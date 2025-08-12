Insula Iubirii, 12 august 2025. Marius, deranjat de atitudinea ispitei Andrușca, la date. Ce s-a întâmplat între ea și Andrei

Date-ul dintre Marius și ispita Andrușca a luat o întorsătură nașteptată la Insula Iubirii sezonul 9 ediția 11 din 12 august 2025. Ce a ieșit la iveală despre legăturile din casa băieților.

La date-urile de la Insula Iubirii, sezonul 9 ediția 11 din 12 august 2025, Andrei a mers împreună cu Andreea, iar Marius a ales-o pe Andrușca, în speranța că îl va înveseli, după imaginile pe care le văzuse cu soția lui. Cu toate acestea, întâlnirea lor nu a mers deloc conform planului și el el a fost extrem de deranjat.

Date-urile celor două cupluri au avut loc în vecinătate, așa că aceștia au tot comunicat. Deși era alături de ispita Andreea, Andrei s-a tot băgat în seamă cu ispita de lângă ei.

„Bine, nu mai zic nimic atunci, e bine?”, a spus Andreea.

„Acum depinde și cât de ține”, a răspuns el.

„Cât vrei să mâ țină?!”, a spus ea glumind

„Eu nu mă gândesc la prostii. Eu sunt om cu Dumnezeu”, a mai spus Andrei care a făcut-o apoi obraznică.

Flirtul lor a fost brusc înrerupt de băiat care și-a mutat atenția către date-ul lui Marius cu ispita Andrușca. Acesta l-a rugat să îi arate sticla de vin pe care o au ei, i-a cerut un pahar, mai târziu o țigară, până când Marius chiar a remarcat: „Hai că s-au interferat date-urile”.

„Am văzut-o foarte... parcă nu era acolo. Nu era Andrușca pe care o știam eu. Ea interacționa mai mult cu Andrei decât cu mine și atunci mi-am dat seama că este ceva aici”, a spus Marius.

El chiar i-a atras atenția asupra atitudinii, însă ispita a încheiat brusc subiectul.

„Dorința mi-o transmite mai mult Andrei decât Marius”, a ținut să precizeze fata.

