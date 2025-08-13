Insula Iubirii, 13 august 2025. Ce scria pe biletul pe care Cătălin i l-a oferit Mariei Avram. Declarația secretă a ispitei

Ispita Cătălin și-a exprimat sentimentele pentru Maria Avram prin intermdiul unei scrisori. Acesta a spus sincer ceea ce simte pentru ea, iar fata a fost extrem de emoționată.

Ce scria pe biletul pe care ispita Cătălin i l-a oferit Mariei Avram la Insula Iubirii, sezonul 9 ediția 12 din 13 august 2025 | Antena 1

Maria și ispita Cătălin sunt tot mai apropiați, însă și-au dezvoltat propriul mod prin care să își exprime sentimentele. Deși încearcă să fie reținuți unul față de celălalt, privirile și gesturile lor trădeaza atracție dintre ei. Starul a fost dat de soția lui Marius care i-a transmis isptei că ar vrea să îl sărute, într-un mod inedit, iar acum Cătălin a făcut și el un pas către aceasta. Bărbatul nu și-a ascuns sentimentele și i-a spus ce simte pentru ea.

Ce scria pe biletul pe care ispita Cătălin i l-a oferit Mariei Avram la Insula Iubirii, sezonul 9 ediția 12 din 13 august 2025

La un moment dat, în timpul petrecerii, acesta s-a retras în cameră și și-a așternut gândurile pe o foaie. Pentru a păstra discreția, ispita Cătălin i-a oferit un bilet Mariei, ca răspuns la ul alt mesaj al acesteia.

El i-a spus sincer ceea ce simte pentru ea și chiar dacă el nu a oferit prea multe detalii despre conținutul scrisorii, camerele de filmat au surprins tot mesajul.

„Gălușcă frumoasă, îți mulțumesc că m-ai făcut, din nou, să zâmbesc. Nu mă așteptat să găsesc un așa suflet frumos aici. Îmi doresc să te strâng în brațe și să ascultăm „melodia” noastră toată seara. Îmi doresc să te văd că te bucuri de fiecare moment aici. Te pup, Gălușcă”, i-a transmis ispita fetei.

„Se alimentează unul pe altul. Nu se mai satură”, a comentat Narcis apropiera vizibilă dintre ei.

Maria a mers în baie pentru a citi scrisoarea de la Cătălin și a ieșit cu un zâmbet larg pe față. „Ți-a plăcut mesajul?”, a întrebat-o el, câteva momente mai târziu.

„Da”, a răspuns aceasta, privindu-l cu drag.

„Ce ai făcut cu biletul?”, a vrut el să mai știe.

„E la mine înte sâni”, l-a asigurat Maria că nu va fi citit de altcineva.

Fenomenul Insula Iubirii sezonul 9, provocări și trădări

Emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 a început pe 21 iulie 2025! Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Din 21 iulie 2025, fenomenul Insula Iubirii a revenit la Antena 1 și în AntenaPLAY! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

În sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii, cinci cupluri curajoase au ales să-și pună relația la încercare într-unul dintre cele mai intense și provocatoare emisiuni. Fiecare pereche a venit cu propria poveste: unele aflate mai la început de drum, altele legate de ani buni de iubire, dar toate unite de aceeași întrebare: „Suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt?”

Se anunță un sezon incendiar, completat de imagini exclusive, disponibile numai în AntenaPLAY!

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA!