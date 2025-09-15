Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce i-a spus mama Ellei Vișan când a văzut imaginile intime cu ea și Teo din baie

La interviul acordat recent de Ella Vișan, după Insula Iubirii sezonul 9, concurenta a povestit fără perdea mai multe lucruri despre experiența din Thailanda.

Ella Vișan a venit la Insula Iubirii sezonul 9 alături de Andrei Lemnaru, cel cu care era logodită și cu care urma să se căsătorească.

Motivul pentru care au dorit să își testeze relația a fost că Ella nu mai primea suficientă atenție de la Andrei, el nu era atent la nevoile ei și se focusau mai mult pe muncă, decât pe cuplul lor.

Cum a reacționat mama Ellei când a văzut imaginile cu ea și Teo

Dintre ei doi, Ella a fost cea care căzut în ispită, după ce a avut parte de momente intime cu Teo în baie. La scurt timp după ce a văzut imaginile cu Ella la bonfire, Andrei a decis să se apropie mai mult de ispita Andrușca și au format și ei un cuplu, uitând complet de faptul că ar fi urmat o nuntă în septembrie.

Acum, la 6 luni de la finalizarea filmărilor, Ella a povestit cum a perceput mama ei imaginile pe care le-a văzut cu fiica ei în momentele intime din baie.

Ella a mărturisit că i-a fost mai rușine de mama ei atunci când a văzut imaginile cu ea în stare de ebrietate, decât imaginile cu ea și Teo din baie.

Concurenta Insula Iubirii a motivat faptul că în acea seară băuse peste măsură și nu se aștepta să arate așa și să se vadă așa gesturile ei. De aceea, pentru că băuse mai mult decât trebuia, Ella regretă comportamentul pe care l-a văzut mama ei.

Ella a mai zis că ei nu i-a fost rușine de momentul intim din baie cu Teo pentru că era conștientă, nu era în stare de ebrietate și era asumată cu tot ceea ce s-a întâmplat acolo. De asemenea, ea a mai completat că nu a s-a simțit rușinată față de mama ei pentru că a fost ceva natural și pentru că a făcut ce a simțit.

Ella a mai zis că mama ei i-a spus ulterior că a fost tare curajoasă să fac acest lucru știind că e filmată.

„Nu mai eram acel om sobru și cu coloană vertebrală pe care mă știa ea. Nu-i un lucru rău să bei, dar pentru mine a fost o rușine ca ea să mă vadă așa. Iar în cealaltă ipostază, de-asta sunt aici, că și ea a fost în ipostaza asta, deci nu. A fost la fel un moment pentru ea, nu greu să vadă că nu a văzut cine știe ce, adică nu a speriat-o palma (lui Teo), să ne înțelegem, dar pentru ea a fost șocul că am avut curajul să o fac la televizor. Ea știa că sunt un om foarte curajos și chiar și ea a spus: «Eu nu înțeleg, ție ți-a fost frică că te vede o țară întreagă și eu beată, dar de asta nu ți-a fost frică?» și i-am zis că nu, că de asta am fost super trează și super asumată și super conștientă”, a povestit Ella în timpul interviului.

