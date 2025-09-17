Din ce câștigă bani Ella Vișan după Insula Iubirii 2025. Afacerea surprinzătoare la care nu mulți s-ar fi gândit

Ella Vișan se bucură de notoritate în urma participării la Insula Iubirii 2025. Concurenta profită de acest lucru pentru a-și rontunji veniturile. Cât cere pentru noul serviciu pus la dispoziția fanilor săi.

După ce a trecut prin clipe grele și schimbări majore, viața Ellei Vișan de la Insula Iubirii 2025 a intrat pe un făgaș normal. Chiar dacă nu s-a întors definitv în România, ea a dezvăluit că pentru o perioadă va face naveta destul de des între casă și Marea Britanie. În prezent, aceasta se află în țară, și stă în orașul ei natal, Ploiești, așa cum a dezvăluit pe rețelele sociale.

Afacerea surprinzătoare din care câștigă bani Ella Vișan după Insula Iubirii 2025. Cât cere pentru un astfel de serviciu

Astfel, pe lângă job-ul pe care îl avea deja, aceasta a venit cu o idee inedită. Ea a anuțat că oamenii pot să ceară videomesaje personalizare direct de la ea prin care să le transmită celor dragi diverse urări.

„Hei, simpaticilor! De acum puteți cere videomesaje personalizate direct de la mine! Trimite-mi ideea ta și creez un clip special pentru tine, pentru prieteni sau pentru familie!”, a dezvăluit aceasta pe rețelele sociale.

„O videogramă este un mesaj video personalizat pe care îl poți obține pentru zile de naștere, întrebări și orice altceva dorești”, a mai adăugat ea.

Astfel, cei care își doresc un astfel de cadou personalizat din partea Ellei Vișan de la Insula Iubirii 2025 trebuie să plătescă 43,34 de lei, transmite libertatea.ro.

Pe lângă asta, Ella Vișan este creator de conținut și specialist social media. De asemenea, concurenta de la Insula Iubirii 2025 câștigă bani și din promovarea anumitor produse sau a altor afaceri.

Ce studii are Ella Vișan de la Insula Iubirii

Într-o discuție pe care Andrei Lamnaru o purtat-o cu ispita Nicoleta Balint, la Insula Iubirii 2025, el a dezvăluit și ce studii are fosta lui logodnică.

Băiatul, în vârstă de 29 de ani, vorba cu ispita despre impedimentele pe care le-a întâmpinat în relația cu Ella. Cu toate acestea, el a ținut să menționeze, la acel moment, că o apreciază pentru că are ce învăța e la ea.

„Aia apreciez la ea, sinceritatea. E o persoană sinceră. Câteodată doare sinceritatea, ca și eu sunt o persoană sinceră. Dar ea știe cum să formuleze. Totuși, are o facultate de psihologie și știe cum să spună ideea.

Se vede, frate. Când faci o facultate care e în domeniu, cum e Psihologia, se vede. D-aia am și spus că este o femeie matură. Se vede diferența între noi doi. Este vizibilă și pe mine mă bucură, pentru că eu am de învățat”, spunea Andrei Lemnaru la Insula Iubirii 2025.

Într-adevăr, Ella Visan de la Insula Iubirii 2025 a studiat la Facultatea de Psihologie, din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Potrivit informațiilor de pe rețelele sociale, ea a absolvit facultatea în 2020, cu dimpla e licență.

Ulterior, după ce a ajuns în Marea Britanie, ea și-a continuat studiile, însă într-un alt domeniu. Ella a urmat cursurile Universității West London și este licențiată în Marketing și Social Media.