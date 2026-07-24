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Ema Oprișan merge până la capăt. Solicitarea făcută în instanță îl vizează direct pe Răzvan Kovacs

Ema Oprișan este hotărâtă să rezolve în instanță situația copiilor după despărțirea de Răzvan Kovacs. Fosta concurentă de la Insula Iubirii susține că va cere suspendarea legăturilor dintre fostul partener și cei mici.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Iulie 2026, 22:21 | Actualizat Vineri, 24 Iulie 2026, 22:22
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Ema Oprișan merge până la capăt. Solicitarea făcută în instanță îl vizează direct pe Răzvan Kovacs | Antena 1
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Relația dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs continuă să fie marcată de tensiuni, la câteva luni de la despărțire. Fosta concurentă de la Insula Iubirii este hotărâtă să tranșeze definitiv situația în instanță și susține că va solicita suspendarea oricărei legături dintre fostul partener și cei doi copii ai lor.

Ema Oprișan merge până la capăt

Deși cei doi au depus actele de divorț în luna februarie, procesul nu a fost încă finalizat. În tot acest timp, Ema afirmă că Răzvan a fost tot mai absent din viața copiilor, iar acest lucru a determinat-o să ia o decizie radicală. Vedeta spune că nu este de acord cu varianta unui divorț la notar și consideră că doar instanța poate stabili în mod corect toate aspectele care îi privesc pe cei mici.

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Potrivit declarațiilor sale, interesul copiilor este prioritatea absolută, iar lipsa implicării constante a fostului partener a făcut-o să ia în calcul măsuri mult mai ferme.

Ema Oprișan: „Vom ajunge în instanță”

Fosta concurentă de la Insula Iubirii susține că își dorește ca toate deciziile privind custodia și programul de vizită să fie luate de judecători și nu printr-o înțelegere amiabilă.

„Când el o să se hotărască să facem totul legal, nu prin notariat, cum dorește el, doar după regulile lui, atunci are dreptul să vină, să-l ia. Dacă îi dă instanța copiii, bine, dacă nu, eu nu îmi bat joc de copii, așa că vom ajunge în instanță, cel mai probabil.

Oricât de mici ar fi, ei simt, sunt inteligenți. Dacă un om poate să stea luni de zile fără să își vadă copiii, cred că poate să stea toată viața fără ei”, a declarat Ema Oprișan, potrivit Viva.

Vedeta spune că decizia de a merge în instanță nu este una luată din impuls, ci după mai multe luni în care a încercat să gestioneze situația pe cale amiabilă. În opinia sa, stabilitatea și echilibrul emoțional al copiilor trebuie să primeze, iar orice hotărâre trebuie să fie luată exclusiv în interesul acestora.

Divorțul nu este încă finalizat

Deși actele de divorț au fost depuse încă din luna februarie, procedura nu s-a încheiat. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, situația privind custodia și drepturile fiecărui părinte urmează să fie clarificată în fața instanței.

În ultima perioadă, Ema Oprișan a vorbit în mai multe rânduri despre dificultățile prin care trece după separare și despre responsabilitatea pe care o are în creșterea copiilor. De cealaltă parte, Răzvan Kovacs nu a oferit, până în acest moment, o reacție publică la cele mai recente declarații ale fostei sale partenere.

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Procesul de divorț urmează să stabilească toate aspectele legate de exercitarea autorității părintești, programul de vizită și celelalte drepturi și obligații ale fiecăruia dintre părinți. Până atunci, conflictul dintre cei doi continuă să atragă atenția publicului, iar evoluția cazului este urmărită cu interes de cei care i-au cunoscut în perioada participării la Insula Iubirii.

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