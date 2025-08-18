Insula Iubirii, 18 august 2025. Ispita Cătălin i-a dat Mariei un bilet cu un mesaj neașteptat. Ce cred ispitele despre Bianca Dan

În ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9, camerele de filmat au surprins momentul în care Cătălin îi dă Mariei un bilet cu un mesaj neașteptat. De asemenea, s-a aflat ce părere au unele ispite despre Bianca Dan, iubita lui Marian Grozavu.

Descoperă ce detalii au ieșit la iveală în ediția din 18 august 2025 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9 | Antena 1

Ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 9 a adus numeroase surprize și situații neașteptate, printre ele fiind și momentul în care ispita Cătălin a încercat să îi dea Mariei un bilet cu un mesaj neașateptat.

Tot în ediția din 18 august 2025 s-a aflat ce părere au unele ispite despre Bianca Dan, iubita lui Marian Grozavu. Descoperă în rândurile de mai jos ce detalii au ieșit la iveală.

Ispita Cătălin i-a dat Mariei un bilet cu un mesaj neașteptat. Ce cred ispitele despre Bianca Dan, iubita lui Marian Grozavu de la Insula Iubirii sezonul 9

În timpul uneia dintre seri, Cătălin a mers la Maria și a întrebat-o dacă a găsit „indiciul” lui de la baie, înainte să meargă la date. Este vorba despre un bilet cu un mesaj neașteptat.

„Îi este frică să fie sinceră și corectă, în același timp. Când te învârți în cerc nu dai dovadă de sinceritate, părerea mea. Are, într-adevăr, și momente când este sinceră. Și atunci ce cea mai frumoasă!”, a mărturisit ispita Cătălin.

„Cătălin îi oferă toată afecțiuneaa din lume”, a zis Ella despre cei doi.

Ajunsă în cameră, Maria a deschis biletul de la ispita Cătălin și a descoperit că acesta s-a declarat îndrăgostit de ea. Concurenta nu s-a ferit să îi spună și Biancăi acest lucru.

Între timp, Narcis și Mattia discutau și își exprimau părerile despre Bianca Dan, iubita lui Marian Grozavu.

„Ea crede că noi suntem niște frustrați și stăm și ne certăm între noi”, a zis Narcis către Mattia, în timp ce discutau seara singuri în afara vilei.

La un moment dat, Bianca i-a surprins.

„În primele zile Mattia nici nu era în calcul, dar când a zis de Furia Roșie (n.r. Ferrari), s-a terminat! Hai să fim serioși, alege siguranța financiară. Dacă tu crezi că Furia Roșia își va oferi un viitor de nedescris...Succes!”, a zis Cătălin despre concurentă.

Insula Iubirii sezonul 9 se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Insula PLUS și Insula EXTRA se văd în AntenaPLAY

În iulie, platforma AntenaPLAY le aduce abonaților nu doar episoade integrale din sezonul 9 al show-ului lor favorit, Insula Iubirii, ci și imagini pe care aceștia nu au ocazia să le vadă la televizor.

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA.