, Ella i-a povestit Francescăi cum a văzut-o pe Maria de mai multe ori că era cu ochii pe ea și Teo să vadă ce fac. A menționat că acest lucru o deranjează și nu înțelege de ce Maria e atât de curioasă și de ce nu își vede de apropierea ei cu Cătălin.

În sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii, cinci cupluri curajoase au ales să-și pună relația la încercare într-unul dintre cele mai intense și provocatoare emisiuni. Fiecare pereche a venit cu propria poveste: unele aflate mai la început de drum, altele legate de ani buni de iubire, dar toate unite de aceeași întrebare: „Suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt?"

