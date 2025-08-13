Insula Iubirii, 12 august 2025. Spuma party a scos la iveală gândurile ascunse ale concurenților. Ce a urmat în vile

După un bonfire incendiar, efectele s-au simțit pe insula băieților. Imaginile cu partenerele lor i-au destabilizat, însă fetele nu s-au oprit aici. Ce a urmat în ediția 10 de la Insula Iubirii, sezonul 9 din 12 august i-a pus pe toți pe gânduri.

Cu o ediție în urmă, la jumătate testului, Insula și-a spus din nou puterea. Băieții au trecut din șoc în șoc la ceremonia focului, iar efectele celui mai lung și intens bonfire s-au simțit și după aceea. Pe drumul de întoarcere spre vilă, cu toții au încercat să îl consoleze pe Andrei pentru imaginile pe care le-a văzut cu logodnica lui, iar băiatul a răbunit.

„Bă, e o femeie matură. Zii, mă, în fața << Îmi place de tine. Prostu ăla nu mă are! >> Nu o să accept să-mi spună << Eram băută >>. Și eu am băut și nu am tras de fete << Tu stai cu mine aici că nu știu ce >>. Asta este viața! Cât trăm învățam. Dar nu o cunosc. Am rămas șocat”, le-a mărturisit acesta celorlați.

Întrebat de către Cristi ce i-ar spune Ellei dacă fata ar fi acum în fața lui, el a răspuns: „Să-i fie rușine!”. Aș putea să-i spun multe chestii pe care le-am văzut și aș putea să i le spun într-un stil să nu trebuiască să le fi auzit din partea mea. În momentul ăla nu voi mai fi diplomat, din nou. Voi fi eu cea pe care îl știe ea”, a mai adăugat Andrei de la Insula Iubirii 2025.

Ce s-a întâmplat în ediția 11 de la Insula Iubirii sezon 9 din 12 august 2025. Apropieri tot mai intense între concurenți și ispite

După imaginile văzute la bonfire, Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii 2025 a declarat că nu o mai recunoaște pe logodnica lui, însă a adăugat că „aș fi nesimțit să spun că n-aș trece, dar vreau să văd tot”.

„Își pune o mască. Cât de puternic ai fi, nu poți să treci cu zâmbetul pe buze”, a spus Marian despre reacția tânărului.

Însă, odată ajunși înapoi în vilă, logodnicul Ellei a recunoscut că Flacăra Ispitei s-a aprins pentru el și le-a povestit ispitelor feminine tot ce s-a întâmplat. Iar reacțiile din partea lor nu au întârziat să apară!

Marian a dezvăluit și el o parte din imaginile pe care le-a văzut cu Bianca, însă nu a povestit și cât de deranjat a fost, de fapt. În plus, a adăugat că dacă ar fi fost în locul lui Andrei ar fi încheiat relația.

Pe insula fetelor, dimineața i-a găsit pe Maria și Cătălin afară pe șezlong, după ce au petrecut noaptea împreună. Aceasta i-a făcut și o serie de dezvăluiri Biancăi, dar s-au ascuns și de data aceasta.

„Sentimente puternice.... nu știu...vorbim afară... dar chiar îl cred...drag”, sunt câteva dintre cuvintele care s-au putut distinge din „ritualul lor”.

„Dacă tu asta simți...”, a adăugat Bianca.

Ella și Teo continuă tachinările, iar discuțiile dintre ei s-au transformat în flirt.. „De ce nu ți-ai luat niște colanți de fată pe tine? Ti i-ai luat pe ăștia de băiat”, a întrebat Teo.

„Și nu mă placi așa? Mi-i dau jos” , a fost răspunsul fetei.

Narcis și Dan au purtat o discuție cu Bianca despre relația pe care a dezvoltat-o aceasta cu Octavian. Fata a recunoscut că cei doi s-au apropiat mai mult ca frații, iar ispitele au ținut să îi spună că nu despre asta este testul.

„Noi nu suntem la Insula Destăinuirii”, a spus Dan. În timp ce aceasta a recunoscut că ea și Marian nu se mai comportă ca într-un cuplu, ispita a tras concluzia că stă cu partenerul ei „pentru bani”.

„Marian îi plătește chiria, îi ia de toate”, a mai adăugat acesta.

„Confortul în care te aflii, te face face să accepți și chestiile pe care le știi deja că sunt periculoase pentru tine și pentru viața ta, dar mizezi pentru că n-ai încotro, să pui pariul ăsta, să zici că o să fie bine. Dar tu o să realizezi că este doar un pariu și siguranța este o iluzie”, a mai spus și ispita Narcis, iar Bianca a confirmat la Insula Iubirii sezonul 9 ediția 11 din 12 august 2025.

La date, în timp ce fetele s-au bucurat de o lecție de muay thai care le-a apropiat de ispitele băieți, partenerii lor au pornit într-o aventură off road care le-a ridicat adrenalina.

Ulterior, atât fetele, cât și băieții s-au retras cu partenrii lor. Cu toate acestea, Andrei care se afla la date cu Andreea a ignorat-o și a preferat să tot vorbească cu vecinii, Marius și Andrușca.

„Ea interacționa mai mult cu Andrei decât cu mine și atunci mi-am dat seama că este ceva aici”, a remarcat Marius.

De asemenea, în tipul date-ului, Marian s-a destăinuit ispitei Teodora și a recunoscut ce îl deranjează cel mai tare la ce a spus Bianca. „Dacă ai ajuns la nivelul în care să vorbești cu un străin, un papițoi de 26 de ani, despre cum am avut eu depresii și atunci am băut eu mai multe sau chestii d-astea...Și în același timp, tot ea recunoaște că tot ea mă ațâța. Și văd că începe să pice. M-a deranjat o fază, că se ținea cu unul de mână. Mă gândeam să așa... dar am zis să mai stau”, a declarat acesta.

În plus, a adăugat că pentru aceste două gesturi ar fi dispus să renunțe la relația lor. El nu a eziat să să le spună celorlalți că cea mai importantă este imaginea sa și părerea pe care oamenii de acasă, clineții lui, și-o formează.

Concurentii s-au pregătit apoi pentru spuma party unde distracția a fost în toi. Atât pe insula fetelor, cât și pe cea a băieților au fost nelipsite atingerile și jocurile între aceștia si ispite, iar ascunși sub spumă au dat frâu liber dorințelor.

Odată cu lăsarea întunericului, Maria și ispita Cătălin s-au retras pe plajă și fata i-a mărturisit că începe să se teamă. „M-ai pus pe gânduri cu melodia ta”, i-a mărturisit ispita făcând referire la mesajul pe care i l-a transmis cu o seară în urmă.

„Cred că se aprinde flacăra la băieți în curând”, a declarat Andrew după ce i-a văzut pe cei doi.

Aceștia sunt din ce în ce mai apropiați și susțin că au foarte multe lucruri în comun. Și cei din casă sunt de părere că Maria și Cătălin sunt făcuți unul pentru celălalt și că este nevoie doar ca fata să aibă curajul de a face pasul.

Și băieții s-au bucurat de spuma party dar din cauza imaginilor văzute cu o seară în urmă la bonfire, distracția nu a mai fost în toi. Doar Marius și Andrei au intrat în piscină și apoi, rând pe rând, s-au retras la somn.

Pe Insula fetelor, Teo i-a făcut o vizită nocturnă Ellei în cameră, la Inusula Iubirii sezonul 9 ediția 11 din 12 august 2025. Deși fata s-a retras, ispita a mers la ea la ușă pentru a-i urma Noapte bună și pentru o îmbrățișare.

„Simțeam nevoia să vin să te iau în brațe înainte de somn”, i-a mărturisit acesta.

De asemenea, Maria i-a oferit un bilet lui Cătălin, însă aceștia nu au dezvăluit ce mesaj ascunde. Mai mult, fata l-a luat înapoi pentru a-l ține în siguranță, pentru că ispita este coleg de cameră cu Andrew, care a făcut o glump deplasată la adresa lor.

Ziua următoare, Radu Vâlcan și-a făcut apariția în casa fetelor pentru o nouă alegere de date. Bianca a spart gheața și l-a ales pe Mattia, ceea ce i-a surprins pe toți.

„Mă simt bine în preajma lui, confortabil și până acum nu am avut date cu el și mi-a și gătit ou azi-noapte”, a motivat ea.

„Banii ar putea să fie un factor care a făcut-o să vină către mine”, a spus Mattia.

Francesca va ieși, din nou, cu Octavian, după o discuție pe care a purtat-o cu Bianca. Maria și-a asumat apropierea de Cătălin și l-a ales, din nou, pentru viitorul date. De asemenea, Ella l-a ales pe Teo.

Ionela l-a ales pe George Jagurarul, ceea ce l-a bucurat foarte tare.

A venit și rândul băieților să facă alegeri pentru următorul date. Marius a fost primul și și-a dorit să iasă cu Oana, după ce a mărturisit că relația dintre el și Andrușca s-a răcit.

Andrei a ales-o, din nou, pe Andreea, motivând că aceasta este cea care îi oferă liniștea de care are nevoie. Teodora îl va însoți, din nou, pe Marian, după ce s-au apropiat din ce în ce mai mult. Cristi a vrut să iasă cu Cristina, iar George a ales-o pe Nicoleta.

Ella și-a așternut gândurile pe o foaie și a simțit să le împărtășească cu Teo. De asemenea, ea a făcut o dezvăluire: „La început, când mă uitam la Teo, în vedeam pe Andrei. Doar că, diferența dintre ei, este că în anumite lucruri, Teo a luat inițiativă și mi-ar fi plăcut să-l văd și pe Andrei așa”.

Pentru că inițial nu s-au bucurat de spuma party cum ar fi trebuit, ei au avut parte de o nouă petrecere. Marian a dat startul și a făcut un adevărat show. Pe Insula fetelor, Bianca a s-a apropiat tot mai mult de Mattia.

Cu toate acestea, distracția băieților a fost brusc întreruptă de către Radu Vâlcan. Apariția lui i-a îngrijorat pe toți și au început să își dea cu părerea despre ce ar fi putut să se întâmplet cu partenerele lor.

Imaginile au fost, însă, pentru Marius, care a văzut imagini dureroase cu soția lui. „Nu mă așteptam să fie știind că Maria este o femeie puternică și foarte sigură pe ea”, a mărturisit el.

Acesta și Radu Vâlcan s-au retras pentru a urmări împreună mai multe ipostaze cu Maria și Cătălin. Bărbatul a fost șocat de atitudinea acesteia și a rămas fără cuvinte.

Fenomenul Insula Iubirii sezonul 9, provocări și trădări

Emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 a început pe 21 iulie 2025! Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Din 21 iulie 2025, fenomenul Insula Iubirii a revenit la Antena 1 și în AntenaPLAY! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

În sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii, cinci cupluri curajoase au ales să-și pună relația la încercare într-unul dintre cele mai intense și provocatoare emisiuni. Fiecare pereche a venit cu propria poveste: unele aflate mai la început de drum, altele legate de ani buni de iubire, dar toate unite de aceeași întrebare: „Suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt?”

