Cu ocazia primului bonfire al băieților de la Insula Iubirii, Remi l-a indus puțin în eroare pe Radu. Acesta din urmă nu prea a înțeles discursul concurentului, dat fiind faptul că răspunsurile sale la întrebările adresate au fost destul de vagi și întortocheate.

„Ea insistă să țină locul ocupat”. Mesajul transmis de Remi la primul bonfire al băieților de la Insula Iubirii | antena 1

Primul bonfire de pe Insula Băieților a venit cu emoții și imagini care i-au pus pe concurenți în fața unor momente importante din relațiile lor. Remi a privit cu atenție imaginile în care apare iubita lui și a vorbit deschis despre modul în care vede legătura dintre ei și despre ceea ce ar putea urma în experiența din cadrul emisiunii.

Mesajul transmis de Remi la primul bonfire al băieților de la Insula Iubirii

În timpul bonfire-ului, Remi a mărturisit că Bianca continuă să îi ofere siguranța că își dorește ca relația lor să meargă mai departe. Pentru el, faptul că ea „ține locul ocupat” în relație are o semnificație importantă, mai ales în contextul experienței pe care cei doi au ales să o trăiască.

„Ea în continuare ține locul ocupat.”, a spus Remi, explicând că acest lucru îi oferă și posibilitatea de a privi situația mai obiectiv. Concurentul a recunoscut că, uneori, ajunge să se întrebe dacă el este cu adevărat persoana de care Bianca are nevoie.

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Remi a vorbit și despre faptul că nu este o persoană care își exprimă foarte ușor sentimentele. El consideră că Bianca și-ar fi dorit, probabil, să vadă mai multă implicare și mai multă insistență din partea lui.

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„Adevărul e că eu nu mă exteriorizez foarte mult”, a recunoscut Remi. Întrebat dacă este posibil ca Bianca să își fi dorit mai mult din partea lui, răspunsul său a fost afirmativ. În opinia lui, iubita sa ar fi vrut ca el să fie „mai pushy”, adică mai insistent și mai prezent în exprimarea sentimentelor.

Remi a vorbit despre imaginile cu Bianca și Narcis

Imaginile urmărite la bonfire i-au stârnit însă și curiozitatea în legătură cu ceea ce se va întâmpla în continuare. Remi a spus că vrea să acorde o șansă experienței și să ia testul relației în serios, chiar dacă încearcă să păstreze o atitudine relaxată.

„Îmi stârnește o curiozitate pentru ce va urma”, a mărturisit el, lăsând să se înțeleagă faptul că este atent la evoluția lucrurilor dintre Bianca și ceilalți concurenți.

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Unul dintre momentele care i-au atras atenția a fost și cel în care Bianca a primit un pupic pe obraz. Remi a recunoscut că, personal, nu este neapărat confortabil cu acest gest. Chiar și așa, reacția lui nu a fost una categorică, ci mai degrabă una de așteptare.

Concurentul a spus că se simte preocupat de ceea ce urmează și nerăbdător să vadă cum vor continua lucrurile. Pentru Remi, primul bonfire nu a adus doar răspunsuri, ci și noi întrebări despre relația de trei ani cu Bianca și despre felul în care cei doi vor trece prin această experiență.