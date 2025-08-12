Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Insula Iubirii, 12 august 2025. Marius, deranjat de atitudinea ispitei Andrușca, la date. Ce s-a întâmplat între ea și Andrei

Insula Iubirii, 12 august 2025. Marius, deranjat de atitudinea ispitei Andrușca, la date. Ce s-a întâmplat între ea și Andrei

Date-ul dintre Marius și ispita Andrușca a luat o întorsătură nașteptată la Insula Iubirii sezonul 9 ediția 11 din 12 august 2025. Ce a ieșit la iveală despre legăturile din casa băieților.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Marti, 12 August 2025, 21:50 | Actualizat Marti, 12 August 2025, 22:01
Galerie
Ce s-a întâmplat la date-ul lui Marius cu ispita Andrușca de la Insula Iubirii sezonul 9 ediția 11 din 12 august 2025 | Antena 1

La date-urile de la Insula Iubirii, sezonul 9 ediția 11 din 12 august 2025, Andrei a mers împreună cu Andreea, iar Marius a ales-o pe Andrușca, în speranța că îl va înveseli, după imaginile pe care le văzuse cu soția lui. Cu toate acestea, întâlnirea lor nu a mers deloc conform planului și el el a fost extrem de deranjat.

Ce s-a întâmplat la date-ul lui Marius cu ispita Andrușca de la Insula Iubirii sezonul 9 ediția 11 din 12 august 2025

Date-urile celor două cupluri au avut loc în vecinătate, așa că aceștia au tot comunicat. Deși era alături de ispita Andreea, Andrei s-a tot băgat în seamă cu ispita de lângă ei.

„Bine, nu mai zic nimic atunci, e bine?”, a spus Andreea.

„Acum depinde și cât de ține”, a răspuns el.

„Cât vrei să mâ țină?!”, a spus ea glumind

„Eu nu mă gândesc la prostii. Eu sunt om cu Dumnezeu”, a mai spus Andrei care a făcut-o apoi obraznică.

Citește și: Insula Iubirii Plus Vila Escape, sezonul 9. Ella și Francesca, discuție privată cu subînțeles. Ce i-a scris Francesca pe un bilet

Flirtul lor a fost brusc înrerupt de băiat care și-a mutat atenția către date-ul lui Marius cu ispita Andrușca. Acesta l-a rugat să îi arate sticla de vin pe care o au ei, i-a cerut un pahar, mai târziu o țigară, până când Marius chiar a remarcat: „Hai că s-au interferat date-urile”.

„Am văzut-o foarte... parcă nu era acolo. Nu era Andrușca pe care o știam eu. Ea interacționa mai mult cu Andrei decât cu mine și atunci mi-am dat seama că este ceva aici”, a spus Marius.

El chiar i-a atras atenția asupra atitudinii, însă ispita a încheiat brusc subiectul.

„Dorința mi-o transmite mai mult Andrei decât Marius”, a ținut să precizeze fata.

Fenomenul Insula Iubirii sezonul 9, provocări și trădări

Emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 a început pe 21 iulie 2025! Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Din 21 iulie 2025, fenomenul Insula Iubirii a revenit la Antena 1 și în AntenaPLAY! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

În sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii, cinci cupluri curajoase au ales să-și pună relația la încercare într-unul dintre cele mai intense și provocatoare emisiuni. Fiecare pereche a venit cu propria poveste: unele aflate mai la început de drum, altele legate de ani buni de iubire, dar toate unite de aceeași întrebare: „Suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt?”

Se anunță un sezon incendiar, completat de imagini exclusive, disponibile numai în AntenaPLAY!

Citește și: Insula Iubirii, 11 august 2025. Ce decizii au luat băieții după cel mai intens bonfire. Maria Avram, gest pe ascuns pentru Cătălin

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

colaj foto marius, andrusca si andrei date insula iubirii
+9
Mai multe fotografii

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA!

Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Îmi aştept sfârşitul” Cornel Dinu, mărturisiri tulburătoare: “Nu am ieşit din casă de un an şi jumătate” &#8220;Îmi aştept sfârşitul&#8221; Cornel Dinu, mărturisiri tulburătoare: &#8220;Nu am ieşit din casă de un an şi jumătate&#8221;
Observatornews.ro Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator. "Bacterii de origine fecaloidă" Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator. "Bacterii de origine fecaloidă"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 1. Primele impresii ale concurenților în competiție
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 1. Primele impresii ale concurenților în competiție Marti, 12.08.2025, 08:48
Speak și Ristei, despre cuplurile care au venit să se testeze real la Insula Iubirii Speak și Ristei, despre cuplurile care au venit să se testeze real la Insula Iubirii Marti, 12.08.2025, 12:00 Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Discuții acide între fete, în liniștea nopții Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Discuții acide între fete, în liniștea nopții Luni, 11.08.2025, 16:10 Insula iubirii Sezonul 9, 11 august 2025. Cristi Pungă, îngrijorat după ce Francesca Sarao a vorbit despre problemele din relația lor Insula iubirii Sezonul 9, 11 august 2025. Cristi Pungă, îngrijorat după ce Francesca Sarao a vorbit despre problemele din relația lor Luni, 11.08.2025, 22:02
Mai multe
Citește și
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații Catine.ro
Ce legătură există, de fapt, între Bianca Dan și ispita Alin Simoiu. Marian Grozavu a dezvăluit totul despre iubita lui
Ce legătură există, de fapt, între Bianca Dan și ispita Alin Simoiu. Marian Grozavu a dezvăluit totul despre...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată HelloTaste.ro
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă Kudika
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie ilegală”
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie... ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x