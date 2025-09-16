Ella Vișan de la Insula Iubirii are un nou iubit. Cum a reacționat el când a văzut imaginile cu ea și Teo

Antena Căutare
Ella Vișan, concurenta Insula Iubirii sezonul 9, este una dintre cele mai controversate concurente din acest ultim sezon pentru felul în care viața ei s-a schimbat complet după emisiune.

Publicat: Marti, 16 Septembrie 2025, 12:26
Ella Vișan a mers la Insula Iubirii alături de logodnicul ei, Andrei Lemnaru, și a sfârșit prin a forma un cuplu cu ispita Teo, apoi s-a despărțit de Andrei și a anulat nunta.

Ella Vișan iubește din nou!

În timpul emisiunii, viața Ellei s-a schimbat complet atunci când ea și-a dat seama că merită mai mult. Pe Ella o deranja la Andrei faptul că era imatur și ușor de influențat, dar și faptul că nu îi acorda suficientă atenție.

De aceea, ea și-a îndreptat atenția asupra ispitei Teo și au format împreună un cuplu la Insula Iubirii.

La final, după ultima ceremonie a focului, Ella a ales să plece acasă cu Teo, dar cei doi s-au despărțit la scurt timp după ce au ajuns în România.

Recent, Ella a dezvăluit pe canalul ei cu urmăritorii săi de Instagram că are un nou iubit după despărțirea de Teo. Acum, în noua relație, Ella se consideră norocoasă pentru că simte că are alături bărbatul potrivit pentru ea.

Ella a recunoscut că este foarte fericită în noua relație, chiar dacă ea și actualul iubit eu trecut și prin momente mai dificile. Se pare că noul ei iubit a fost afectat de imaginile pe care le-a văzut cu Ella și Teo la Insula Iubirii.

În ciuda dezamăgirii, noul ei iubit a ales să rămână lângă ea și să o susțină.

”Persoana care îmi este alături astăzi nu este prezentă foarte mult în social media, deoarece domeniul în care lucrează nu îi permite timp pentru asta, iar interacțiunile lui cu TikTok sunt extrem de rare. Câteodată mi-aș dori ca el să știe și să vadă ceea ce scriu, chiar dacă o fac foarte rar despre el, pentru că îi respect decizia de a rămâne în anonimat și prețuiesc intimitatea noastră ca relație.

Da, a fost vizibil afectat de imaginile mele cu Teo, iar eu sunt la rândul meu afectată, pentru că nu îmi expun viața personală și am ales să rămân discretă, tocmai pentru că sunt vulnerabilă și ușor de rănit. Totuși, mi-ar plăcea ca toată lumea să înțeleagă cât de mult îi mulțumesc pentru momentele în care a fost acolo pentru mine, chiar și atunci când eu îmi doream să pun capăt tuturor acestor situații în moduri pe care nu doresc să le discut”, a declarat Ella Vișan, pe rețelele de socializare.

Noua ei relație durează deja de câteva luni, după cum a povestit Ella. Cei doi au început relația la scurt timp după ce filmările pentru Insula Iubirii au luat sfârșit în primăvară.

”Este una dintre puținele persoane care a fost prezentă în situații delicate, atât după terminarea filmărilor, în acea perioadă de tranziție a vieții mele, cât și în timpul difuzării, când online-ul a instigat la foarte multă ură împotriva mea. A știut tot ce se întâmplă și a rămas conștient și echilibrat. Nu aș folosi cuvântul „copleșit”, pentru că este un bărbat în adevăratul sens al cuvântului care nu rezolvă situații prin live-uri, interviuri sau declarații publice, ci prin felul lui demn și calm de a fi”, a mai adăugat Ella Vișan, potrivit Spynews.

colaj ella visan
