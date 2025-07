Insula Iubirii, 29 iulie 2025. Francesca Sarao, prima concurentă care a decis să continue testul fără acordul partenerului

În ediția 5 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 29 iulie 2025, Francesca Sarao a recunoscut că nu crede că iubitul ei și-a învățat lecția. Concurenta a hotărât ca testul relației lor să meargă mai departe, chiar dacă el nu și-a dorit asta.

Francesca Sarao s-a aflat în fața unei decizii extrem de grele, și anume, de a alege între a rămâne în emisiune pentru a duce la final testul tentației sau a pleca acasă alături de iubitul ei după doar 5 zile de emisiune, dat fiind că el a susținut că și-a învățat lecția.

Ea a ales cu dificultate să rămână în continuare în Thailanda, mai ales că l-a văzut pe Cristi extrem de afectat de separarea lor, dar a explicat că tot ce face, face pentru binele relației.

Descoperă în rândurile de mai jos ce detalii mai puțin știute au ieșit la iveală la ceremonia specială a focului, unde concurenta a avut o oportunitate unică în acest sezon.

Francesca Sarao, prima concurentă de la Insula Iubirii care a decis să continue testul tentației fără acordul partenerului

Francesca Sarao a stârnit multe reacții în urma deciziei pe care a luat-o, însă a avut și o explicație pentru tot ce a făcut. Ea nu s-a sfiit să facă publice anumite detalii din viața de cuplu, mărturisind că iubitul ei a mai avut reacții similare cu cele din cabină, dar că niciodată nu a existat o schimbare reală în privința comportamentului său vis a vis de relație.

„Nu cred că și-ar dori să plece. Asta simt. Eu nu cred asta, Radu. Nu știu, a trecut atât de mult timp în care am repetat aceeași placă stricată ca să-i spun așa. Ne certăm, plângem, ne împăcăm, durează o săptămână, o luăm de la capăt și tot așa. Eu îmi doresc să rămânem” a spus aceasta în momentul în care a fost rugată să ia o hotărâre.

„Lucrurile pe care eu le văd în material sunt lucruri pe care le vorbim și mi le spune constant acasă. Eu nu am văzut nimic nou. Este același Cristi, aceleași vorbe, aceleași lacrimi. Chiar îmi doresc să învețe mai multe, mi-aș dori să mă vadă și pe mine în preajma altor oameni, altor fete, altor băieți. Să mă vadă cum sunt, să audă ce îmi place, să mă vadă cum sunt.” a mai adăugat aceasta.

Ea a mai explicat că și-a dorit să continue experiența de pe Insula Iubirii pentru că se simțea bine și că, în sfârșit, reușea să se bucure cu adevărat de tot ceea ce i se întâmplă.

Totuși, ea a simțit să îl încurajeze pe Cristi și să îi transmită și un mesaj: „Aș vrea să-i transmit să fie puternic și chiar mi-aș dori să trăiască din plin această experiență și să își ia momentele cu el, să reflecte asupra relației noastre, dar să reflecte cum trebuie. Adică vreau să simtă pe pielea lui. Adică dacă prin vorbe, Radu, la noi nu s-a rezolvat, poate o experiență, o faptă schimbă. Prin vorbe am mai încercat și nu a mers”.

„Eu sunt ok, oricum ar fi, eu sunt ok și să plec și să încerc din nou și să sper că va fi bine acasă. Este bine, dar, cu siguranță, poate fi și mai bine. Mi se rupe sufletul să-l văd așa și sper că am luat decizia corectă pentru amândoi. Nu mă așteptam să îl văd așa, nu aici. Acasă l-am mai văzut așa, dar nu mă așteptam aici. Chiar sper din suflet și am dubii în privința deciziei pe care am luat-o” a mai adăugat aceasta la testimonial.

Întrebată de ce a ales să rămână aceasta a explicat:

„Știu ce se întâmplă acasă, știu că am încercat de atâtea ori și nu s-a schimbat nimic și m-am considerat extrem de norocoasă că am fost aleasă dintre atâți oameni care și-ar fi dorit să fie aici și aș fi vrut tare mult să mă bucur de experiența asta și să simt tot ce se simte aici. Îmi este foarte greu și mie, mi-este greu, mă simt stânjenită în multe situații, dar sunt lucruri pe care eu nu le-am făcut și vreau să înțeleg dacă zona de confort pe care o am acasă îmi place și este benefică pentru mine.

