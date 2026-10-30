Ian, refuzat de șase ispite la Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat când concurentul și-a ales partenerele pentru întâlniri

Moment neașteptat la Insula Iubirii! Ian a fost refuzat de mai multe ispite atunci când a venit momentul să își aleagă partenera pentru date.
Ian, refuzat de șase ispite
Radu a mers în vila băieților pentru a-i invita pe concurenți să facă alegerile, însă, spre deosebire de ceilalți, Ian a avut o strategie diferită. Acesta a vrut să o testeze pe Andreea și a decis să nu o aleagă de la început, pentru a vedea dacă ispita va deveni geloasă.
Ian i-a mărturisit unuia dintre băieți că intenționează să o evite pe Andreea în mod deliberat. După ce ultimele trei întâlniri le-a avut alături de ea, concurentul a spus că și-ar fi dorit să petreacă timp cu Larisa. Planul său era să observe dacă Andreea va reacționa și dacă apropierea dintre ei înseamnă cu adevărat ceva.
„Am vrut să văd dacă o mișcă ceva, dacă o enervează, dacă e geloasă. Să văd dacă într-adevăr e o conexiune sau doar mă păcălesc eu și mă păcălește și ea”, a spus Ian.
Ce s-a întâmplat când concurentul și-a ales partenerele pentru întâlniri
Numai că lucrurile nu au decurs așa cum se aștepta. Prima alegere a concurentului nu a fost acceptată, iar ispita Andreea l-a refuzat. Aceasta a explicat că Ian nu este genul de bărbat care ar atrage-o în mod obișnuit și că atitudinea lui i s-a părut ciudată.
„Nu e genul de băiat care să mă atragă. Nu m-aș fi uitat la el nici în afara emisiunii, a fost ciudată atitudinea lui”, a spus ispita la testimoniale.
Ian a încercat apoi să o invite la date pe Florina, însă nici de această dată nu a avut succes. Ispita a considerat că între el și Andreea s-a creat deja o legătură și a preferat să nu accepte invitația.
„Nu știu ce să zic, a creat o legătură cu Andreea”, a explicat Florina.
Nici Sandra nu a fost de acord să meargă la întâlnire cu Ian. Aceasta a precizat că nu simte că s-a apropiat de el și că nu vede rostul unei astfel de ieșiri.
„Îmi pare rău, eu chiar nu am creat nicio legătură, nu vedeam sensul unui date”, a spus Sandra la testimoniale.
Rămas fără variantele pe care le alesese, Ian s-a întors la Andreea. Însă răspunsul acesteia a fost categoric: nici ea nu a mai vrut să accepte invitația, după ce a văzut că fusese lăsată pentru final.
„Îmi pare rău și eu o să te refuz pentru că nu sunt a treia și a patra opțiune a nimănui”, i-a transmis Andreea.
Ispita a explicat și că atitudinea ei s-a schimbat în momentul în care a simțit că lucrurile nu au fost asumate și că Ian nu a fost sincer în alegerile sale.
„S-a întors cobra în momentul în care am văzut că nu suntem corecți și asumați”, a mai spus Andreea.
Nici Oana și Rebecca, singurele ispite rămase, nu au acceptat invitația lui Ian. Astfel, strategia concurentului s-a întors împotriva lui, iar încercarea de a testa reacția Andreei s-a transformat într-un șir de refuzuri.