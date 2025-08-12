Insula Iubirii, 11 august 2025. Ce decizii au luat băieții după cel mai intens bonfire. Maria Avram, gest pe ascuns pentru Cătălin

Băieții au avut parte de cel mai lung bonfire din istoria show-ului la Insula Iubirii sezonul 9, ediția 10 din 11 august 2025. Imaginile surprinse de camerele de filmat în pauză au dezvăluit adevăruri ascunse din cupluri.

După o seară intensă cu distracție la maxim și multe apropieri, flacăra ispitei s-a aprins pentru prima dată pe insula băieților, iar asta și-a spus cuvântul. În timp ce Maria a dezvăluit că este afectată de ipostazele în care și-a văzut soțul, băieții s-au trezit cu sufletul la gură în așteptarea imaginilor cu partenerele lor.

„Era îngrijorat pentru că luam toate chestiile în calcul. Mă gândeam că poate fi pentru mine, că poate fi pentru oricine”, a declarat Marius.

„Eu încercam să dansez, să mă simt bine, pentru că știam că nu este pentru mine. Băieții erau foarte tensionați”, a adăugat și Andrei.

Într-o discuție purtată doar între ei doi, Marius i-a dezvăluit ispitei Oana ce planuri are pentru când el și soția lui se vor întoarce în țară. „Să aplic tot ce am învățat aici în legătură cu mine și cu relația noastră. Să vindem casa și să facem ceva. Maria nu se simte ok. S-a întâmplat să o cumpărăm fix în perioada în care am făcut eu ce am făcut. Și nu vreau să rămână cu chestia asta. Un marcaj emoțioal i-aș spune eu”, a ținut să spună acesta. Oana, însă, consideră că soțul Mariei „stă sub papuc” pentru că se simt vinovat, dar din punctul ei de vedere nu poate să plătească toată viața pentru greșeala pe care a făcut-o.

În casa fetelor, apropierile dintre Ella și Teo au atras atenția celorlalți și toți cred că logodnica lui Andrei s-a îndrăgostit de ispită. De asemenea, și Maria se simte tot mai apropiată de ispita Cătălin.

Bărbatul nu ratează nicio ocazie să îi acorde atenție și să îi fie alături în momentele mai puțin frumoase. „Mă simt protejată. Protejată, respectată, înțeleasă”, a mărturit soția lui Marius de la Insula Iubirii 2025. Bianca a observat și ea ce se întâmplă între Maria și ispita Cătălin și nu a ezitat să îi dezvăluie prietenei sale, într-o discuție purtată în șoaptă, în baie.

„Am văzut aseară pe plajă. Te mânca din priviri. L-am văzut de câteva ori și am început să râd și râdea și el”, a spus Bianca. „Suflete pereche poate din alt timp”, a mai remarcat aceasta.

„Crede-mă! Dacă nu era în contextul ăsta...Sunt șocată. Nu m-aș fi așteptat niciodată”, a dezvăluit Maria de la Insula Iubirii 2025.

Ella i-a dezvăluit ispitei Teo că și-ar dori să își tatueze litera „t” de la Thailnda și a recunoscut cât de bine se simte în prezența lui. „E omul care scoate, cred, ce-i mai bun din mine. Și la fel simt că fac și eu cu el. Câteodată când îmi face afirmații, mă gândesc că deși eu nu le-am făcut, și eu simt anumite lucruri, așa cum le simte și el, doar că eu nu le-am exprimat. Și când el le exprimă, eu știu că asta gândesc”, a spus logodnica lui Andrei de la Insula Iubirii 2025.

Ulterior, ispitele masculine au avut ocazia, pentru prima dată, să aleagă ei fetele cu care vor merge la următorul date. Ispitele masculine s-au retras să stabilească pe cine va scoate fiecare la date, însă între Octavian și Narcis au apărut tensiuni pentru că ambii își doreau să o aleagă pe Bianca.

Astfel, Teo a ales-o pe Ella și Narcis va fi el care merge la date cu Bianca. De asemenea, o altă situație inedită a avut loc între Dan și Francesca. În timp ce el a ales-o pe iubita lui Cristi, i-a dat și ocazia de a-l refuza, ceea ce aceasta a și făcut. Liviu va merge la date cu Ionela, Mattia a ales-o pe Maria, ceea ce nu a fost chiar pe placul ei, iar Francesca a avut posibilitatea să ia ea decizia. Fata va merge la date cu Octavian.

Și pe insula băieților au avut loc alegeri, însă și de data aceasta, ei au luat deciziile. Marius a ales-o pe Andrușca, datorită glumelor dintre ei, iar Marian a invitat-o tot pe ispita Teodora. Și George a ales-o tot pe Diandra și a recunoscut că ispita a reușit să îl facă să iasă din starea pe care o avea. Andrei va merge la date cu ispita Andreea și Cristi a ales-o pe ispita Cristina.

Insula Iubirii sezonul 9 se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Odată cu lăsarea serii, fetele s-au pregătit pentru o nouă petrecere, în timp ce băieții au avut parte de un bonfire incendiar după ce flacăra ispitei s-a aprins pentru prima dată pe insula lor.

„Pe insula voastră s-a aprins flacăra pentru prima dată și asta înseamnă că una dintre partenerele voastre, fie a încălcat o limită, fie a luat o decizie mai multe sau mai puțin în favoarea voastră, aceea de a încheia relația”, a spus Radu Vâlcan înainte de a le arăta băieților imaginile care au provocat durere.

George a fost primul care a spart gheața și a văzut pentru prima dată imagini cu Ionela de când cei doi au ajuns la Insula Iubirii 2025. „M-am bucurat foarte tare să o văd. Este Ionela, pe care o văd în fiecare zi”, a reacționat acesta.

În paralel, pe insula fetelor, Ionela se bucura de atenția ispitei George care nu a mai stat pe gânduri și a mers să îi dezvăluie că o place. „Vreau să te cunosc, să știu ce-ți place. Câteodată ești foarte rece și chestia asta pe mine m-a înnebunit”, i-a spus el.

Cristi a fost următorul care a urmărit imagini cu partenera lui. El a văzut-o pe Francesca vorbind despre relația lor și despre lucrurile care pe ea o indispun atunci când este acasă. „Știu motivele pentru care este așa și ăsta este motivul pentru care încerc să schimb. Trebuie să țin pasul cu ea, ca să nu-i stric planurile în ziua respectivă, pentru că ea este o femeie foarte ordonată”, a comentat bărbatul imaginile.

Radu Vâlcan a ținut însă să îi atragă acestuia atenția că partenera lui de viață vorbește doar despre ea și pare că el ia toată vina problemelor din cuplu asupra lui.

Marian a urmărit cu atenție imaginile cu Bianca pentru a afla perspectiva iubitei lui despre relația lor. Fata a povestit și un moment cu o nouă colegă d-ale partenerului ei care a dus la un conflict între ei. „A venit beat la mine acasă și în loc să discutăm ne-am luat la bătaie pe stradă, la 2 noaptea. Am avut probleme cu el cu alcoolul. Începe să se enerveze și îmi dă o stare... eu stau cu tine în pat, sunt femeie, ar trebui or să mi-o tragi, să ne uităm la un film, să povestim, să mă mângâi”, îi povestea Bianca Francescăi.

Marian a spus că toate acestea sunt detalii din trecut pe care nu ar trebui să le aducă în prezent. Mai mult, ei ar fi apelat și la un hipnotist pentru a afla dacă bărbatul are probleme cu alcoolul.

În cadrul ceremoniei de bonfire de la Insula Iubirii, ediția 10 din 11 august 2025, iubitul Biancăi a aflat și că, în periaoda în care ei doi au fost despărțiți, fata ar fi vorbit cu o fostă ispită. Deși Bianca și Maria vorbeau în șoaptă, băieții au dedus că este vorba despre Alin.

„Bianca este persoana care s-a ocupat de apartamentul lui să îl vândă”, a explicat Marian.

Pe de altă parte, Marian a fost deranjat de discuțiile dintre iubita lui și Octavian. Într-o scurtă pauză de la bonfire, camerele au surprins discuții între băieți în care Marian a spus părerea lui sinceră despre ce a văzut.

„Încerc eu să trec cu vederea... Cu atingerea, dar am noroc că sunt în fața camerelor. Când o să mă văd față în față o să-i zic clar...”, a ținut el să specifice.

„Calmează-te! Ești un pic agitat și impulsiv și vorbești după. Pot fi folosite împotriva ta”, l-au sfătuit băieții.

Odată reluată filmarea, Radu Vâlcan l-a anunțat pe Andrei că pentru el s-a aprins pentru prima dată flacăra ispitei de la Insula Iubirii sezonul 9. El a văzut imagini dureroase cu Ella și ispita Teo după ce aceștia s-au apropiat destul de mult.

El a fost extrem de deranjat de faptul că cei doi au comunicat prin scris, încercând să se ascundă, dar și din cauza privirilor pe care logodnica lui i le arunca ispitei.

„Ea nu este Ella pe care o cunosc. Nu știam că consumă atât de mult alcool, iar privirile către Teo și neasumarea scriind bilețele, pot zice multe”, a reacționat Andrei de la Insula Iubirii 2025.

În același timp, pe insula fetelor, distracția era în toi. Acestea au intrat, din nou, în mare cu ispitele și nu au mai ținut cont că sunt filmați. S-au jucat, și-au aruncat priviri cu subînțeles și nu au lipsit nici atingerile.

Nu în ultimul rând, Marius a văzut imagini cu soția lui din casa fetelor. El a văzut ce părere au ispitele masculine despre comportamentul soției sale, dar și apropierile dintre aceasta și ispita Cătălin. De asemenea, soțul Mariei de la Insula Iubirii 2025 a fost deranjat de faptul că aceasta vorbește încet sau codat și a numit-o „neasumată”.

Cu toate acestea, ispita Cătălin a reușit să o facă pe aceasta să lase garda jos și să fie vulnerabilă. Ei au rămas singuri afară, pe sezlong, iar aceata a făcut o serie de declarații neașteptate, dar și un gest pe ascuns față de bărbat.

„Mi-aș dori acum să fim afară, nu aici. Să discutăm”, i-a spus ea.

Cu pretextul că ar vrea să pună o melodie, în bara de căutare ea a scris „Te-aș fi strâns tare în brațe. Te-aș fi sărutat acum” și apoi i-a dat tableta ispitei pentru a vedea mesajele.

„Eu chiar am simțit că suntem pe aceeași lungime de undă. Gândim la fel, iubim la fel, ne-am atașat la fel, doar că ei îi este frică”, a concluzionat ispita.

